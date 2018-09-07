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Фомальгаут оказалась тройной звездой
Фомальгаут – это одна из ближайших к нам самых ярких звезд, а ещё 16 лет назад у этой звезды был найден партнер, и она стала двойной звездой, но недавно астрономы из Нидерландов и США нашли и третьего партнера, который довольно далеко расположен от центральной пары. Но за два года ученым удалось доказать, что и новая звезда причастна к семейству Фомальгауто.
Совместив астрометрию и спектрометрию ряд ученых доказали, что все три звезды обращаются вокруг одного и того же центра масс.
Фомальгаут – это крупная и массивная звезда, которой всего 440 миллионов лет, при этом ей партнеры, оранжевый и красный карлик также живут подолгу.
07 сентябрь 2018 /
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