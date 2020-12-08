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Люди эпохи палеолита сознательно пересекли море и перебрались на Японские острова 35000 лет назад

Люди эпохи палеолита сознательно пересекли море и перебрались на Японские острова 35000 лет назад
Старинное японское деревянное парусное судно. © Pratyeka

Согласно новому исследованию ученых из Токийского университета, люди палеолита сознательно пересекли непростой пролив, чтобы мигрировать на острова Рюкю на юго-западе Японии, даже если острова не были видны на горизонте, когда они отправились в путь.

Анализ группы буев, дрейфующих в океане, показал, что случайный дрейф не объясняет морскую миграцию к Рюкю, где местные океанические потоки остаются неизменными с позднего плейстоцена.

Миграция на острова Рюкю затруднена, поскольку для этого требуется плавание через одно из сильнейших течений в мире – Куросио.

«Было проведено много исследований палеолитических миграций в Австралию и соседние с ней суши, часто обсуждались, были ли эти путешествия случайными или преднамеренными», – сказал профессор Токийского университета Юсуке Кайфу.

«В нашем исследовании конкретно рассматривается миграция на острова Рюкю, потому что она не только исторически значима, но еще и очень трудно осуществима».

«Пункт назначения можно увидеть с вершины прибрежной горы Тайваня, но не с побережья».

«Кроме того, он находится на противоположной стороне Куросио, одного из самых сильных течений в мире. Если люди пересекли это море намеренно, это, должно быть, было смелым актом исследования».

Чтобы определить вероятность того, что люди достигнут цепи островов протяженностью 1200 км в результате случайного дрейфа с течением Куросио, профессор Кайфу и его коллеги изучили траектории 138 морских буев, которые прошли мимо Тайваня или северо-восточного Лусона.

Из 122 буев, прошедших мимо Тайваня, 114 были унесены «Куросио» на север, и 3 из них при неблагоприятных погодных условиях подошли ближе 20 км к центральному и южному островам Рюкю.

Из 16 буев, прошедших мимо Лусона, 13 дрейфовали вместе с Куросио, но только один переместился в сторону Рюкю из-за тайфуна.

Поскольку считается, что течение Куросио оставалось неизменным в течение последних 100000 лет, результаты показывают, что люди в дрейфующих лодках вряд ли достигнут островов в результате случайного дрейфа с течением.

Полученные данные свидетельствуют о том, что люди намеренно пересекли одно из сильнейших течений в мире, чтобы мигрировать на острова Рюкю примерно 35 000 лет назад.

«Результаты были более четкими, чем я ожидал», – сказал профессор Кайфу. «Только четыре буя находились в пределах 20 км от любого из островов Рюкю, и все это произошло из-за неблагоприятных погодных условий».

«Если бы вы были древним мореплавателем, вряд ли вы бы отправились в какое-либо путешествие с такой угрозой на горизонте. Это говорит нам о том, что Куросио направляет дрейфующих от островов Рюкю, а не к ним; другими словами, чтобы попасть на острова, нужно активно перемещаться к ним».

Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

08 декабрь 2020 /
Непознанное
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