» » Starship SN8 взлетел на рекордную высоту и при посадке взорвался

Starship SN8 взлетел на рекордную высоту и при посадке взорвался

Starship SN8 взлетел на рекордную высоту и при посадке взорвался
© SpaceX

Прототип космического корабля Starship от SpaceX достиг новых высот, прежде чем взорваться впечатляющим огненным шаром во время попытки приземления. Первый “суборбитальный” полет прототипа SN8, тем не менее, был в значительной степени успешным, поскольку массивный аппарат, предназначенный для путешествий в дальний космос, достиг нескольких ключевых целей перед своей неудачной посадкой.

Starship – это космический корабль, который SpaceX надеется использовать для перевозки грузов и людей на орбиту, на Луну и, в конечном итоге, на Марс.

Инженеры компании проявили большую активность, быстро перейдя к созданию и тестированию прототипов, начиная с представления первой версии в январе прошлого года и заканчивая испытанием SN5 на высоте 150 метров несколько месяцев назад, и вчерашним SN8.

Внутри незавершенного корабля находятся три двигателя Raptor, которые успешно подняли его на максимальную высоту. Цель заключалась в том, чтобы достичь высоты 40 000 футов (12 000 метров), хотя пока неясно, какой именно высоты удалось достичь SN8.

Оттуда “звездолет” выполнил «маневр с переворотом при приземлении», когда он перевернулся на 90 градусов и использовал свои закрылки, чтобы скорректировать свой путь, когда он свободно падал обратно на Землю, во многом как парашютист. Это первая попытка маневра машины такого размера, когда SN8 затем использовал свои закрылки для переориентации в вертикальное положение перед попыткой приземления.

Эта часть летных испытаний пошла не по плану – SN8 ударился о землю с видимо слишком высокой скоростью, что привело к мощному взрыву.

Генеральный директор Илон Маск подробно рассказал об этом через Twitter, назвав испытание успешным и заявив, что космический корабль продемонстрировал «точное управление закрылками» во время попытки приземления.

Несмотря на неудачную посадку, программа Starship будет продолжаться в быстром темпе, и SpaceX утверждает, что SN9 почти готов к перемещению на стартовую площадку для продолжения испытаний.

Вы можете увидеть тестовый полет SN8 на видео ниже.

10 декабрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Boeing Starliner завершил последние испытания с парашютами
Непознанное

Boeing Starliner завершил последние испытания с парашютами

Boeing Starliner является одним из космических кораблей, которые агентство надеется использовать для доставки своих астронавтов с МКС
Ravn X – самый большой в мире дрон для запуска спутников в космос
Непознанное

Ravn X – самый большой в мире дрон для запуска спутников в космос

Как и Rocket Lab, SpaceX, Virgin Orbit и ряд других стартапов, Aevum надеется улучшить доступ в космос с помощью новой системы запуска
Индия потеряла связь с лунным модулем
Непознанное

Индия потеряла связь с лунным модулем

Индия впервые отправила космический корабль на Луну, однако потеряла с ним связь за секунды до его приземления, всего в двух километрах от цели....
LightSail 2 развернул солнечный парус
Непознанное

LightSail 2 развернул солнечный парус

Космический парусник LightSail 2 — это проект Планетарного Общества; аппарат был запущен в июне этого года при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy. В начале июля спутник смог установить связь
LightSail 2 увеличил высоту орбиты при помощи солнечного паруса
Непознанное

LightSail 2 увеличил высоту орбиты при помощи солнечного паруса

Космический аппарат LightSail 2, запущенный в прошлом месяце, сумел увеличить высоту апогея своей орбиты, используя солнечный парус площадью 32 квадратных метра....
SpaceX запустит на орбиту 60 спутников
Непознанное

SpaceX запустит на орбиту 60 спутников

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Физики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидХаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Настоящий Монте-КристоЧем опасны идиоты?Жорж Сименон в Одессе


Свежие Статьи
Эффективность диеты не зависит от группы крови

Эффективность диеты не зависит от группы крови

Как стресс мешает размножаться

Как стресс мешает размножаться

Верховая езда в Китае древнее, чем считалось раньше

Верховая езда в Китае древнее, чем считалось раньше

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+