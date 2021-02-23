Фотограф впервые в истории нашел желтого пингвина. Почему он такого цвета?

Желтый пингвин, найденный в Южной Георгии

На острове Южная Георгия впервые в истории был обнаружен пингвин с желтыми перьями. Его заметил бельгийский фотограф Ив Адамс (Yves Adams), который прибыл на остров с целью запечатлеть на камеру жизнь 120 000 королевских пингвинов. Птицы подплыли к берегу, когда мужчина пытался устроиться в удобном месте для съемки. Среди обычных особей с черно-белым оперением он заметил пингвина желтого цвета и моментально кинулся его фотографировать. Ему удалось сделать несколько удачных снимков и уже через несколько дней фотографу начали звонить журналисты с целью узнать о птице как можно больше информации. И в этом нет ничего удивительного, потому что это первый в истории случай, когда человеку удалось увидеть пингвина желтого цвета. Из-за чего найденная особь так сильно отличается от других, уже известно. Сейчас все расскажу.

Какого цвета пингвины?

О необычном пингвине было рассказано в издании Daily Mail. Как правило, пингвины окрашены в черно-белый оттенок. Но существуют и более цветастые виды. Например, у королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus) в области головы и грудки имеются желтые пятна. Именно к такому виду и относится найденная особь. По словам фотографа Ива Адамса, это большая удача, что пингвин вышел из воды неподалеку от него. На пляже было около 120 000 птиц, поэтому если эта особь находилась хотя бы в 50 метрах от него, удивительной встречи могло бы и не произойти.

Пингвины в основном окрашены в черно-белый цвет

Что такое лейцизм?

Необычная окраска перьев пингвина связана с лейцизмом. Так принято называть генетическую мутацию, которая останавливает образование в перьях меланина и всех других пигментов, отвечающих за цвет волосяного покрова. Иногда лейцизм делает окраску неравномерной и животное обладает пятнистым телом. Но в случае с этим пингвином, мутация изменила цвет полностью. Ни в коем случае не стоит путать лейцизм с альбинизмом. Дело в том, что альбинизм затрагивает только меланин, в то время как при лейцизме пигментные клетки отсутствуют полностью.

Королевские пингвины во многом похожи на императорских, но меньше их по размерам и обладают более яркой окраской. Они вырастают максимум до 1 метра и обладают темной спиной и белым брюхом. До 1918 года королевские пингвины часто становились жертвами охоты. Это привело к тому, что на некоторых островах их популяция резко сократилась. Но благодаря охранным методам, количество особей пришло в норму и на данный момент им ничего не угрожает.

Чем был опасен самый большой айсберг в мире?

Впрочем, недавно пингвины острова Южная Георгия были в большой опасности. В августе 2020 года самый большой в мире айсберг площадью 5800 километров начал двигаться в сторону этого клочка земли. Ученые беспокоились, что если ледяная глыба не изменит маршрут своего движения, пингвины окажутся в ловушке и не смогут добывать еду. Это могло привести к гибели всех 120 000 пингвинов, потому что плана по их спасению не существовало. Оказавшийся на территории острова айсберг мог застрять там на целых 10 лет.

К счастью, недавно спутниковые снимки показали, что огромный айсберг раскололся на несколько частей. В начале 2021 года четыре оставшиеся части начали плыть в разные стороны и в конечном итоге прошли остров стороной. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, королевские пингвины остались живы. И это прекрасная новость , потому что эти создания обитают только в строго определенных местах нашей планеты. Помимо острова Южная Георгия, их можно встретить разве что в Южных Сандвичевых островах, острове Херд и парочке других мест. Во всем мире насчитывается около 1 миллиона пар королевских пингвинов.

Найденный пингвин является далеко не единственным животным с неестественным желтым цветом тела. В 2020 году, на территории Австралии, было найдено животное, похожее на покемона пикачу. На самом деле, им оказался лисовидный поссум (Trichosurus vulpecula), в теле которого тоже произошла мутация, связанная с пигментом меланином. Необычная окраска сделала его более заметным для хищников, но он был взят под охрану.