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Полтергейсты существуют

 

Полтергейсты существуют

 

Вот уже как несколько недель в доме в селе Чабанмахи дежурит МЧС из-за того, что сначала этой осени  вся мебель и все что в доме начинает гореть каждый час, при этом очаг возгорания неизвестен. Сначала возле дома загорелся сарай, где, по словам хозяев, нет ни электричества, ни газа, а затем уже начали гореть занавески и вся домашняя утварь. При этом очаг возгорания неизвестен ни кому, а  очевидцы рассказывают, что пламя огня светлого цвета, высоко не поднимается, и что самое странное огонь не обжигает.

 

Такие пожары, которые в день случаются по 5 раз настоящая мистика. А семья рассказывает, что все пожары видит их старшая дочь.  А однажды девочка проснулась в страхе и сказала, что во сне один старец велел семьей собирать вещи и переезжать из дома иначе он сгорит. Семья сразу же переехала, вынеся все  вещи, а  вот дом, пустующий в центре села по-прежнему остается загадкой. Кто может устраивать такие необычные пожары, если не полтергейст?

07 сентябрь 2018 /
Непознанное
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