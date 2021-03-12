Как длительное пребывание в изоляции влияет на мозг и тело?

Длительное пребывание вдали от других людей вызывает структурные изменения в мозге.

Поразительное новое исследование проследило влияние крайней изоляции на мозг девяти членов экипажа, которые провели 14 месяцев на удаленной исследовательской станции в Антарктике. В работе представлены первых из когда-либо собранных доказательств того, как интенсивная физическая и социальная изоляция вызывает ощутимые структурные изменения в мозге человека – исследователи обнаружили значительные изменения в нескольких различных областях мозга испытуемых. Несмотря на небольшой объем исследования, выводы научной работы повторяют вывод ранее проведенных исследований, связывающих одиночное заключение и сенсорную депривацию с проблемами психического здоровья. Если постараться резюмировать полученные исследователями выводы, то они предполагают, что социальная изоляция может коренным образом изменить структуру мозга человека.

В 1969 году Роберт Кинг был арестован и осужден за ограбление, которого, как он утверждал, не совершал. Три года спустя его обвинили в убийстве, и, несмотря на заявления о невиновности, Кинг был осужден и отправлен в одиночную камеру. В ней он провел следующие 29 лет. Все, что ему разрешалось во время заключения – выходить на улицу на короткое время. Разговаривать во время прогулки с другими заключенными было нельзя.

В 2001 году после отмены судимости за убийство Кинг был освобожден. Но ущерб, как психологический, так и физиологический, причиненный годами одиночного заключения, оставил отпечаток на его личности. В 2018 году на ежегодном собрании Общества нейробиологов Роберт Кинг представил отчет о том, как длительное одиночное заключение повлияло на его когнитивные способности. память Кинга была постоянно ослаблена опытом одиночного заключения, и в течение некоторого времени после освобождения он был не в состоянии должным образом распознавать человеческие лица.

На фотографии Роберт Кинг. Он провел 29 лет в одиночной камере.

Ученым давно известно, что социальная изоляция может привести к различным негативным последствиям для здоровья. Некоторые исследования даже предполагают, что одиночество может увеличить риск ранней смерти человека, будучи равносильным последствиям от ожирения или курения. Отметим, что исследования на животных ясно показали, что длительная изоляция может изменить структуру мозга. Так, при изоляции животных от социальных контактов можно обнаружить изменения в их гиппокампе – важнейшем для консолидации памяти и формирования эмоций отделе мозга.

Одиночество в Антарктике

Одним из возможных способов изучить как длительная изоляция влияет на мозг человека является наблюдение за невероятно смелыми людьми, которые проводят длительные периоды времени на удаленных антарктических исследовательских станциях. В исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, группа ученых описала результаты визуализации мозга девяти испытуемых, которые провели 14 месяцев на изолированной немецкой станции Neumeyer III.

Наряду с данными МРТ головного мозга, собранными до и после экспедиции, испытуемых во время пребывания на станции тестировали на наличие изменений когнитивных способностей. Опыт девяти индивидуумов, очевидно, не совсем аналогичен опыту полной социальной изоляции или аналогичному отрезку времени, с которым сталкивается заключенный в одиночном заключении, но исследователи отмечают, что характеристики экспедиции предлагают крайнюю экологическую монотонность и длительные периоды относительной изоляции: в течение нескольких зимних месяцев исследовательская станция окутана постоянной темнотой и полностью отрезана от внешнего мира. Станция доступна для доставки продовольствия или эвакуации персонала всего три месяца в году .

Результаты этого небольшого исследования поразительны. Сканирование мозга, завершенное в конце 14-месячной экспедиции, показало, что у всех испытуемых уменьшилась область гиппокампа, называемая зубчатой извилиной. Полученные результаты также выявили отчетливую корреляцию между структурными изменениями мозга и снижением концентрации белка BDNF в сыворотке крови. BDNF – это белок, необходимый для здоровой работы мозга. Он стимулирует образование новых синапсов и нейронов в мозге. В течение трех месяцев после прибытия на удаленную антарктическую станцию у участников исследования наблюдалось значительное снижение уровня BDNF в крови.

Еще более важно то, что эти уровни BDNF не вернулись к норме в конце периода исследования, через полтора месяца после возвращения с Антарктического участка. Исследователи предполагают, что падение уровня BDNF может быть причиной последующих структурных изменений мозга.



По мнению ведущего автора исследования Александра Стан, как пишет New Atlas, исследование следует интерпретировать с осторожностью, так как в эксперименте приняло участие всего 9 человек. В то же самое время солидный объем ранее проведенных исследований на животных подтверждает правдивость полученных командой результатов.

Сегодня вряд ли кого-то удивит тот факт, что изоляция пагубно сказывается на здоровье: мы знаем, как важен социальный контакт; знаем, что изоляция людей друг от друга способна причинить вред. Но мы по-прежнему чрезвычайно мало знаем о физическом воздействии изоляции на наше тело и мозг . А полученные в ходе нового исследования результаты в очередной раз демонстрируют, что изоляция – это никакая не мелочь, особенно если вы находитесь в Антарктике. Или в одиночной камере.