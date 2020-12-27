Разное давление в обеих руках говорит о сердечно-сосудистых проблемах

Разницы в 10 миллиметров ртутного столба между кровяным давлением в одной руке и в другой достаточно, чтобы начать внимательнее следить за здоровьем.

На самом деле давно известно, что разное кровяное давление в левой и в правой руках говорит о проблемах с сердцем и сосудами. Правда, тут речь идёт не о кровяном давлении вообще, а о систолическом. Кровяное давление меняется с каждым ударом сердца. Систолическое давление – это кровяное давление в момент, когда желудочки сердца сокращаются (то есть происходит систола – сжатие – желудочков) и выталкивают кровь в сосуды. Диастолическое давление – это давление, когда желудочки расслабляются (происходит диастола – расслабление – желудочков). Знаменитое соотношение «120 на 80» – это отношение систолического давления к диастолическому, которое должно быть у здорового человека.

Давление зависит от свойств сосудов, от эластичности стенок, от способности их мышц напрягаться и расслабляться. Если стенки сосудов становятся жёсткими или сужаются, то меняется кровоснабжение тканей и органов. Сердце пытается скомпенсировать изменения кровотока, что приводит к дополнительной нагрузке на него. Наконец, есть ещё небезызвестные атеросклеротические отложения внутри сосудов, которые опять же сужают их просвет и мешают свободному току крови – что опять же видно по давлению. Начинающиеся сердечно-сосудистые проблемы можно обнаружить в разнице кровяного давления, измеренного на левой и правой руке. Международные медицинские организации давно рекомендуют врачам измерять давление не на одной руке, но на обеих, хотя к этим рекомендациям далеко не все прислушиваются.

Более того, есть даже конкретные цифры, на которые советуют ориентироваться. Например, в европейских странах советуют обращать повышенное внимание на тех пациентов, у которых разница «левого» систолического давления и «правого» составляет более 15 миллиметров ртутного столба. Однако в недавней статье в журнале Hypertension говорится о том, что эту разницу стоит понизить до 10 мм рт. ст. Сотрудники Эксетерского университета, Университета Лиможа, Оксфордского университета и других научных центров проанализировали 24 крупных исследования, посвящённых сердечно-сосудистым заболеваниям. На материале этих исследований удалось создать базу данных с медицинскими сведениями, касающихся почти 54 тысяч человек со всего мира. Среди данных было и кровяное давление, измеренное на обеих руках.

Разницу в давлении сопоставили с медицинской историей людей за 10 лет: кто пережил эти десять лет, кто нет, у кого были сердечные приступы, у кого – инсульты и т. д. В итоге авторы работы пришли к выводу, что верхний нормальный предел разницы в давлении равен 10 мм рт. ст. Если «лево-правая» разница больше, то стоит задуматься о собственном сердечно-сосудистом здоровье. Это не значит, что нужно срочно начинать пить какие-то таблетки, но, возможно, пора как-то поменять рацион или хотя бы начать больше двигаться. Возможно, в свете новых данных рекомендации здравоохранительных органов вскоре изменятся; с другой стороны, рекомендации рекомендациями, но ведь нужно, чтобы им кто-то следовал.