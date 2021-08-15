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Пальцы мертвеца

Пальцы мертвеца

Нет, глаза вас не обманывают: из мха действительно торчат жутковатые пальцы мертвеца. Но не нужно пугаться: так часто называют ксилярию многообразную (Xylaria polymorpha) — вполне безобидный, неядовитый гриб-аскомицет, известный, к тому же, своими лечебными антибактериальными и фунгицидными свойствами.

Этот гриб — обычный житель лесов, встречающийся по всему свету: взгляните на карту зарегистрированных находок этого вида. По образу жизни X. polymorpha — ксилотроф: он растет на гниющей древесине, но может заражать и слабые или поврежденные стволы деревьев.

Для грибов характерно размножение разными способами, и X. polymorpha — не исключение: вид размножается как бесполым путем (конидиями), так и половым (спорами). Весной на скрытом от глаз мицелии гриба вырастают серые «пальцы» — это так называемые стромы, состоящие из плотно переплетенных нитей стерильного мицелия. Они выглядят либо как одиночные вытянутые столбики, либо слиты у основания, напоминая человеческую руку (или ногу, как на главном фото) или рога какого-то животного. Судя по всему, именно из-за такого разнообразия форм гриб и получил свое видовое название — polymorpha. Для молодых стром характерно бесполое размножение: светлый налет на их поверхности — это конидии, образующиеся на специальных выростах мицелия — конидиеносцах.


Пальцы мертвеца

Молодые стромы Xylaria polymorpha. фото © John van de Geyn с сайта flickr.com, Австралия, 9 февраля 2013 года


Со временем бесполое размножение сменяется половым. С развитием гриба в мякоти стромы закладываются органы полового размножения — сумки (аски) со спорами. У ксилярии многообразной они собраны в грушевидные перитеции (плодовые тела) со слегка вытянутыми носиками, открывающимися в окружающую среду. Перитеции расположены у поверхностного слоя стромы и хорошо видны на срезе. Зрелые споры выходят наружу. Из споры развивается гаплоидный мицелий гриба, способный к бесполому размножению; а при слиянии со спорой другого пола — и к половому.


Пальцы мертвеца

Перитеции на срезе стромы Xylaria polymorpha, слева — увеличение 10x, справа — 30x. фото © Jason Hollinger с сайта commons.wikimedia.org


Некоторые другие виды ксилярий также могут похвастаться необычной формой стромы. Например, симпатичная X. tentaculata весьма напоминает гидру, а X. hypoxylon — олений рог. А строма Camillea leprieurii из того же семейства Xylariaceae напоминает по форме и цвету окурок (см. картинку дня Грибы курильщика).


Пальцы мертвеца

Слева — строма Xylaria hypoxylon. фото © Chiswick Chap с сайта commons.wikimedia.org, Лондон, 17 января 2012 года. Справа — строма Xylaria tentaculata. фото © Christine Braaten с сайта commons.wikimedia.org, США, 5 августа 2012 года


Но, наверное, самая удивительная способность ряда представителей рода Xylaria — возможность существовать в виде эндофитов. Гифы грибов-эндофитов живут прямо внутри тканей разнообразных растений, не причиняя им какого-либо видимого вреда. Возможно, это всего лишь временное состояние гриба: внутри растений он пережидает «тяжелые» времена (например, низкую влажность), а при наступлении благоприятных для себя условий идет в активный рост и развивает плодовые тела, ускоряя гибель хозяина. Так, в работе американских ученых есть весомые данные в пользу этой теории: пять видов ксилярий были найдены как в стадии безобидных эндофитов, так и с развитыми плодовыми телами.

Однако некоторые исследователи полагают, что сказанное верно не для всех ксилярий-эндофитов — мирное существование гифов гриба в тканях растений может стать основным и даже единственным образом жизни. Кроме того, не исключено, что ксилярии в одних видах растений ведут себя только как безобидные эндофиты, а при «захвате» других видов — как паразитические организмы. Подобный способ существования описан для гриба Nemania serpens, но вполне возможен и для представителей рода Xylaria.

Фотография © Mark Bower с сайта flickr.com, плато Озарк, штат Миссури, США, 22 мая 2016 года.

Анастасия Вабищевич

15 август 2021 /
Непознанное
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