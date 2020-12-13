Первая 3-кнопочная компьютерная мышь выставлена на аукцион
Очень редкий экземпляр компьютерной истории выставлен на продажу на RR Auctions. Трехкнопочная мышь “XY”, разработанная пионером компьютерных технологий Дугласом Энгельбартом, является прямым предком сегодняшней компьютерной мыши и прославилась, когда впервые была представлена публике на мероприятии “Mother of All Demos” (Мать всех демонстраций) 9 декабря 1968 года -52 года назад.
В 1968 году Дуглас Энгельбарт произвел сенсацию, когда он и еще 17 инженеров, работающих с ним в Центре исследований (ARC) при Стэнфордском исследовательском институте (SRI), сделали 90-минутную презентацию для примерно 1000 ученых-информатиков.
На этой встрече Энгельбарт и компания представили множество компьютерных функций, включая видеоконференцсвязь, телеконференции, совместное использование экрана, электронную почту, гипертекст, обработку текста, адресацию объектов и динамическое связывание файлов, самозагрузку, совместный редактор в реальном времени … и первую мышь.
Мышь была изобретена Энглебартом, когда он был директором Исследовательского центра и построена его коллегой Уильямом (Биллом) Инглишем в 1964 году. Она была разработана в рамках проекта, финансируемого НАСА. Проект по созданию более эффективного компьютерного интерфейса, который позволил бы пользователям легко решать очень сложные проблемы.
В начале 1960-х для управления курсором на экране или какой-либо другой частью ранних графических пользовательских интерфейсов были задействованы такие устройства, как трекболы, световые ручки, джойстики и другие, которые часто были медленными и утомительными в использовании.
После тестирования существующих проектов Энгельбарт придумал небольшую деревянную коробку с кнопкой наверху и шнуром для подключения к рабочей станции. Внутри блока находились два металлических колеса, расположенные под прямым углом друг к другу, образуя ось X-Y.
Мышь была запатентована Энгельбартом от имени SRI в 1967 году, а улучшенная версия с пластиковым корпусом и тремя кнопками была встроена в производственную рабочую станцию.
В 1973 году она была включена в состав компьютера Xerox Alto, но популярность мышь приобрела только после появления персональных компьютеров, таких как Apple Macintosh. Хотя Apple лицензировала патент на мышь Энгельбарта у SRI примерно за 40 000 долларов, сам изобретатель мыши не получил от сделки никаких денег.
Мышь Apple была представлена вместе с дорогим компьютером Lisa в 1983 году, но приобрела известность и популярность, когда в 1984 году был выпущен более доступный Macintosh.
Выставленная на аукцион мышь (цена лота 800 долл) была подарена Дуглас Энгельбартом бывшему редактору InfoВесь мир, PR-директору и фотографу компании Logitech Сержу Тимачеффу.
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