Морской пылесос

На рисунке вы видите пару очень странных морских рептилий, чье существование в очередной раз доказывает, что дизайнерские способности природы могут превосходить людское воображение. Итак, знакомьтесь: атоподентатус (Atopodentatus), в переводе с греческого — «страннозуб». И имя это вполне оправданно: из всех рептилий раннего триасового периода, живших порядка 245 миллионов лет назад, атоподентатус обладал, пожалуй, самым причудливым челюстным аппаратом, который без малого два года ставил в тупик всех палеонтологов мира!

Началось всё это в 2014 году, когда была опубликована работа с описанием причудливой рептилии, найденной в уезде Лопин провинции Юньнань на юго-западе Китая. В раннем триасовом периоде вместо покрытых лесом гор на этом месте плескалось обширное мелководное море, кишмя кишащее всевозможной живностью, в число которой входили и разнообразные рептилии: длинношеие танистрофеи, похожие на живые удочки, примитивные ихтиозавры, всё еще несколько напоминающие своих наземных предков, и, наконец, атоподентатусы — самые странные из всех!

От начала шеи до кончика хвоста этот ящер был вполне типичной морской рептилией триасового периода — три метра в длину (на верхнем рисунке слева показан силуэт атоподентатуса в сравнении с палеонтологом Джозефом Лейди), с продолговатым туловищем и уплощенными конечностями и хвостом, приспособленными для гребли, — однако, как только взгляд доходил до черепа, начинались непонятности. Дело в том, что у оригинальной окаменелости череп хоть и сохранился, но в процессе фоссилизации оказался сломан, в результате чего его верхняя челюсть оказалась загнута вниз, точно клюв фламинго, да вдобавок еще и разделена надвое, словно застегивающейся молнией! Добавьте к этому мелкие острые зубы (только на нижней челюсти их насчитывалось 190!) — и получите образ животного из ночных кошмаров, больше похожего на какое-то инопланетное существо, чем на земную рептилию!

Первый обнаруженный скелет атоподентатуса: а — полный скелет животного; b — череп крупным планом. Изображение из статьи L. Cheng et al., 2014. A new marine reptile from the Triassic of China, with a highly specialized feeding adaptation

Тем не менее почти два года атоподентатуса считали именно таким аномальным ящером с «челюстью-молнией», питающимся мелкими ракообразными, которых он отсеивал из воды, как это делают и фламинго, и усатые киты. Судя по строению пасти, челюстные мышцы этого животного были недостаточно сильны, чтобы кого-то всерьез укусить, поэтому охотиться на более или менее крупную и активно сопротивляющуюся жертву он не мог — и, как считали ученые, в раннетриасовом китайском море атоподентатусы день-деньской сновали над дном, вспахивая его своей странной мордой и отсеивая из поднятой мути всё мало-мальски съедобное.

Пара атоподентатусов (ранняя реконструкция) и пара диноцефалозавров из семейства танистрофеид на берегу древнего китайского моря. Рисунок Ильдара Гисматуллина с сайта deviantart.com

Это заблуждение было опровергнуто в 2016 году, когда в Китае нашли две новые окаменелости атоподентатуса — и на этот раз с отлично сохранившимися, неповрежденными черепами. Выяснилось, что вместо загнутой вниз морды, похожей на клюв фламинго, у атоподентатуса была напоминающая молот голова с расширенными концами челюстей, похожая на нечто среднее между головой акулы-молота и насадкой пылесоса. Последнее сравнение, кстати, даже более точное, ибо изучение новых образцов позволило ученым уточнить образ жизни атоподентатуса, и вместо необычного, но вполне банального образа придонного фильтратора перед ними начал вырисовываться, ни много ни мало, облик первой морской растительноядной рептилии.

Новая реконструкция атоподентатуса. Рисунок © tnilab-ekneb121 с сайта deviantart.com

Да-да, до атоподентатуса альгофагов — то есть животных, питающихся водорослями (см. Algophagy), — среди рептилий не было, и все современники этого ящера питались рыбой, другими рептилиями, ракообразными, моллюсками — но только не растениями. В этом отношении атоподентатус демонстрирует, что уже через пять миллионов лет после окончания Великого Вымирания, уничтожившего 95% всей морской биоты, в океанах Земли полным ходом шел процесс бурной эволюции, и вторично вернувшиеся в море рептилии занимали такие ниши, о которых животные предшествующего пермского периода и подумать не могли!

К таким выводам ученые пришли, подробнее изучив зубной ряд этого животного (у новых черепов он сохранился намного лучше). Выяснилось, что в пасти атоподентатуса присутствуют два типа зубов: зубы первого типа, уплощенные и по форме напоминающие лопатку, располагались на передней части «молота» и слегка торчали вперед, как своеобразный скребок, тогда как зубы второго типа, похожие на тонкие иголки, располагались в задней, узкой части челюсти, формируя нечто вроде ситечка.

Слева — окаменелые черепа атоподентатуса, справа — их прорисовка. A — череп со спинной стороны, B — другой череп с брюшной стороны. Хорошо заметно два типа зубов: крупные передние на предчелюстной кости (pm) и более мелкие задние на челюстной (m) и зубной (d) костях. Изображение из статьи L. Chun et al., 2016. The earliest herbivorous marine reptile and its remarkable jaw apparatus

Предполагается, что при жизни это животное кормилось всё-таки у дна, но не отсеивало из воды мелких ракообразных, а в буквальном смысле пылесосило покрытые водорослями камни, чтобы потом процедить получившуюся взвесь через заднее «ситечко» и проглотить всё съедобное.

Реконструкция атоподентатуса, изображающая его способ питания. Рисунок из статьи L. Chun et al., 2016. The earliest herbivorous marine reptile and its remarkable jaw apparatus

Звучит довольно сложно... но не невозможно. В конце концов в 1936 году была описана рептилия, которая, судя по всему, кормилась примерно так же, как и атоподентатус, хоть и жила несколько позже и на другом конце земного шара — в среднетриасовых морях Германии. Это хенодус, дальний родственник атоподентатуса (и того, и другого систематики относят к завроптеригиям многочисленной кладе морских ящеров мезозоя), чья морда имела почти прямоугольную форму: на переднем крае челюстей располагались плоские зубы, как у атоподентатуса, а функцию «ситечка» могли выполнять гипотетические выросты, напоминающие китовый ус. Предполагается, что и хенодус, и атоподентатус при кормлении соскребали водоросли, превращая их во взвесь, а затем втягивали получившийся «суп» пастью, как это делают современные киты.

Реконструкция атоподентатуса, отдыхающего на морском берегу в компании пары крабов. Рисунок © Carlos Eulefi с сайта deviantart.com

Вероятно, как конкуренция с хищными родственниками способствовала эволюции растительноядных теропод теризинозавров (см. картинку дня «Ящер-косарь»), так и жизнь в теплом мелководном море, где было полным-полно плотоядных рептилий всех мастей, помогла появлению среди них пожирателя водорослей, что обратил свое внимание на зеленые подводные «луга», на которых до этого кормились только рыбы и беспозвоночные. И пусть у атоподентатуса не было «челюсти-молнии», как это изначально предполагали ученые, — это всё же оказалось достаточно интересное и причудливое животное, позволившее в который раз развенчать известный миф о крокоутке (см. Crocoduck). Креационисты утверждают, что, раз такого животного не существует, так и эволюция — ложь. Что ж, тогда покажите им атоподентатуса.

Рисунок © Joschua Knuppe с сайта deviantart.com.

Анна Новиковская