Солнце вступило в новый цикл, и он может стать одним из самых сильных
Согласно новым прогнозам, следующий максимум в циклах солнечной активности может быть одним из самых сильных, которые мы видели.
Это прямо противоречит официальному прогнозу солнечной погоды от NASA и NOAA, но если он подтвердится, это может подтвердить теорию о циклах солнечной активности, над которой ученые работали в течение многих лет.
«Ученые изо всех сил пытались предсказать как длину, так и силу циклов солнечных пятен, потому что у нас нет фундаментального понимания механизма, который управляет циклом», – сказал физик Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США.
«Если наш прогноз окажется верным, у нас будет свидетельство того, что наша основа для понимания внутренней магнитной машины Солнца находится на правильном пути».
Уровни активности Солнца на самом деле весьма непостоянны, и его циклы активности связаны с его магнитным полем.
Каждые 11 лет полюса Солнца меняются местами; юг становится севером, а север становится югом. Непонятно, что движет этими циклами, но мы знаем, что полюса переключаются, когда магнитное поле наиболее слабое.
Поскольку магнитное поле Солнца контролирует его активность – солнечные пятна (временные области сильных магнитных полей), солнечные вспышки и выбросы корональной массы (вызванные замыканием и пересоединением силовых линий магнитного поля) – эта стадия цикла проявляется как период очень минимальной активности. Это называется солнечным минимумом.
После того, как полюса поменялись местами, магнитное поле усиливается, и солнечная активность достигает солнечного максимума перед тем, как начать спадать к следующему полярному переключению.
Обычно ученые отслеживают солнечные минимумы, внимательно следя за солнечной активностью. Согласно этой метрике, самый последний солнечный минимум имел место в декабре 2019 года. Сейчас мы находимся в 25-м солнечном цикле с начала ведения учета, направляясь к солнечному максимуму.
По данным НАСА, ожидается, что это будет тихий максимум с пиком солнечных пятен в размере около 115 солнечных пятен в июле 2025 года. Это очень похоже на 24-й цикл солнечной активности, у которого пик солнечных пятен составлял 114.
Но Скотт Макинтош и его коллеги считают иначе. В 2014 году он и его коллеги опубликовали статью, в которой описывают свои наблюдения Солнца с 22-летним циклом.
Это долгое время считалось полным солнечным циклом, когда полюса возвращаются в исходное положение, но Макинтош заметил кое-что интересное. В течение примерно 20 лет мерцания крайнего ультрафиолетового света, называемые корональными яркими точками, кажется, перемещаются от полюсов к экватору, встречаясь в середине.
Движение этих ярких точек через средние широты похоже совпадает с активностью солнечных пятен.
Эти яркие точки, как считает Скотт Макинтош, связаны с полосами магнитных полей, которые огибают солнце и распространяются от полюсов к экватору каждые 11 лет или около того.
Поскольку они имеют противоположную полярность, когда они встречаются посередине, они нейтрализуют друг друга – то, что исследователи называют «терминатором». Эти события-терминаторы отмечают конец солнечного магнитного цикла и начало следующего.
Но они не всегда занимают одинаковое количество времени. Иногда эти полосы замедляются по мере достижения средних широт, что означает, что промежуток времени между событиями терминатора варьируется. И исследователи заметили, что существует корреляция между продолжительностью времени между терминаторами и интенсивностью следующего солнечного максимума.
«Когда мы оглядываемся назад на 270-летнюю историю наблюдений за явлениями терминаторов, мы видим, что чем длиннее время между терминаторами, тем слабее следующий цикл», – говорят астрономы. «И, наоборот, чем короче время между терминаторами, тем сильнее следующий солнечный цикл».
Самый длинный цикл из зарегистрированных по времени между терминаторами – это солнечный цикл 4, который длился более 15 лет. Затем последовал знаменитый минимум Дальтона – пик из 82 солнечных пятен в 5-м солнечном цикле, который длился почти 14 лет, и 81 солнечное пятно в 6-м солнечном цикле.
Но за более короткими солнечными циклами – менее 11 лет – следуют максимумы с пиками, намного превышающими 200 солнечных пятен.
23-й солнечный цикл, согласно метрике команды Макинтоша, был довольно длинным. Он длился почти 13 лет. А 24-й солнечный цикл был намного тише, чем предыдущие. Если анализы команды верны, к середине 2020-х годов нас ожидает множество солнечных пятен.
Есть только один способ узнать это – подождать и посмотреть. Но Скотт Макинтош и его команда уверены в своей интерпретации активности Солнца. И, если они правы, это даст ученым совершенно новый набор инструментов для понимания того, как работает солнце.
Исследование было опубликовано в Solar Physics.
Солнечный телескоп Inouye опубликовал первое изображение солнечного пятна
Ученые получили доказательства образования нейтрино в цикле синтеза CNO на Солнце
На Солнце уже произошла третья мощнейшая вспышка
Самая крупная группа пятен на Солнце до сих пор действует
Через три недели Солнце поменяет свои полюса
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