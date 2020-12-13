» » Микропластик образует биопокрытия и проникает в живые клетки

Микропластик образует биопокрытия и проникает в живые клетки

Микропластик образует биопокрытия и проникает в живые клетки
Новое исследование показало, как микропластики в воде могут образовывать покрытия из биомолекул, которые повышают вероятность их усвоения живыми клетками. © University of Bayreuth

Микропластик начинает появляться повсюду, от  Эвереста до морского льда в Антарктике, органов и тканей человеческого тела. Ежегодно в мировой океан попадает около восьми миллионов тонн пластикового мусора. Чтобы лучше понять, как эти крошечные фрагменты пластика поглощаются организмами в водной среде, ученые провели исследование, которое показывает, что покрытие из биомолекул может действовать как «троянский конь», проникая в живые клетки.

Исследователи начинают проливать свет на то, насколько широко распространено микропластическое загрязнение и как оно может влиять на живые организмы. Эти крошечные кусочки пластика имеют размер менее 5 мм, поэтому их очень трудно отследить в окружающей среде, хотя недавние исследования обнаружили их у морских черепах, морского окуня и ракообразных.

Команда ученых из Университета Байройта в Германии задумала исследовать, как микропластики могут проникать в живые организмы через пребывание некоторое время в морской среде, куда попадает огромная часть пластиковых отходов. Команда работала с микропластиками размером около трех микрометров, которые, по их словам, похожи на те, которые часто встречаются в окружающей среде, и провела несколько экспериментов для изучения их поведения.

Некоторые частицы помещали в пресную воду из искусственного пруда, а другие помещали в соленую воду из аквариума. В течение двух недель обе группы микропластических частиц образовали покрытия, состоящие из биомолекул.

«Спектроскопические исследования показывают, что эти биомолекулы представляют собой углеводы, аминокислоты, нуклеиновые кислоты и белки», – объясняет первый автор исследования Аня Рамспергер. «Мы говорим об «экологической короне», которая образуется на микропластических частицах в естественной среде».

Далее ученые хотели выяснить, усвоили ли живые клетки эти покрытые оболочкой частицы или они просто прилипли к внешней стороне клеток. Они сделали это, окрашивая ключевые компоненты клеток, называемые актиновыми филаментами, а затем изучая их под микроскопом, где интернализованные частицы действительно проявлялись как темные дыры.

«Флуоресцентная маркировка актиновых нитей позволила нам точно увидеть, какие частицы были интернализованы клетками», – говорят исследователи. «Основываясь на спектроскопических методах, мы подтвердили, что эти частицы действительно были микропластиками, а точнее: частицами полистирола, а не случайными примесями».

В рамках экспериментов команда использовала контрольную группу микропластических частиц, которые вместо этого инкубировали в сверхчистой воде, которая не покрывала биомолекулы. Эти частицы иногда поглощались живыми клетками, но гораздо реже, чем частицы, инкубированные в нечистой воде.

«Наше исследование подтверждает предположение о том, что микропластик, который подвергался воздействию окружающей среды и, следовательно, покрыт биомолекулами, – не только проходит через пищеварительный тракт при попадании в организм с пищей, но также может проникать в ткани», – говорит доктор Кристиан Лафорш.

«Покрытие биомолекул может действовать как своего рода троянский конь, который позволяет пластмассам проникать в живые клетки. Точные повреждения, которые частицы могут нанести, еще недостаточно исследованы. Также все еще в значительной степени неясно, какие из свойств микропластика фактически несут ответственность за любые негативные эффекты».

В этом заключается “большое неизвестное” в отношении загрязнения пластиком. Хотя специалисты начали изучать его воздействие на различные живые организмы, влияние на здоровье человека еще предстоит должным образом изучить.

Всемирная организация здравоохранения запустила обзор состояния здоровья в 2018 году после обнаружения пластиковых частиц в 93 процентах бутилированной воды, а другие исследовательские группы смещают свое внимание на последствия для здоровья от пластикового загрязнения, поэтому эта область научных исследований становится все более активной.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

13 декабрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Новая технология 3D-печати позволяет плавить частицы титана на сверхзвуковых скоростях
Непознанное

Новая технология 3D-печати позволяет плавить частицы титана на сверхзвуковых скоростях

Традиционная 3D-печать предполагает нанесение на насадку пластика, гидрогелей, живых клеток или других материалов слой за слоем для создания объекта
Выявлен механизм появления микропластика в растениях
Непознанное

Выявлен механизм появления микропластика в растениях

Микропластик (МП), крошечные пластиковые частицы размером менее 5 мм, сегодня обнаруживаются почти везде на планете и даже на столе человека, к примеру, в морепродуктах и соли.
Наномедицина: как действуют лекарства от радиации
Непознанное

Наномедицина: как действуют лекарства от радиации

Опасность радиации — в высокой проникающей способности очень маленьких частиц больших энергий в живые ткани, поэтому ученые борются с ее последствиями «нанооружием».
Зачем учёные отправляют живые организмы на околосолнечную орбиту
Непознанное

Зачем учёные отправляют живые организмы на околосолнечную орбиту

Ракообразные из Тихого океана «едят» пластик
Непознанное

Ракообразные из Тихого океана «едят» пластик

Мировой океан все больше и больше продолжает меняться. А недавно ученые выловили из него ракообразных и, сделав анализ пищеварительной системы, было установлено, что треть особей поглотили частицы
Ученые доказали, что живые организмы попали на Землю из космоса
Непознанное

Ученые доказали, что живые организмы попали на Землю из космоса

При помощи эксперимента российские ученые доказали то, что живые организмы на нашу планету попали из Космоса. При этом ученые утверждают, что метеориты запросто с собой могут принести споры
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Чем опасны идиоты?Запах помощиПервая вакцина против рака перешла в Фазу 1 испытаний на людяхПочему цвета светофора красный, желтый и зеленый?Самые странные галактики во Вселенной


Свежие Статьи
Микропластик образует биопокрытия и проникает в живые клетки

Микропластик образует биопокрытия и проникает в живые клетки

В Англии обнаружен новый вид ихтиозавров возрастом 150 миллионов лет

В Англии обнаружен новый вид ихтиозавров возрастом 150 миллионов лет

Первая 3-кнопочная компьютерная мышь выставлена на аукцион

Первая 3-кнопочная компьютерная мышь выставлена на аукцион

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+