XPrize запускает конкурс на разработку альтернативной курицы и рыбы

Будущее продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и окружающей среды в целом требует уменьшения зависимости от традиционных мясных продуктов в ближайшие десятилетия, и недавно объявленный конкурс XPrize поставил эту проблему в центр внимания.

Конкурс «Накорми следующий миллиард» ставит перед собой амбициозную цель перестроить мировую мясную промышленность, поощряя разработку альтернатив курятине и рыбе.

Ожидается, что к 2050 году население мира вырастет примерно с 7,7 миллиарда в настоящее время до примерно 10 миллиардов, и остаются серьезные вопросы относительно воздействия нынешних методов ведения сельского хозяйства с таким большим количеством ртов, которые нужно кормить.

Производство достаточного количества пищи для жителей Земли, не подвергая серьезной опасности ее естественные экосистемы и дикую природу, потребует серьезной коррекции курса и получения белка из источников, отличных от традиционных мясных форм, как часть решения.

Мясо, выращенное в лабораторных условиях, например, от Impossible Foods и Eat Just, культивированная курица которого была одобрена для продажи в Сингапуре на этой неделе, является парой примеров того, как технологии могут воспроизвести внешний вид, вкус и ощущения реальных продуктов.

Точно так же конкурс Feed the Next Billion ставит перед участниками задачу сделать это с курицей и рыбой.

Команды-победители должны будут приготовить единообразные куски мяса, которые готовятся как настоящая курица и рыба, и имеют такую же пищевую ценность.

Однако альтернативное мясо должно иметь меньшее воздействие на окружающую среду, чем обычное мясо, и команды, стоящие за ним, должны продемонстрировать, как можно увеличить производство продуктов для распространения по всему миру.

«Миллиарды людей хотят и будут желать более качественный белок в качестве источника пищи, но земля неспособна обеспечить все это традиционным способом. Требуется гораздо более устойчивая и масштабируемая методология », – говорит основатель XPrize Питер Х. Диамандис, доктор медицины.

«XPrize Feed the Next Billion стремится создать птицу и рыбу, которые были бы доступными, экологичными, более питательными и более дешевыми, чем существующие. Мы верим, что сотни предпринимателей сосредоточатся на достижении прорыва в этой критически важной области, чтобы накормить мир».

Регистрация открыта до 28 апреля 2021 года, а победители конкурса Feed the Next Billion XPrize будут объявлены в 2024 году.