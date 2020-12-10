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Boeing Starliner завершил последние испытания с парашютами

Boeing Starliner завершил последние испытания с парашютами
Стопорный парашют выпущен из системы приземления Starliner © Boeing

Компания Boeing сделала еще один шаг вперед в разработке своей капсулы Starliner, успешно завершив серию заключительных парашютных испытаний системы посадки космического корабля.

Учения позволили собрать ценные данные о характеристиках предварительно запущенных парашютов, и теперь команда нацелена на второй испытательный орбитальный полет, а затем и на полет на Международную космическую станцию (МКС) с экипажем.

Boeing Starliner, разработанный в рамках программы НАСА для коммерческих экипажей, является одним из космических кораблей, которые агентство надеется использовать для доставки своих астронавтов с МКС и обратно, но программа потерпела ряд неудач. К ним относятся несколько изменений в составе экипажа, но, что более важно, также прерванная испытательная миссия без экипажа в декабре прошлого года из-за неисправности на борту.

В ожидании начала полетов с экипажем в следующем году, Boeing продолжает испытания, выполнив последнюю серию тестов, предназначенных для оценки парашютов и подушек безопасности космического корабля, предназначенных для безопасного приземления на Землю.

Система посадки состоит из пары небольших парашютов, которые уносят тепловой экран Starliner, когда он падает обратно на Землю. Затем развертываются два тормозных парашюта для замедления и стабилизации аппарата, а затем следуют три основных парашюта, чтобы замедлить спуск еще до приземления на землю.

В ходе последнего испытания система спускалась с высоты 10700 метров, а команда инженеров по пути смоделировала несколько неисправностей. Во-первых, они предотвратили раскрытие парашютов с теплозащитным экраном, но в любом случае смогли безопасно отделить тепловой экран, а затем предотвратили раскрытие одного из тормозных парашютов.

Это означало, что система должна была спуститься на высоту около 3000 метров, используя только один тормозной парашют вместо двух, хотя вскоре были развернуты три основных парашюта, чтобы компенсировать провисание.

«Парашютные системы по своей сути сложны, – говорят специалисты компании. «Это хаотические явления по своей природе. Вы можете повторять один и тот же тест снова и снова и видеть немного разные результаты. Вот почему так важна последовательность в сборе данных».

Boeing заявляет, что теперь он укрепит основные парашюты за счет усиления некоторых подвесных линий в куполах и продолжит сбор данных о системе во время предстоящего второго испытательного орбитального полета. Boeing планирует начать полеты Starliner с экипажем в 2021 году.

На видео ниже показан тест парашюта.

10 декабрь 2020 /
Непознанное
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