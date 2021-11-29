Представьте себе существо из ныне вымершего семейства, просуществовавшего на Земле почти сорок миллионов лет — с середины эоцена по поздний плиоцен. Мысленно нарисуйте животное, головой похожее на собаку, стопоходящими лапами — на медведя, а продолговатым туловищем и длинным хвостом — на кошку. Наконец, вообразите хищника, достигавшего размеров белого медведя, с челюстями, умеющими дробить кости, и мощными когтями на лапах, способными прорывать кожу и плоть жертвы. А теперь познакомьтесь с этим доисторическим чудовищем: амфицион (Amphicyon, «двойственная собака»), широкой публике более известный как «собакомедведь».

Амфицион принадлежал к одноименному семейству хищных млекопитающих — амфиционидам, примитивным представителям современного отряда хищных, к которому относятся нынешние кошки, собаки, медведи, куницы и прочие плотоядные млекопитающие. Долгое время ученые не могли определить, кому из современных хищников собакомедведи приходятся ближайшими родственниками — собакам или всё-таки медведям, пока проведенный кладистический анализ не определил амфиционид в качестве базальной группы собакообразных, приходящейся одинаково дальней родней и волку, и гризли.

Сравнение размеров некоторых видов амфиционид, слева направо: брахицион (Brachycyon), дафенус (Daphoenus), амфицион, цинодиктис (Cynodictis), дафенодон (Daphoenodon), густафсония (Gustafsonia). Человеческий силуэт приведен рядом для сравнения. Рисунок © artbyjrc с сайта deviantart.com

Предположительно, амфициониды зародились в Северной Америке около 45 миллионов лет назад, отделившись от миацид — примитивных хищных млекопитающих, похожих на современных куниц. Вскоре после этого амфициониды проникли в Европу (вероятно, воспользовавшись сухопутными мостами — в эоцене северный Атлантический океан только начинал образовываться, поэтому расстояние между североамериканским континентом и островами Европы было небольшим), после чего эволюция североамериканских и евразийских амфиционид пошла различными путями.

В Северной Америке амфициониды избрали «собачий» тип развития: даже увеличиваясь в размерах, они сохраняли изящное строение их предков, и, скажем, миоценовый дафенодон (Daphoenodon), хоть и достигал размеров пумы и ста килограммов веса, оставался длинноногим пальцеходящим животным, адаптированным для быстрого бега. В Евразии и Африке же собакомедведи избрали «медвежий» путь к совершенству: по мере укрупнения размеров они становились всё более массивными и стопоходящими, и, скажем, большой амфицион (Amphicyon major), найденный в позднемиоценовых отложениях Франции, достигал веса почти в два центнера, а живший чуть позже гигантский амфицион (Amphicyon giganteus) был уже вдвое тяжелее!

Скелет огромного амфициона (Amphicyon ingens) в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке; вес этого вида амфициона оценивается примерно в 300 килограммов. фото с сайта commons.wikimedia.org

История знает немало примеров подобных эволюционных линий внутри одного семейства, которым географическая изоляция позволила мирно просуществовать на протяжении десятков миллионов лет — одним из примеров являются современные верблюдовые Старого и Нового Света, — однако в отношении амфиционов такой фокус не сработал: около 19 миллионов лет назад, воспользовавшись сухопутным перешейком между Чукоткой и Аляской, евразийские амфициониды вернулись в Северную Америку, где когда-то зародилось их семейство.

Там они столкнулись со своими дальними «кузенами» — североамериканскими амфиционидами... и последствия не заставили себя ждать: около 17 миллионов лет назад, всего через два миллиона лет после встречи со своими давным-давно потерянными родственниками, местные виды амфиционид вымерли, и евразийские вторженцы остались единственными представителями семейства на континенте. Сыграли тут роль грубая сила или же конкуренция между собакомедведями и древними представителями псовых — сказать трудно, но на протяжении еще как минимум десяти миллионов лет амфиционы процветали на равнинах Северной Америки, занимая экологическую нишу современных медведей (хотя, судя по строению и истертостям коренных зубов, амфиционы скорее напоминали хищных белых медведей, чем всеядных бурых).

Амцифион, как и предшествовавшие ему гиенодонты (см. картинку дня Симбакубва), использовал засадный способ охоты: судя по строению его скелета, он не мог развивать столь же высокую скорость, как львы или тигры, но зато мог дольше преследовать добычу. Такая тактика охоты не слишком подходила для того, чтобы изловить шустрое животное вроде лошади или оленя, но вполне годилась для преследования тапиров и носорогов, которых не так уж мало водилось на просторах Северной Америки.

Реконструкция охоты амфициона на миолябиса (Miolabis californicus), примитивного верблюда, пытающегося отпугнуть хищника метким плевком. Рисунок с сайта nps.gov

Охотились ли эти хищники стаями? К сожалению, точно сказать нельзя: хотя для одного из видов амфиционид получены доказательства социального образа жизни, большинство современных плотоядных, схожих с амфиционом по размерам и пропорциям, — одиночные хищники, так что, скорее всего, этот вымерший зверь также не искал компании сородичей и охотился в основном на тех жертв, которые лишь незначительно превосходили его размерами.

Реконструкция амфициона. Рисунок © Gabriel N. U. из твиттера художника

Почему же в конце концов эти хищники исчезли с нашей планеты? Вероятно, на их вымирание повлияли несколько факторов, в том числе изменение климата и конкуренция со стороны других плотоядных. Во-первых, с наступлением плиоцена климат начал становиться суше и холоднее, так что лесостепные угодья, в которых гигантские амфиционы чувствовали себя как дома, начали сменяться более открытыми травянистыми ландшафтами, где не слишком резвому животному было уже гораздо сложнее находить себе пропитание.

Во-вторых, свою лепту внесли новые хищники, которые хоть и уступали в размерах своим дальним родственникам, но были намного более специализированными охотниками. Развившиеся псовые, предки современных волков и койотов, выигрывали за счет быстроты своих ног и стайного образа жизни, меньшие по размеру саблезубые кошки выступали в качестве охотников на крупных толстокожих жертв, тогда как медведи, не уступая амфиционам в размерах, могли питаться также и растительной пищей, что позволяло им прокормиться в более суровых условиях.

Саблезубый махайрод отгоняет от туши гомфотерия амфиционида магерициона (Magericyon). Рисунок © Mauricio Anton с сайта chasingsabretooths.wordpress.com

Также возможно, что к гибели амфиционид привели их менее развитый мозг или необычный паттерн смены молочных зубов, временно лишавший молодых собакомедведей функциональных коренных зубов. В любом случае, уже к концу миоцена разнообразие амфиционид на всех континентах значительно сократилось, и в конце концов они сохранились лишь в отдаленных районах Азии, где и протянули еще несколько миллионов лет до своего окончательного вымирания.

История обожает повторяться: как и гиенодонты до них, собакомедведи оказались еще одними жертвами переменчивого кайнозойского климата и бурного видообразования среди сородичей-млекопитающих. После их исчезновения доминирующее положение в экосистемах раз и навсегда заняли представители современных семейств плотоядных млекопитающих; эпоха древних хищников Земли подошла к концу.

Рисунок © Julio Lacerda с сайта paleoart.tumblr.com.

Анна Новиковская