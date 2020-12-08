Миссия Chang’e-5 готовится к возврату на Землю
Лунная миссия Китая «Чанъэ-5» прошла еще одну веху: посадочный модуль космического аппарата успешно поднялся с Луны и состыковался с орбитальным модулем после сбора образцов с поверхности.
Это первый случай для Китая, который создает основу для безопасного возвращения лунных образцов на Землю впервые с 1976 года.
Миссия Chang’e-5 стартовала в конце ноября и 1 декабря отправила спускаемый модуль на поверхность Луны.
Там были развернуты солнечная панель и направленная антенна, а также дрель и механическая рука, что позволило модулю собрать образцы лунных камней и почвы общим весом около 2 килограмм.
Они были упакованы в герметичный контейнер, прежде чем модуль оторвался от поверхности Луны и снова присоединился к модулю возврата на орбиту.
Это был первый раз, когда Китай выполнил процедуру стыковки на лунной орбите, когда образцы благополучно прошли с посадочного модуля в модуль возврата, который доставит их обратно на Землю.
Если этот последний этап миссии окажется столь же успешным как и все остальные, впервые за 44 года люди соберут образцы с Луны для изучения на Земле после миссии Советского Союза Луна-24 в 1976 году.
Ожидается, что модуль возврата приземлится во Внутренней Монголии в середине декабря.
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