В Италии найдена рыба, похожая на свинью. Что это за чудовище?

Жуткая рыба, найденная у берегов Италии

Во время прогулок люди иногда встречают очень странных животных, которые пугают своим внешним видом. Например, в 2020 году жители американского штата Вирджиния натолкнулись на 60-сантиметрового червя с чем-то вроде молотка на голове. Можно было бы подумать, что это первый контакт с пришельцем, но нет — пользователи социальной сети Facebook распознали в существе длинного азиатского червя, который каким-то образом оказался на территории США. Недавно у берегов итальянского острова Эльба было найдено не менее странное существо в виде рыбы с мордой свиньи. При взгляде на фотографию этого создания сразу же лезет мысль о том, что это ужасный результат какой-то мутации. Но опять же, это не инопланетянин и не мутант, а реально существующее в природе животное. Правда обнаружено оно было очень далеко от естественной среды обитания, что насторожило ученых.

Загадочное животное Италии

О необычном животном было рассказано в издании Lad Bible. Его заметили военные моряки недалеко от итальянского острова Эльба. Рыба со свиной головой была вытащена на берег, сфотографирована с разных ракурсов и оставлена в портовом офисе. После этого фотографии были опубликованы одной из туристических компаний. На снимках отчетливо видно, что формой своего тела загадочное создание больше смахивает на акулу. При этом у нее красные веки, что говорит о плохом состоянии здоровья. После тщательного осмотра знающие люди быстро определили, что это действительно акула и она серьезно ранена.

Найденная рыба с другого ракурса

Кто такая акула-свинья?

Как оказалось, итальянские моряки обнаружили в воде атлантическую центрину (Oxynotus centrina), которая также известна как акула-свинья. Эти хищные создания впервые были обнаружены в 1758 году шведским зоологом Карлом Линнеем. Они имеют массивное тело с крупными спинными плавниками в виде паруса и могут вырастать до 150 сантиметров. Они размножаются яйцеживорождением, то есть откладываемые яйца вынашиваются внутри самок. Детеныши вылупляются в утробе матери и только после этого выходят на свет. Взрослые особи охотятся на кольчатых червей полихет, ракообразных и моллюсков.

Акула-свинья получила такое название не только из-за внешнего вида — они издают хрюкающие звуки

Больше всего ученых удивило то, что акула-свинья была найдена далеко от своего естественного места обитания. Обычно они встречаются в восточной Атлантике, но на большой глубине до 700 метров. Однако эта особь каким-то образом оказалась на поверхности воды и получила сильные физические повреждения. Считается, что она столкнулась с плавательным средством, но каким именно определить невозможно, да и это не особо важно. Больше всего ученых беспокоит то, что акула получила слишком серьезные травмы и вряд ли смогла бы выжить даже оставаясь в воде.

Очередной признак вымирания животных

То, что живущая на большой глубине акула попала в поле зрения людей, это весьма тревожный знак. Защитникам природы стоит обратить на это внимание, потому что такое поведение сигнализирует о каких-то процессах, которые происходят в глубинах морей и океанов. Возможно, они связаны с загрязнением окружающей среды, потому что в мировом океане очень много пластикового мусора и ученые регулярно находят этому доказательства. Также есть большая доля вероятности, что причиной странного поведения рыбы является глобальное потепление. Из-за повышения температуры воздуха вода меняет свои свойства, что напрямую сказывается на жизни зависящих от нее животных. Так что ученым следовало бы заняться более глубоким изучением этого странного явления.





Акула-свинья в естественной среде обитания

Важно отметить, что акулы-свиньи и так считаются вымирающим видом. И это при том, что они представляют не такой уж и большой интерес для рыболовного промысла. Как правило, этих жутких созданий ловят при помощи огромных сетей и используют для производства рыбной муки и жира. Также их иногда употребляют в пищу в копченом или вяленом виде.

Это далеко не единственное странное животное, обнаруженное людьми.