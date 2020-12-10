Starship SN8 взлетел на рекордную высоту и при посадке взорвался

Прототип космического корабля Starship от SpaceX достиг новых высот, прежде чем взорваться впечатляющим огненным шаром во время попытки приземления. Первый “суборбитальный” полет прототипа SN8, тем не менее, был в значительной степени успешным, поскольку массивный аппарат, предназначенный для путешествий в дальний космос , достиг нескольких ключевых целей перед своей неудачной посадкой.

Starship – это космический корабль, который SpaceX надеется использовать для перевозки грузов и людей на орбиту, на Луну и, в конечном итоге, на Марс .

Инженеры компании проявили большую активность, быстро перейдя к созданию и тестированию прототипов, начиная с представления первой версии в январе прошлого года и заканчивая испытанием SN5 на высоте 150 метров несколько месяцев назад, и вчерашним SN8.

Внутри незавершенного корабля находятся три двигателя Raptor, которые успешно подняли его на максимальную высоту. Цель заключалась в том, чтобы достичь высоты 40 000 футов (12 000 метров), хотя пока неясно, какой именно высоты удалось достичь SN8.

Оттуда “звездолет” выполнил «маневр с переворотом при приземлении», когда он перевернулся на 90 градусов и использовал свои закрылки, чтобы скорректировать свой путь, когда он свободно падал обратно на Землю, во многом как парашютист. Это первая попытка маневра машины такого размера, когда SN8 затем использовал свои закрылки для переориентации в вертикальное положение перед попыткой приземления.

Эта часть летных испытаний пошла не по плану – SN8 ударился о землю с видимо слишком высокой скоростью, что привело к мощному взрыву.

Генеральный директор Илон Маск подробно рассказал об этом через Twitter, назвав испытание успешным и заявив, что космический корабль продемонстрировал «точное управление закрылками» во время попытки приземления.

Несмотря на неудачную посадку, программа Starship будет продолжаться в быстром темпе, и SpaceX утверждает, что SN9 почти готов к перемещению на стартовую площадку для продолжения испытаний.

Вы можете увидеть тестовый полет SN8 на видео ниже.