Мужской и женский мозг отличаются размером
…и эти различия не зависят от пола.
Это кажется парадоксом: с одной стороны, мы говорим, что мужской и женский мозг отличаются, с другой – утверждаем, что отличия между ними от пола не зависят. Как такое может быть?
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Женский мозг в среднем на 11% меньше мужского – но это потому, что женщины вообще меньше мужчин. Меньший размер тела означает, что и голова будет меньше – если, конечно, человек развивался без генетических дефектов, и все части тела у него формировались пропорционально друг другу. «Женско-мужские» отличия в мозге не связаны с полом – потому что если взять разноразмерных мужчин, мужчин крупных, с крупной головой, и мужчин помельче, с мелкой головой, то разница в размере мозга будет ровно такой же.
У мозга есть некоторые особенности, которые зависят от размера. Например, у более мелкого мозга будет выше отношение серого вещества к белому, и у него будет большая связность между полушариями, чем между нейронными центрами внутри полушарий. Но эти особенности опять же не есть что-то свойственное женскому мозгу – всё то же самое можно увидеть в небольшом мужском мозге по сравнению с более крупным. Впрочем, кое-что особенное у мужчин всё же нашлось: например, миндалевидное тело, или амигдала, один из главных центров эмоций, у мужчин примерно на 1% больше, чем у женщин. Правда, не очень понятно, имеет ли этот 1% какое-то значение для поведения и прочего.
О том, что в человеческом мозге нет собственно межполовых различий, пишут в Neuroscience and Biobehavioral Reviews сотрудники Университета Розалинд Франклин. В своей работе они проанализировали наиболее крупные и наиболее цитируемые в научной литературе нейробиологические исследования за тридцать лет, в которых шла речь о различиях между мужским мозгом и женским. В этих исследованиях, которых набралось несколько сотен, мозг оценивали по самым разным параметрам. И ни один из параметров не показал достаточно достоверных различий, которые бы удалось согласовать между разными научными работами. Например, если в некоторых исследованиях говорилось, что отдельные зоны коры полушарий отличаются по толщине у женщин и мужчин, то при сопоставлении результатов оказывалось, что те же самые зоны мозга ещё сильнее отличаются в разных работах у разных исследовательских групп. Кроме того, женско-мужские отличия не воспроизводятся, если брать жителей разных стран и разных этносов (скажем, американцев и китайцев). Но ведь женско-мужские отличия должны быть универсальны для всех людей, как же они тогда могут отличаться у разных народностей?
Авторы статьи анализировали не только анатомические признаки, но и функциональные. То есть они пытались выяснить, могут ли какие-то зоны мозга у мужчин при выполнении какой-то задачи быть более активны, чем у женщин, и наоборот. Например, действительно ли зоны мозга, поддерживающие эмоции, более активны у женщин, или же зоны мозга, помогающие ориентироваться в пространстве, более активны у мужчин. Что-то такое мы действительно время от времени слышим и читаем в научно-популярных источниках, однако эти отличия опять же не воспроизводятся в ряде работ.
Поэтому, в качестве общего вывода, исследователи рекомендуют своим коллегам тщательнее работать с научным инструментарием, в частности, с магнитно-резонансной томографией (МРТ), которой мы обязаны львиной долей данных о мозге. (Мы как-то уже писали, какие проблемы с МРТ-данными могут появиться из-за неадекватных алгоритмов для их анализа.) Что до различий в мужской и женской психологии, которые, по-видимому, всё же есть, то их пока придётся объяснять психологическими же причинами, но не особенностями нейронного «hardware».
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