Быки и коровы из Чернобыля начали вести себя как дикие звери

Одичавшие животные Чернобыля

В апреле 1986 года в Чернобыльской АЭС произошел сильный взрыв, в ходе которого окружающая среда была загрязнена радиоактивными веществами. Местные жители в радиусе нескольких километров были эвакуированы и тысячи домашних животных остались без своих хозяев. На данный момент на территории Чернобыльской зоны отчуждения почти нет людей, но зато по пустынным местам бегают животные. Некоторые из них являются потомками быков и коров, которые в конце XX века остались без присмотра. Во время съемок документального фильма про охраняемую зону люди заметили, что некогда домашние животные стали вести себя как дикие звери. В то время как обычный домашний скот пасется на лугах не соблюдая особых правил, чернобыльские быки и коровы начали образовывать сплоченные стаи, где у каждой особи есть своя роль. Благодаря этому они могут не боятся нападений со стороны хищников, даже волков.

Животные Чернобыля

О необычном поведении животных было рассказано в Facebook сотрудниками радиационно-экологического биосферного заповедника. Стадо одичавших быков и коров, помимо участников съемочной группы, ранее заметили ученые. Причем исследователи наблюдают за животными уже три года. Стадо состоит из оставшихся в живых после взрыва животных и их потомков. Считается, что их хозяева жили в деревне Лубянка, но либо были эвакуированы, либо погибли. И это не единственное стадо диких животных, потому что почти 35 лет назад исследователи заметили одичавших животных, которые когда-то жили в деревне Чистогаливка.

Коровы и быки из села Лубянка

Заинтересовавшее ученых стадо диких коров обитает в западной части зоны отчуждения, возле реки Илья. В ходе наблюдений было замечено, что они ведут себя в точности как их дикие предки — туры. Так называются прародители современного крупного рогатого скота. Последняя особь туров погибла в 1627 году, на территории Польши. Причиной вымирания туров считается регулярная охота и деятельность человека. Эти мускулистые создания весили по 800 килограммов и обладали крупными рогами. В течение истории ученые пытались возродить этих коров, в том числе и во времена нацистской Германии. После падения гитлеровского режима все «нацистские коровы» были уничтожены.

Вымершие туры выглядели примерно так

Одичавшие быки и коровы

В отличие от домашних быков и коров, одичавшие особи действуют очень слаженно и соблюдают особые правила внутри стада. В ней есть главный бык, который заработал свой статус благодаря своей физической силе. Он следит, чтобы телята держались строго между взрослыми быками и коровами, чтобы до них не добрались хищники. Молодые самцы не выгоняются из стада, потому что противостоять врагам они могут только общими усилиями. Но главный бык вполне может выгнать другого самца, если он попытается отнять у него статус вожака.

По словам исследователей, несмотря на сильные морозы, быки и коровы хорошо себя чувствуют. Видимо, за долгие годы они уже привыкли к жизни в дикой природе. Почти все члены стаи выглядят полностью здоровыми. Проблемы были замечены только у лидирующего самца — у него поврежден правый глаз. Скорее всего, он получил травму во время защиты стада от хищников или в битве с другим самцом. Примерно таким образом жили и их предки туры, то есть при необходимости дикие инстинкты могут возродиться и у домашних животных.

Важно отметить, что дикие быки и коровы в Чернобыле выполняют очень важную работу. Они поедают остатки однолетних растений, причем в значительном количестве. В то же время они своими копытами пропалывают почву в лесах, и насыщают их питательными вещами. Благодаря этому леса восстанавливают свой прежний вид. Остается надеяться, что с одичавшими животными все будет в порядке. Успокаивает тот момент, что зона отчуждения постоянно находится под присмотром и ученые регулярно следят за состоянием животных.