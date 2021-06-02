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Неизвестность, острота, удовольствие

Неизвестность, острота, удовольствие




Участникам исследования Бернса сказали, что в ходе эксперимента их ударят током. Но не сообщили — в какой именно момент. После чего часть испытуемых захотели получить более сильный удар током, но немедленно.

В эксперименте Ариэли участники, которых предупредили, что вероятность удара током — 50%, пережили больший стресс, нежели те, кому сказали что они абсолютно точно получат удар.

В опыте Арнтца и Ван Эйка одной группе испытуемых досталось по 20 сильных ударом током. Перед каждым из ударов звучало предупреждение. В другой группе участники получили 3 сильных и 17 слабых ударов. Но волновались гораздо сильнее — так как не знали ни силу, ни время удара.

Главный вывод из этой россыпи экспериментов — психологи любят бить людей током.

И еще — в подавляющем большинстве случаев людям важна определённость ближайшего будущего.

Небольшой уровень недосказанности придает остроты ощущениям и повышает удовольствие. Но лишь когда человек уверен, что все под контролем. Например — мы не знаем точно, чем нас напугают в аттракционе «дом ужасов», но уверены, что по-настоящему нас там никто не укусит.

А вот полное незнание того, что случится — пугает по-настоящему. Именно желание контролировать ситуацию толкает ко всяким шарлатанам. Любая теория заговора лучше, чем полная неизвестность. И поэтому же практически всегда покупатели предпочитают выбирать не объективно лучшие, а субъективно более понятные им варианты. Даже в ущерб собственной выгоде.


Из: телеграм-канал @marketspy
02 июнь 2021 /
Непознанное
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