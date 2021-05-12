Пол мозга и эмоциональная память
мозг самок и мозг самцов по-разному реагируют на препарат, блокирующий неприятные воспоминания.
Исследователи из Автономного университета Барселоны обнаружили, что одно и то же вещество, блокирующее одну из нейронных цепей миндалевидного тела в мозге, по-разному действует на самок и на самцов. Вещество, которое использовали в экспериментах, называется осанетант; сначала его пробовали в лечении шизофрении, но исследования на эту тему бросили, затем появились данные, что осанетант способен избавлять от некоторых видов наркотической зависимости – по крайней мере, мышей.
фото: tog / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›
В новых экспериментах, описанных Nature Communications, этим препаратом пытались подавить неприятные, пугающие воспоминания. У подопытных мышей пытались подавить активность нейронов амигдала, или миндалевидного тела. Амигдала – один из главных центров эмоций в мозге, и если нас что-то сильно пугает, то мозг запоминает это с помощью амигдалы. Фобии и посттравматические расстройства развиваются оттого, что неприятные воспоминания воскресают по всякому ничтожному поводу и даже вообще без повода. Считается, что если подавить или хотя бы отрегулировать активность эмоциональных нейронных цепей, то посттравматические и фобийные приступы могут исчезнуть.
Оказалось, что с этой задачей может справиться осанетант, но справиться со страшными воспоминаниями он помогает только самцам, а у самок от него всё только усиливалось. Причина такой разницы в эффекте, очевидно, была в том, что на тех нейронах, чью активность осанетант подавлял, он связывался ещё и с рецепторами половых гормонов: на нейронах самца он садился преимущественно на рецепторы к тестостерону, на нейронах самки – на рецепторы к эстрогену. У самок эффект от препарата зависел ещё от фазы менструального цикла, что лишний раз подтверждало, что здесь всё дело в половых гормонах и рецепторах к ним.
Если память, связанная с эмоциями, настолько зависит от гормонов, то при разработке психотерапевтических препаратов их нужно делать в двух вариантах, мужском и женском. Правда, насколько сильно гормоны влияют на память у людей, ещё предстоит выяснить.
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