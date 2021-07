Живая удочка

На рисунке изображен танистрофей (Tanystropheus, в переводе с греческого ‘длинный шарнир’) — очень причудливая триасовая рептилия из инфракласса архозавроморфов. После знакомства с танистрофеем современный жираф показался бы нам обладателем шеи вполне нормальных размеров! При общей длине тела пять-шесть метров на шею у этого животного приходилось больше половины — около трех с половиной метров! Ни у одного другого позвоночного животного, живущего или вымершего, не было настолько длинной шеи, и ничего удивительного, что, когда танистрофея нашли, ученые долго не могли понять, как вообще выглядело это странное существо.

Изначально танистрофея вообще посчитали динозавром: несколько его шейных позвонков, обнаруженных в 1830-х годах в Баварии, напомнили Герману фон Майеру, знаменитому немецкому палеонтологу, хвостовые позвонки гигантских рептилий, найденных в Великобритании, и в 1852 году он описал 30-сантиметровые позвонки как принадлежащие ранее неизвестному динозавру, названному Tanystropheus. Впрочем, «динозавровый» облик танистрофея не продержался долго, и когда в 1886 году на севере Италии были найдены новые окаменелости этого животного, включающие шейные позвонки, кости черепа и зубы, итальянский палеонтолог Франческо Бассани (Francesco Bassani) идентифицировал их уже как принадлежащие птерозавру — летающему ящеру с вытянутыми пальцами передних конечностей, на которых растягивалась перепонка.

Именно в таком виде — как длиннохвостую летающую рептилию — танистрофея в 1923 году впервые реконструировал австро-венгерский палеонтолог Франц Нопча... и надо же было такому случиться, что всего через шесть лет после этого, в сентябре 1929 года, в горах Швейцарии немецким палеонтологом Бернардом Пейером (Bernhard Peyer) был наконец-то найден относительно полный скелет животного, благодаря чему ученые поняли, с кем имеют дело.

Ошибочная реконструкция танистрофея («трибелесодона») как птерозавра. Рисунок Франца Нопчи 1923 года с сайта en.wikipedia.org

Как выяснилось, это было причудливое животное, чем-то напоминающее знаменитых плезиозавров из морей среднего и позднего мезозоя, с небольшой треугольной головой, потрясающе длинной шеей, вполне «сухопутными» на вид конечностями и относительно коротким хвостом.

Восстановленный скелет танистрофея в Палентологическом музее Цюриха, Швейцария. фото с сайта ru.wikipedia.org

Впрочем, как только разрешился один вопрос, тут же посыпались другие: в настоящее время известно уже несколько десятков окаменелостей, приписываемых танистрофеям, и ареал его поистине огромен — от Саудовской Аравии до Канады, от Китая до Испании, то есть практически по всему Северному полушарию — однако если с внешним видом всё более или менее стало понятно, то об образе жизни этого животного до сих пор ведутся яростные споры. Крупные виды танистрофеев питались рыбой и различными морскими беспозвоночными — в области желудка одного из образцов были найдены крючки (они расположены на щупальцах и помогают удерживать добычу) головоногих моллюсков и рыбья чешуя — о чем дополнительно свидетельствуют их похожие на колышки зубы... а вот с диетой меньших по размеру танистрофеев (какое-то время их даже считали детенышами крупных, пока не выяснилось, что эти животные были вполне себе взрослыми) долго не могли окончательно определиться.

Дело в том, что у мелких образцов танистрофеев задние зубы были трехвершинными, как у насекомоядных ящериц. Из-за этого им приписывалась то насекомоядная диета, то питание водорослями, как у современных морских игуан, а в 2007 году итальянская специалистка по доисторическим рептилиям Стефания Носотти предположила, что на самом деле все танистрофеи питались, в общем-то, одним и тем же, ведь причудливые сложные зубы известны и у современных морских позвоночных (см. картинку дня Фестончатые зубы тюленя-крабоеда): быть может, более сложные зубы помогали танистрофеям эффективнее ловить рыбу или выцеживать из воды мелких ракообразных?

Реконструкция черепа Tanystropheus hydroides (слева; ранее считался взрослой особью) и Tanystropheus longobardicus (справа; ранее считался детенышем). Обратите внимание на зубы: если у первого вида задние зубы обычные, в виде колышков, то у второго вида они трехвершинные. Рисунки с сайта paleofile.com

Еще одной подсказкой о возможном образе жизни танистрофея послужила статья 2005 года итальянского палеонтолога Сильвио Ренесто, в которой была описана находка из Швейцарии с отпечатками шкуры и некоторых других мягких тканей. Именно благодаря сохранившемуся рисунку прямоугольных чешуек палеонтологи смогли понять, что «странный черный материал» вокруг задней части тела танистрофея — это остатки мягких тканей. Анализ состава «материала» показал, что он богат фосфатами, а также полон небольших сферических структур, состоящих из карбоната кальция. Предполагается, что «черный материал» образовался в результате разложения белков мышц в застойной, теплой и кислой среде, вероятно — в стоячем водоеме.

