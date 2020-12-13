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Первая 3-кнопочная компьютерная мышь выставлена на аукцион

Первая 3-кнопочная компьютерная мышь выставлена на аукцион
Мышь была запатентована Энгельбартом от имени SRI в 1967 году, а улучшенная версия с пластиковым корпусом и тремя кнопками была встроена в производственную рабочую станцию © RR Auctions

Очень редкий экземпляр компьютерной истории выставлен на продажу на RR Auctions. Трехкнопочная мышь “XY”, разработанная пионером компьютерных технологий Дугласом Энгельбартом, является прямым предком сегодняшней компьютерной мыши и прославилась, когда впервые была представлена публике на мероприятии “Mother of All Demos” (Мать всех демонстраций) 9 декабря 1968 года -52 года назад.

В 1968 году Дуглас Энгельбарт произвел сенсацию, когда он и еще 17 инженеров, работающих с ним в Центре исследований (ARC) при Стэнфордском исследовательском институте (SRI), сделали 90-минутную презентацию для примерно 1000 ученых-информатиков.

На этой встрече Энгельбарт и компания представили множество компьютерных функций, включая видеоконференцсвязь, телеконференции, совместное использование экрана, электронную почту, гипертекст, обработку текста, адресацию объектов и динамическое связывание файлов, самозагрузку, совместный редактор в реальном времени … и первую мышь.

Мышь была изобретена Энглебартом, когда он был директором Исследовательского центра и построена его коллегой Уильямом (Биллом) Инглишем в 1964 году. Она была разработана в рамках проекта, финансируемого НАСА. Проект по созданию более эффективного компьютерного интерфейса, который позволил бы пользователям легко решать очень сложные проблемы.

В начале 1960-х для управления курсором на экране или какой-либо другой частью ранних графических пользовательских интерфейсов были задействованы такие устройства, как трекболы, световые ручки, джойстики и другие, которые часто были медленными и утомительными в использовании.

После тестирования существующих проектов Энгельбарт придумал небольшую деревянную коробку с кнопкой наверху и шнуром для подключения к рабочей станции. Внутри блока находились два металлических колеса, расположенные под прямым углом друг к другу, образуя ось X-Y.

Мышь была запатентована Энгельбартом от имени SRI в 1967 году, а улучшенная версия с пластиковым корпусом и тремя кнопками была встроена в производственную рабочую станцию.

Первая 3-кнопочная компьютерная мышь выставлена на аукцион

В 1973 году она была включена в состав компьютера Xerox Alto, но популярность мышь приобрела только после появления персональных компьютеров, таких как Apple Macintosh. Хотя Apple лицензировала патент на мышь Энгельбарта у SRI примерно за 40 000 долларов, сам изобретатель мыши не получил от сделки никаких денег.

Мышь Apple была представлена вместе с дорогим компьютером Lisa в 1983 году, но приобрела известность и популярность, когда в 1984 году был выпущен более доступный Macintosh.

Выставленная на аукцион мышь (цена лота 800 долл) была подарена Дуглас Энгельбартом бывшему редактору InfoВесь мир, PR-директору и фотографу компании Logitech Сержу Тимачеффу.

13 декабрь 2020 /
Непознанное
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