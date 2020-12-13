Бездымные альтернативы: быть или не быть?

Не каждому под силу бросить курить, однако современная наука нашла способы сократить негативное воздействие от табака и продуктов горения

Нейтральная платформа Virtual E-Cigarette Summit-2020 позволила медикам, ученым и специалистам в области здравоохранения собраться вместе, чтобы проанализировать последние разработки и научные исследования в области «бездымных продуктов». Эксперты обсудили наиболее эффективные стратегии здравоохранения, которые в будущем могли бы уменьшить количество заболеваний и летальных исходов, связанных с курением.

В ходе различных сессий саммита отмечалось, что курение по-прежнему остается серьезной проблемой, но, как считают участники, необходимо уделять больше внимания бездымным альтернативам. Таким образом, Virtual E-Cigarette Summit стал хорошей возможностью (и, вероятно, последней в уходящем году), чтобы услышать, как говорится, из первых уст мнения независимых экспертов с мировым именем по различным вопросам, связанным с табаком.

Прозрачность как индикатор эффективного взаимодействия

Эксперты, академики, врачи с профессиональным образованием и многолетним опытом работы в данной области объяснили, почему электронные сигареты обладают меньшим риском для здоровья.

«Выводы, касающиеся электронных сигарет, очень важны. Дело в том, что профессиональное сообщество, а вместе с ним и потребители имеют право знать, какую роль играют электронные сигареты в снижении рисков для здоровья, связанных с курением», — отметила во вступительном слове на Virtual E-Cigarette Summit один из организаторов – Энн Макнил (Ann McNeill), профессор наркологии, специализирующаяся на изучении табака и его воздействия на организм.

Энн Макнил имеет безупречную международную репутацию, в 1998 году получила награду Всемирной Организации Здравоохранения за вклад в борьбу против табака.

Проанализировав нынешнюю ситуацию и представленные исследования, эксперты отметили безотлагательную необходимость прозрачного взаимодействия между всеми участниками никотиновой индустрии. Причем происходить коммуникация должна посредством публичных слушаний, а также через предоставление правдивой информации, в том числе и в СМИ.

Профессор Джейкоб Джордж (Jacob George) – врач, специализирующийся на сердечно-сосудистой терапии, директор Центра медицинских наук Tayside уверен, что разработка стандартов и правил для альтернативных никотиновых продуктов — это главная задача для всех участников отрасли. Но при этом во главе угла должна стоять безопасность потребителей. Он рассказал о результатах исследования, касающегося воздействия на сердечно-сосудистой систему обычных сигарет и электронных.

У курильщиков, которые перешли на электронные сигареты, улучшилась функция сердечно-сосудистой системы.

«Электронные сигареты не являются полностью безопасными и не должны использоваться людьми, которые не курят. Однако исследования доказали, что электронные сигареты представляют меньший риск по сравнению с обычными сигаретами, особенно для сердечно-сосудистой системы», — считает врач.

Электронные сигареты – не панацея, а продукт с пониженным риском

Профессор в области общественного здравоохранения Кеннет Уорнер (Kenneth E. Warner) отметил, что человек, который переходит на электронные сигареты, в среднем имеет дополнительное преимущество в продолжительности жизни примерно в 1,2–2 года по сравнению с обычными курильщиками. По мнению ученого, электронные сигареты оказывают положительное влияние по снижению рисков для здоровья. Однако для подтверждения этих результатов, признал медик, необходимы дальнейшие исследования и фиксация динамики.

— Электронные сигареты – это не панацея, но при этом важный инструмент в формировании политики в области здравоохранения, — считает Уорнер.

Поскольку альтернативные бездымные продукты классифицируются как инновации, обществу, а точнее – потребителям и властям всех стран на различных континентах необходимо предоставлять заслуживающие доверия исследования для разработки политик, касающихся здоровья нации. Но попытки представить курильщикам варианты с меньшим риском иногда наталкиваются на множество ложных сведений об электронных сигаретах.

При этом большинство ученых во всем мире считают, что стратегии борьбы против табака следует пересмотреть, включив в них снижение риска путем принятия альтернативных продуктов в дополнение к другим традиционным мерам по прекращению и профилактике курения.

Суть альтернативных продуктов

Если бросить курить не удается, то переход на менее вредные продукты могут снизить вред и заболевания, связанные с курением. Никотин вызывает привыкание, однако играет незначительную роль в смертности от курения, считают ученые, но признают, что дискуссии о снижении рисков, связанных с табаком, все еще находятся в зачаточном состоянии. И необходимы дополнительные исследования и публикации, чтобы повысить осведомленность о существующих альтернативных продуктах, собрать больше данных и доказательств, а также возможности получения образования для экспертов по политике здравоохранения. Ведь курильщики ищут никотин, но через сигареты потребляют множество других веществ, и именно они наносят вред здоровью.

Клайв Бейтс (Clive Bates) сделал разноплановую карьеру в государственном и частном секторах. Он начал работать в ИТ-компании, затем с 1997 по 2003 годы возглавил движение по борьбе с курением (Великобритания). Сейчас он является директором компании, специализирующейся на прагматичном подходе к общественному здоровью.

По его мнению, властям следует более непредвзято относиться к продуктам, которые потенциально снижают риск, более того — следует отойти от точки зрения, которая путает никотиновую зависимость с причинением вреда от курения.

— Несколько стран поставили цель сделать к 2025 году курение полностью «бездымным», в том числе Новая Зеландия и Ирландия. Они, наверняка, потерпят неудачу. Англия недавно взяла на себя обязательство к 2030 году превратить курительный табак в морально устаревший. Представьте, если бы всем участникам платили за результат, а их средства к существованию зависели от достижения цели. Что бы они сделали? – иронично задался он вопросом.

Профессор считает, что потребители имеют полное право защищать свое здоровье, при этом можно добиться прекращения курения без перекладывания бремени на государство (такая точка зрения крайне редко встречается в сфере общественного здравоохранения).

Дебора Арнотт (Deborah Arnott) — признанный международный эксперт по борьбе против табака, которая проявляет особый интерес к регулированию никотина и снижению вреда.

— Директива ЕС по табачным изделиям стала важной вехой в борьбе против табака. Документ охватывает множество аспектов — от отслеживания табачных изделий до запрета ароматизаторов, появления крупных графических предупреждений на пачках о вреде для здоровья, а также регулирования электронных сигарет. Однако за годы, прошедшие с момента вступления в силу документа в 2016 году, стало ясно: необходим пересмотр правил, особенно в отношении электронных сигарет и альтернативных продуктов, — считает исследователь.

По ее мнению, есть доказательства того, что электронные сигареты в состоянии помочь взрослым курильщикам, которые не хотят или в силу определенных причине не могут бросить, улучшить свое самочувствие. И это серьезная польза для общественного здравоохранения, которую необходимо поддерживать.

Однако, по ее словам, не менее важно регулировать новые никотиновые продукты, чтобы свести к минимуму риск потребления молодежью.

Согласно данным ВОЗ число курильщиков составляет 1,1 млрд человек, и это число не уменьшалось в течение 20 лет и, как ожидается, не уменьшится до 2025 года. Ежегодно около восьми миллионов человек умирают преждевременно от болезней, связанных с курением. Это должно привести к пересмотру политики общественного здравоохранения, а правительства стран во всем мире должны иметь возможность представлять потребителям выбор продуктов с наименьшим риском. В том числе и через объективное информирование предоставлять результаты исследований для осознанного выбора.

Источник: Портал “Общественное здоровье”.