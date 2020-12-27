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Взрослые шимпанзе остаются маменькиными сынками

Даже став самостоятельными, самцы шимпанзе продолжают тесно общаться с матерями.

Обыкновенные шимпанзе, несмотря на свой интеллект, довольно агрессивные создания. Сообщества шимпанзе не только жестоко воюют друг с другом, но и убивают своих. Социальная структура у них определяется взаимоотношениями между самцами, среди которых есть главный самец, есть менее главный и т. д. Разумеется, на одной вражде далеко не уедешь, и у самцов обычно есть друзья-товарищи, с которыми можно чувствовать себя безопасно и даже отбиваться от недоброжелателей в собственном коллективе.

Взрослые шимпанзе остаются маменькиными сынками
(фото: Ryan Summers / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

Однако напряжённая социальная жизнь, которая заполнена постоянными поисками союзников, мелкими и крупными стычками и вообще интригами – такая жизнь кого хочешь измотает. В конце концов, тебе нужен кто-то, с кем можно забыть про все жизненные проблемы. Для самцов шимпанзе этим «кем-то» становится их мать. Давно замечено, что самцы шимпанзе стараются не терять связь с матерями, даже став относительно самостоятельными. Шимпанзе-подросток, которому не исполнилось ещё 12 лет и который продолжает тесно общаться с матерью, вырастает крупнее и у него больше шансов выжить. Если же по какой-то причине связь с матерью рвётся, то у самца меньше шансов занять уважаемое положение в обществе и оставить потомство.

Сотрудники Гарвардского университета и Техасского университета в Остине решили выяснить, поддерживают ли шимпанзе контакты с матерями после 12 лет. Исследователи несколько лет наблюдали за обезьянами в одном из национальных парков Уганды, оценивая, как много времени сыновья проводят с матерями и насколько близко общаются. Близость общения определяли по тому, держат ли обезьяны друг друга за руки, часто ли делают друг другу груминг (то есть чистят шерсть), оглядываются ли вокруг в поисках друг друга, сидят ли рядом, поддерживают ли друг друга в конфликтах.

В статье в Behavioral Ecology and Sociobiology говорится, что в целом самцы-подростки в возрасте от 9 до 15 лет проводили с матерями 76% своего времени, тогда как самцы постарше, в возрасте от 16 до 20 лет – только 26%. Чего, собственно, можно было ожидать: по мере взросления у самцов появляются свои дела, они совершают долгие путешествия по округе со своими товарищами, дерутся с другими шимпанзе и т. д. Более того, оказавшись в трудной ситуации, более взрослые самцы уже не зовут на помощь мать и не ищут у неё утешения после конфликтов и драк.

Однако, если взрослый молодой самец оказывается рядом с матерью, он немного впадает в детство и начинает вести себя как подросток: начинает неотвязно ходить за ней, чистить ей шерсть и пр. И если оценивать социальные контакты по степени близости, то примерно треть молодых самцов воспринимает мать как самого близкого друга – несмотря на то, что в сообществах шимпанзе всё завязано на межсамцовые отношения.

Авторы работы полагают, что общение с матерью помогает шимпанзе снять стресс, которого у них в жизни предостаточно. Как мы знаем, стресс плохо влияет на здоровье, и в дальнейшем исследователи хотят выяснить, помогает ли самцам шимпанзе общение с мамой оставаться более здоровыми.

27 декабрь 2020 /
Непознанное
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