Также высокая концентрация карбонатов в области хвоста и бедер указывает на то, что при жизни околохвостовая область танистрофея была весьма мускулистой, а центр тяжести располагался именно в области таза. Согласно предположению ученого, такая причудливая анатомия странно смотрелась бы у водного животного — ведь долгое время считалось, что танистрофей не был способен удержать шею на весу, а потому проводил всё время в воде, плавая наподобие крокодила или морской змеи. Помимо этого, танистрофей вообще лишен многих адаптаций, характерных для морских рептилий — например, сплющенного с боков хвоста (он у него сплющен, но как у бобра — сверху), а передние лапы были значительно меньше задних, что также весьма нехарактерно для морских рептилий — как вымерших плезиозавров, так и современных кожистых черепах.

Фрагмент хвоста танистрофея из Швейцарии: обратите внимание на затемненные области с «пузырчатым» рисунком — это остатки мягких тканей. hsp — гемальная дуга (костная дуга на брюшной стороне хвостового позвонка), tp — боковые отростки позвонков. Длина масштабного отрезка — 2 см. Рисунок из статьи S. Renesto, 2005. A new specimen of Tanystropheus (Reptilia Protorosauria) from the Middle Triassic of Switzerland and the ecology of the genus

В результате создается странное впечатление: животное, питавшееся преимущественно водными существами, само по себе было аховым пловцом с переутяжеленной задней частью тела и необычайно легкой шеей — согласно исследованию палеонтолога Марка Уиттона (Mark P. Witton), вес шеи танистрофея составлял всего 20% от общего веса тела, тогда как у длинношеих птерозавров-аждархид (см. картинку дня Крылатые чудовища Трансильвании) тот же вес мог составлять около 50%! Выходит, шея танистрофея была не настолько уж и тяжелой, чтобы таскать ее по суше? Укороченные передние конечности дополнительно уменьшали вес животного спереди, а вот массивная задняя половина послужила бы противовесом, мешающим танистрофею перевернуться при резком движении шеей: получалось что-то вроде контргруза башенного крана, что, учитывая длинные вытянутые позвонки шеи танистрофея, выглядит вполне жизнеподобной аналогией.

Добавьте к этому, что задняя половина тела танистрофея была не просто мускулистой, но еще довольно жесткой, негнущейся — а вот мощные задние ноги при этом сохраняли определенную гибкость, так что они могли надежно «заякоривать» тело на суше, пока, склонившись над водой, ящер терпеливо выглядывал добычу или же искал на дне крабов и других медлительных животных. При этом способность плавать для танистрофея не отрицается, более того — для него предполагается довольно оригинальный способ перемещения в воде, чем-то напоминающий лягушачий: только с помощью задних конечностей, пока передние служили, в лучшем случае, рулями или балансирами. Чисто водный образ жизни для этого животного всё еще остается под вопросом, хотя недавнее исследование и отдает предпочтение этой гипотезе из-за смещенных кверху ноздрей животного, что в большей степени характерно для морских существ, дышащих воздухом и вынужденных регулярно всплывать на поверхность.

Реконструкция возможного ритуального поведения танистрофеев: два взрослых ящера встали друг напротив друга и вытянули шеи, выясняя, у кого длиннее. Рисунок © Tuomas Koivurinne с сайта deviantart.com

Так что, увы, вопрос о том, какой же именно образ жизни вел танистрофей и зачем ему была нужна настолько длинная шея, всё еще остается открытым и ждет своих исследователей. Был ли этот ящер «ходячей удочкой», что бродила по берегам мелководных заливов и высматривала рыбу точно цапля? Был ли он неторопливым морским животным, передвигающимся по-лягушачьи и выхватывающим неосторожную рыбу из косяков? Или же одни виды жили так, а другие — этак, а может, привычки молодых танистрофеев радикально отличались от привычек взрослых?.. Вполне возможно, что ответа мы не узнаем никогда — но ведь в том и прелесть палеонтологии: давая ответ на один вопрос, она немедленно задаст тебе новый, а то и не один, так что тайна будет продолжать оставаться тайной, скрытой за туманами времени. И для палеонтологов будущего, сколь бы поздно они ни родились, найдется еще много нераскрытых замочков на этой драгоценной шкатулке.

Рисунок © Mark Witton с сайта markwitton-com.blogspot.com.

Анна Новиковская