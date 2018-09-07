Полтергейсты существуют

Вот уже как несколько недель в доме в селе Чабанмахи дежурит МЧС из-за того, что сначала этой осени вся мебель и все что в доме начинает гореть каждый час, при этом очаг возгорания неизвестен. Сначала возле дома загорелся сарай, где, по словам хозяев, нет ни электричества, ни газа, а затем уже начали гореть занавески и вся домашняя утварь. При этом очаг возгорания неизвестен ни кому, а очевидцы рассказывают, что пламя огня светлого цвета, высоко не поднимается, и что самое странное огонь не обжигает.

Такие пожары, которые в день случаются по 5 раз настоящая мистика. А семья рассказывает, что все пожары видит их старшая дочь. А однажды девочка проснулась в страхе и сказала, что во сне один старец велел семьей собирать вещи и переезжать из дома иначе он сгорит. Семья сразу же переехала, вынеся все вещи, а вот дом, пустующий в центре села по-прежнему остается загадкой. Кто может устраивать такие необычные пожары, если не полтергейст?