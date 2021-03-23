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Минутку, я должен зайти... нет, не к капитану

Минутку, я должен зайти... нет, не к капитану




В начале 90-х популярная фраза из англоязычных фильмов и сериалов о морских приключениях — «One moment, I have to go to the head» — переводилась российскими переводчиками как «Минутку, я должен зайти к капитану».


Спустя лет пять появился продвинутый перевод: «Минутку, я должен пойти в рубку» или «... на капитанский мостик».


И лишь в начале 2000-х наконец-то перевели как надо: «...я должен сходить в гальюн».


Да, на языке моряков «head» означает гальюн. Дело в том, что на старинных парусных судах на носу красовалась большая красивая фигура. Эта фигура была на самом деле «передней стенкой» туалета, размещавшегося на парусниках непременно на носу, чтобы содержимое вымывалось из него водой. Так как парусники не могут двигаться прямо навстречу ветру, гальюн всегда был подветренным. Благодаря этому, неприятные запахи быстро исчезали. По-голландски этот туалет назывался galjoen (сегодня это название рыбы). По-английски никак не назывался, просто говорили голова (корабля) = head, что соответствовало по-русски носу корабля.


И по сей день даже на авианосцах гальюны называются head, хотя расположены совсем даже не на носу.
23 март 2021 /
Непознанное
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