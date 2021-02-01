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Как звучит самый неприятный звук для человека?

Как звучит самый неприятный звук для человека?

В мире существуют очень раздражающие звуки, которые знакомы почти всем

На протяжении всей жизни мы постоянно слышим разные звуки. Идеальной тишины , можно сказать, не существует, потому что даже в одиночестве и вдали от цивилизации мы слышим собственное дыхание и биение сердца. Некоторые звуки вроде шума моря и пения птиц успокаивают нас и заставляют на время позабыть обо всех проблемах. Но есть звуки, которые вызывают очень сильное раздражение и злость. К ним можно отнести скрежет иголки по стеклу, чавканье едой, плач детей, трение пенопласта и, конечно же, звук соседской дрели в воскресное утро. Только вот некоторые из этих раздражителей, по разным причинам, могут и не беспокоить вас — эти звуки просто проносятся мимо ушей. Дело в том, что критерий раздражительности у каждого человека свой и в мире есть люди, которые равнодушны даже к утреннему ремонту соседей. Но существует ли звук, который неприятен всем людям без исключения? У ученых есть несколько вариантов.

 

О том, какие звуки являются самыми неприятными для человека, задумались авторы издания Gizmodo. Они связались с несколькими учеными и попросили поделиться своим мнением на эту тему. Некоторые ответы оказались весьма неожиданными.


Звуки, мешающие концентрации

Изучение реакции людей на различные звуки ведется постоянно. По мнению профессора Тревора Кокса (Trevor Cox), самые раздражающие человека звуки это те, которые мешают сосредоточиться. Во время пандемии коронавируса, когда многие люди вынуждены работать из дома, это особенно актуально. Представьте, что у вас много дел, которые требуют концентрации — если не закончить их до вечера, вы подведете свою компанию. И тут сосед начинает сверлить стену или ваш маленький ребенок начинает громко пищать и не собирается останавливаться. Наверное, даже от такой мысли вы почувствовали некоторое раздражение. Причем больше всего злость кипит о того, что неизвестно, когда этот шум прекратится. Если человек знает, что сосед будет сверлить только 15 минут а ребенок кричит только до тех пор, пока не получит игрушку, раздражение будет проявляться меньше. Так, по крайней мере, считает Тревор Кокс.

 

Этот ужасный звук знаком всем жителям многоквартирных домов


Скрежет классной доски

А вот по мнению профессора Флориана Холлервегера (Florian Hollerweger), самый ужасный звук — это скрежет классной доски. По его словам, даже мысль о том, что кто-то проводит ногтями по видящей в школьном классе доске приводит его в ужас. Представьте это, и вы тоже наверняка съежитесь. Причина того, почему это звук настолько неприятен человеческому уху, до сих пор не ясна. Некоторые исследователи считают, что неприязнь передалась нам от наших далеких предков. Когда-то произошло нечто, что научило их бояться таких звуков. Может, такой скрежет издавал опасный хищник. Но это даже не важно, потому что более интересно то, что это звук до сих пор вызывает у нас сильную тревогу.

 

По вашему телу тоже пробежали мурашки?

Звуки рвоты

Свой вариант выдвинул и профессор Тьерд Андринга (Tjeerd Andringa). По его мнению, универсальным раздражителем является звук рвоты. Когда человек слышит это, у него даже может возникнуть так называемая висцеральная реакция, когда раздражение заставляет его чаще дышать и даже ощущать физическое недомогание. Звук рвоты вызывает такой эффект не только потому, что процесс очищения организма неприятен сам по себе. Дело в том, что в ходе эволюции рвота начала ассоциироваться с чем-то плохим. Как минимум, эти звуки сигнализируют об отравленной еде и предупреждает о том, что человек находится в потенциальной опасности.


 

 

Осмелюсь вставить и эти ужасные звуки, слушать не обязательно

Навязчивые звуки

Как правило, человек со временем привыкает к частым звукам и перестает их замечать. Но это случается не всегда. По словам Стивена Орфилда (Steven Orfield), в 1990 году ему установили искусственный клапан сердца. Его предупредили, что в тишине он будет слышать звук клапана и, возможно, он будет его раздражать. Мужчина отнесся к этому спокойно, но впоследствии убедился, что устройство действительно очень шумит. Оказалось, что установленный в его сердце клапан шумит в 16 раз громче, чем заявлял производитель. Звуки устройства не давали ему спать и решить эту проблему не помогли даже снотворные. Впоследствии ученые обратили внимание на эту проблему и громкость таких устройств была снижена.

Недавно я публиковал еще один интересный материал на тему звуков. В 2021 году израильская компания Noveto планирует выпустить динамики, которые позволяют слушать музыку, не мешая другим. В этой звуковой системе нет наушников, потому что звук передается прямо в уши определенного человека. Звучит сложно, но на самом деле все довольно просто — переходите по этой ссылке и читайте подробности.

01 февраль 2021 /
Непознанное
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