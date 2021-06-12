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Почему исчезло озеро Паратетис?

Почему исчезло озеро Паратетис?

Давайте разберемся, что интересного знают ученые о самом загадочном море древности?

Одним из самых больших морей в истории нашей планеты считается Паратетис. На пике своего существования он занимал площадь 2,8 миллиона квадратных километров и простирался от современной Франции до самого Алтая. Воды в нем было в 10 раз больше, чем во всех существующих на данный момент озерах. Это одно из самых загадочных морей, потому что ученые до сих пор не могут понять, что стало причиной его исчезновения около 5 миллионов лет назад. Но недавно международная группа ученых провела исследование и узнала о нем много интересных фактов. Ученые стали на шаг ближе к разгадке таинственного исчезновения и выяснили, из-за чего погибли жившие в водах этого моря животные. В свое время Паратетис сыграл большую роль в истории нашей планеты, поэтому давайте познакомимся с ним поближе.

 


Особенности моря Паратетис

Ученые считают, что море Паратетис образовалось около 34 миллионов лет назад. Может показаться, что это произошло очень давно, но нет — история начинается в кайнозойской эре, в которой мы сейчас и живем. В некоторых источниках размеры Паратетиса сравнивается с расстоянием от Парижа до Алтая, то есть длина была равна примерно 1 500 километрам. А вот авторы научного издания Science Alert недавно написали, что на современной карте древнее море простиралось бы от Альпийских гор до Казахстана. Если верить Google Maps, расстояние между этими двумя точками превышает 5 000 километрам, так что какой версии верить — не ясно. Лично я бы просто принял тот факт, что максимальная площадь Паратетиса была равна 2,8 миллионам квадратных километров.

Почему исчезло озеро Паратетис?

Паратетис на древней карте

Размеры древнего моря тоже постоянно менялись. Около 10 миллионов лет назад, в эпоху миоцена, Паратетис замкнулся и превратился в Сарматское море, которое занимало территорию примерно от Австрии до Туркмении. Около 5 миллионов лет назад он полностью исчез и на данный момент фрагментами былого Паратетиса являются Черное, Каспийское, Средиземное и Аральское море. Но что же стало причиной исчезновения огромного моря?

Причины исчезновения Паратетиса

Поиском ответа на этот вопрос занялись ученые из Нидерландов, России, Германии и Румынии — результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports. Не будем углубляться в сложные подробности и просто уясним, что за все время своего существования море Паратетис столкнулось с четырьмя катастрофами. Все они были связаны с климатическими изменениями, которые происходили и будут происходить всегда. Периоды похолоданий и потеплений привели к тому, что море начало терять свои воды, что стало причиной исчезновения многих живых организмов.

Почему исчезло озеро Паратетис?

Море Паратетис исчезло из-за климатических изменений

Ученые уверены, животный мир Паратетиса был очень разнообразным. Там могли обитать моллюски, ракообразные, дельфины и киты. Например, вплоть до момента исчезновения моря, там обитали вымершие киты цетотерии (Cetotherium). Длина их тела составляла от 2 до 8 метров и, как и все млекопитающие, дышали воздухом и кормили детей молоком. Их ископаемые останки часто обнаруживаются на территории Украины и Северного Кавказа. На некоторых костях есть следы акульих зубов — они либо нападали на живых китов, либо поедали туши умерших особей.

Почему исчезло озеро Паратетис?

Цетотерий в представлении художника и его останки

Самый сильный удар по огромному морю нанесла Великая Херсонская засуха. По расчетам ученых, из-за нее уровень воды в Паратетисе упал на 250 метров и он превратился в множество небольших озер. Само собой разумеется, что 8-метровые киты и другие водные организмы не могли выжить в таких тесных условиях и очень быстро вымерли.

Вообще, за миллиарды лет своего существования, земля регулярно менялась до неузнаваемости. Изучить все происходящие изменения можно на сайте Ancient Earth Globe — о том, как им пользоваться, я рассказывал в этом материале.

12 июнь 2021 /
Непознанное
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