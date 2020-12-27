» » Разное давление в обеих руках говорит о сердечно-сосудистых проблемах

Разное давление в обеих руках говорит о сердечно-сосудистых проблемах

Разницы в 10 миллиметров ртутного столба между кровяным давлением в одной руке и в другой достаточно, чтобы начать внимательнее следить за здоровьем.

На самом деле давно известно, что разное кровяное давление в левой и в правой руках говорит о проблемах с сердцем и сосудами. Правда, тут речь идёт не о кровяном давлении вообще, а о систолическом. Кровяное давление меняется с каждым ударом сердца. Систолическое давление – это кровяное давление в момент, когда желудочки сердца сокращаются (то есть происходит систола – сжатие – желудочков) и выталкивают кровь в сосуды. Диастолическое давление – это давление, когда желудочки расслабляются (происходит диастола – расслабление – желудочков). Знаменитое соотношение «120 на 80» – это отношение систолического давления к диастолическому, которое должно быть у здорового человека.

Разное давление в обеих руках говорит о сердечно-сосудистых проблемах
(Иллюстрация: belchonock / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Давление зависит от свойств сосудов, от эластичности стенок, от способности их мышц напрягаться и расслабляться. Если стенки сосудов становятся жёсткими или сужаются, то меняется кровоснабжение тканей и органов. Сердце пытается скомпенсировать изменения кровотока, что приводит к дополнительной нагрузке на него. Наконец, есть ещё небезызвестные атеросклеротические отложения внутри сосудов, которые опять же сужают их просвет и мешают свободному току крови – что опять же видно по давлению. Начинающиеся сердечно-сосудистые проблемы можно обнаружить в разнице кровяного давления, измеренного на левой и правой руке. Международные медицинские организации давно рекомендуют врачам измерять давление не на одной руке, но на обеих, хотя к этим рекомендациям далеко не все прислушиваются.

Более того, есть даже конкретные цифры, на которые советуют ориентироваться. Например, в европейских странах советуют обращать повышенное внимание на тех пациентов, у которых разница «левого» систолического давления и «правого» составляет более 15 миллиметров ртутного столба. Однако в недавней статье в журнале Hypertension говорится о том, что эту разницу стоит понизить до 10 мм рт. ст. Сотрудники Эксетерского университета, Университета Лиможа, Оксфордского университета и других научных центров проанализировали 24 крупных исследования, посвящённых сердечно-сосудистым заболеваниям. На материале этих исследований удалось создать базу данных с медицинскими сведениями, касающихся почти 54 тысяч человек со всего мира. Среди данных было и кровяное давление, измеренное на обеих руках.

Разницу в давлении сопоставили с медицинской историей людей за 10 лет: кто пережил эти десять лет, кто нет, у кого были сердечные приступы, у кого – инсульты и т. д. В итоге авторы работы пришли к выводу, что верхний нормальный предел разницы в давлении равен 10 мм рт. ст. Если «лево-правая» разница больше, то стоит задуматься о собственном сердечно-сосудистом здоровье. Это не значит, что нужно срочно начинать пить какие-то таблетки, но, возможно, пора как-то поменять рацион или хотя бы начать больше двигаться. Возможно, в свете новых данных рекомендации здравоохранительных органов вскоре изменятся; с другой стороны, рекомендации рекомендациями, но ведь нужно, чтобы им кто-то следовал.

27 декабрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Для больного сердечного клапана нашли лекарство
Пророчества

Для больного сердечного клапана нашли лекарство

Обызвествлённый аортальный клапан можно избавить от вредных кальциевых отложений.
Эффективность диеты не зависит от группы крови
Пророчества

Эффективность диеты не зависит от группы крови

Уменьшение массы тела и изменения в обмене веществ на растительной диете происходят одинаково у людей с разной группой крови.
Когда жир помогает сердцу
Пророчества

Когда жир помогает сердцу

Жирная диета помогает перестроить сердечный обмен веществ в тех случаях, когда становится трудно получать энергию из углеводов.
У сверхпрочного жука раскрыли секрет прочности
Пророчества

У сверхпрочного жука раскрыли секрет прочности

Дьявольский жук-броненосец защищён от врагов сложной бронёй.
Как мы чувствуем мочевой пузырь
Пророчества

Как мы чувствуем мочевой пузырь

В клетках мочевого пузыря нашли белки механического растяжения.
Человеческое тело знает два времени года
Пророчества

Человеческое тело знает два времени года

Уровень множества молекул у нас в крови заметно меняется дважды в год – с наступлением лета и с наступлением зимы.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шифровка прокурора о группе Дятлова по АПВЕРГИДуФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Запах помощиГрифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарыватьсяЭкспериментаторы заглянули в ядро СолнцаЛюбителей риска выдаёт мышьСамая красивая женщина XV векаКаким будет следующее десятилетие?


Свежие Статьи
Метан поможет искать жизнь на экзопланетах

Метан поможет искать жизнь на экзопланетах

Взрослые шимпанзе остаются маменькиными сынками

Взрослые шимпанзе остаются маменькиными сынками

Разное давление в обеих руках говорит о сердечно-сосудистых проблемах

Разное давление в обеих руках говорит о сердечно-сосудистых проблемах

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+