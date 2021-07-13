Деревянная змея из торфяного болота

Финские археологи нашли уникальный деревянный артефакт в виде змеи.

Во время раскопок в торфяных болотах на юго-западе Финляндии археологи нашли деревянную фигурку длиной в 53 см и толщиной всего 2,5-3 см. Она была вырезана из цельного куска дерева, вид которого пока не определён, и изображает змею. Поверхность фигурки полностью обработана, но никак не украшена. Извивающаяся змейка с приподнятой головой и открытой пастью, по мнению археологов, напоминает гадюку обыкновенную (Vipera berus) или ужа (Natrix natrix).

Фигурка была обнаружена в торфе на глубине 60 см от поверхности. Состав торфа предполагает, что в то время, когда змейка оказалась здесь, берег древнего озера был покрыт пышной луговой растительностью из осоки и тростника. Согласно радиоуглеродному анализу, находка относится к периоду позднего неолита Фенноскандии: 2471–2291 годы до нашей эры.

Специалисты считают фигурку змеи уникальной, предполагая, что она относится, скорее всего, к ритуальной сфере. В искусстве мезолита, неолита и раннего бронзового века Северной Европы змеиный мотив не слишком распространён, хотя известны изображения змей из янтаря, рога, кости, камня, дерева и глины. Существует также небольшое количество наскальных рисунков на Кольском полуострове, в Карелии, Финляндии и Швеции, где помимо змееподобных фигур встречается изображение человека со змеёй в руке. Эта деталь, по мнению исследователей, может быть посохом или фигуркой в виде змеи, подобно найденному в Ярвенсуо артефакту. Тем не менее, данных для однозначного утверждения, что это – ритуальный жезл или скульптура – у учёных нет.

Ярвенсуо – древняя болотистая область на юго-западе Финляндии. Первые находки здесь были случайными: во время земляных работ в 1950-х годах рабочие обнаружили деревянное весло. Радиоуглеродное датирование отнесло его к 3331–2462 годам до нашей эры, то есть, к эпохе неолита. Три десятилетия спустя на том же месте нашли неолитические рыболовные снасти, керамику и деревянную лопатку с ручкой в виде головы медведя. Помимо археологических работ, были также проведены палеоботанические исследования. В 2020 году к раскопкам в Ярвенсуо вернулись вновь, тогда и была найдена загадочная фигурка.

Стоянка Ярвенсуо I – пока слабоизученный археологический памятник, и характер его не до конца выяснен. Учитывая массовые находки, связанные с рыболовством, археологи предполагают, что здесь велась хозяйственная деятельность. Но не исключено, и культовое значение места, которое может быть обусловлено расположением на берегу озера.