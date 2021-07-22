Мадхумала Чоттопаддхай, возможно, один из самых великих антропологов современности

Самые неприветливые в мире люди обитают на Андаманских островах, которые расположены на территории Индийского океана. Речь идет о племени сентинельцев, которые убивают практически всех, кто осмелится к ним приблизиться. Так, они много раз расстреливали из луков случайно прибывших на острова рыбаков, а также кидали копья в пролетающие мимо вертолеты. Власти Индии на государственном уровне запрещают посещение этого острова по двум причинам. Во-первых это просто опасно — вероятность того, что представители племени спокойно отнесутся к чужакам, равна нулю. Во-вторых, прибывшие люди могут быть носителями заболеваний, к которым у сентинельцев нет иммунитета. Но в 1991 году одна женщина нарушила закон и смогла наладить общение с дикими людьми. А ведь это казалось чем-то невозможным.

Кто такие сентинельцы?

Сентинельцы являются представителями одних из коренных народов Андаманских островов. Если быть точнее, они обитают на острове Северный Сентинел, площадь которого равна всего лишь около 60 квадратным километрам. При виде чужаков они сразу же атакуют их при помощи луков и копий, поэтому ученые уверены, что это племя не контактировало ни с одной цивилизаций на протяжении 60 тысяч лет. Исследователям удавалось наблюдать за их жизнью только издалека, поэтому об образе жизни этого народа известно очень мало.

Одна из самых известных фотографий с сентинельцами

Точная численность сентинельцев неизвестна — ученые считают, что их от 15 до 500 человек. Их количество могло сильно уменьшиться в 2004 году, из-за землетрясения в Индийском океане. Но они без сомнений выжили, потому что спустя несколько дней с момента катастрофы они начали кидать копья в прилетевший на разведку вертолет. Для представителей этого племени очень характерны небольшой рост в районе 160 сантиметров, темная кожа и кудрявые волосы.

Также известно, что сентинельцы умеют строить плавательные средства

Считается, что сентинельцы ведут себя как люди каменного века. Они добывают пищу охотой, рыбалкой и собирательством растений и моллюсков. Их дома лишены пола и стен, есть только потолок в виде навеса из разного рода растений. Исследователи знают, что сентинельцы умеют пользоваться огнем, но способны ли они его добывать — большой вопрос. Не исключено, что они успевают захватить огонь в ходе пожаров, а потом просто хранят тлеющие угли в специальных сосудах. Ученые как раз видели предназначенную для этого глиняную посуду.

Сентинельцы и остров, на котором они обитают

О языке сентинельцев не известно вообще ничего. Ясно только то, что они не любят чужаков и сразу же кидаются в атаку. Иногда им удается нейтрализовать прибывших людей и присвоить их вещи себе. Именно благодаря таким случаям у диких людей есть инструменты из металлов и прочие современные вещи. Только вот пользуются они ими очень примитивными способами.

Сентинельцев несколько раз удалось снять на видео

Самое опасное племя диких людей

Сколько именно человек убили сентинельцы за все время своего существования, никому неизвестно. Но в XXI веке издания широко освещают новости о стыках дикарей и современных людей. Известно, что в 2006 году представители этого племени убили двух рыбаков. Впоследствии за их телами прилетел вертолет, но сентинельцы начали по нему стрелять. В конечном итоге тела так и не были забраны. С большой высоты люди лишь увидели, что представители племени похоронили убитых людей в неглубоких могилах.

Да уж, лучше к этим ребятам не соваться

Одна из самых громких встреч современного человека и сентинельцев произошло в 2018 году. По данным издания Daily Mail, 27-летний миссионер Джон Аллен Чжао приплыл на остров, чтобы обратить дикое племя в христианство. Но попытка оказалась неудачной, потому что его тут же застрелили из лука.

Убитый сентинельцами Джон Аллен Чжао

Как выжить в диком племени?

Сентинельцы не любят гостей, но в 1991 году смогли подпустить к себе антрополога Мадхумалу Чоттопаддхай (Madhumala Chattopadhyay). По данным National Geographic, она мечтала познакомиться с жителями Андаманских островов. Чтобы осуществить свою мечту, она поступила в университет индийского города Калькутта и начала изучать антропологию — науку о происхождении и развитии человека. За свою карьеру она смогла познакомиться не только с сентинельцами, но и народом Джарава. Так называется одна из остальных андаманских племен.

Но как же она смогла завоевать доверие представителей одних из самых опасных племен в мире? Секрет таится в том, что после прибытия она начала кидать на берег кокосовые орехи — так она пыталась показать свои добрые намерения. Вместе с ней были и другие члены экспедиции, но аборигены ничего плохого с ними не сделали. Судя по всему, они действительно сочли преподнесение кокосов хорошим знаком, да и исследовательница сама по себе выглядела по-доброму. После этого она приплывала на остров несколько раз и аборигены всегда встречали с ее радостью.

Сообщается, что она прожила с сентинельцами и другими народами местных островов на протяжении 6 лет. В одном из интервью она сообщила, что за все это время ни один абориген не пытался ее обидеть. Особенно хорошие отношения она установила с народом Джарава. Во время экспедиции она приплыла к их острову на лодке и просто стала ждать. Ее увидели местные женщины и начали подзывать к себе криками «Milale chera!», что можно перевести как «Друг, иди сюда!». Потом они сами подошли к ней, начали рассматривать ее кожу и волосы. Впоследствии женщины настолько начали ей доверять, что давали подержать своих детей и принимали от нее медицинскую помощь.

Можно сказать, что Мадхумала Чоттопаддхайя является одним из самых великих антропологов современности. Ведь она единственный человек, который смог изучить дикие племена во время тесного взаимодействия, а не с высоты птичьего полета. Однако, ее судьба сложилась так, что на данный момент она работает в одной из государственных организаций Индии и занимается научными бумажными делами. Так, по крайней мере, говорится в открытых источниках.

Безусловно, это удивительная история. Но лично у меня возникает вопрос — почему нынешние исследователи тоже не угощают сентинельцев кокосами? Известно, что даже после посещения исследовательницы они продолжили обстреливать чужаков. Возможно, к ним стоит найти другой подход. Но на данный момент этого точно не стоит делать, потому что ситуация с болезнями в мире очень пугающая. Как-нибудь потом.

О сентинельцах мы рассказывали ранее.