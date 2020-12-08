» » Телескоп TESS обнаружил две молодые планетные системы

Телескоп TESS обнаружил две молодые планетные системы

Телескоп TESS обнаружил две молодые планетные системы

С помощью телескопа НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) астрономы обнаружили две новые молодые планетные системы. Они обнаружили две звезды возрастом не старше 320 миллионов лет, а именно TOI-251 и TOI-942, и вращающиеся вокруг них мини-Нептун и две экзопланеты размером больше Юпитера. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте arXiv.org.

TESS проводит исследование около 200000 ярчайших звезд в окрестностях Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент было идентифицировано более 2400 экзопланет-кандидатов (представляющие интерес объекты TESS или TOI), 82 из которых уже подтверждены.

Недавно группа астрономов под руководством Джорджа Чжоу из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CfA) в Кембридже, подтвердила еще три планеты. В период с августа по декабрь 2018 года TESS наблюдал две звезды: TIC 224225541 (TOI-251) и TIC 146520535 (TOI-942), что привело к обнаружению транзитных сигналов на кривых блеска этих объектов. Планетарность этих сигналов подтверждена последующими фотометрическими и спектроскопическими наблюдениями с использованием наземных средств.

«TOI-251 и TOI-942 – две звезды, демонстрирующие фотометрические и спектроскопические признаки молодости, вмещающие транзитные Нептуны, которые были идентифицированы с помощью наблюдений TESS», – написали астрономы в статье.

Находящийся на расстоянии около 324 световых лет от нас, TOI-251 – это звезда G-типа с массой Солнца и радиусом примерно 0,88 радиуса Солнца. Период вращения звезды составляет 3,84 дня, эффективная температура составляет около 5 875 К, а ее возраст оценивается от 40 до 320 миллионов лет.

Наблюдения TESS показали, что вокруг TOI-251 обращается мини-Нептун каждые 4,94 дня на расстоянии около 0,06 а.е. Экзопланета, обозначенная как TOI-251b, примерно в 2,74 раза больше Юпитера, но, по оценкам, ее масса не превышает массы самой большой планеты Солнечной системы.

TOI-942 – звезда K-типа на расстоянии 498 световых лет от Земли. Размер звезды примерно равен размеру Солнца, но ее масса примерно на 21% меньше. Ее эффективная температура составляет 4928 К, а период вращения составляет около 3,4 дня.

Возраст TOI-942 оценивается в диапазоне от 20 до 160 миллионов лет. Согласно исследованию, возле этой звезды находятся две планеты размером больше Юпитера: TOI-942b и TOI-942c.

TOI-942b примерно в 4,81 раза больше, чем Юпитер, с максимальной массой около 2,6 массы Юпитера. Она обращается вокруг своей родительской звезды каждые 4,32 дня на расстоянии около 0,05 а.е. от нее. TOI-942c имеет радиус 5,79 радиуса Юпитера, а ее масса оценивается около 2,5 масс Юпитера. Экзопланета имеет орбитальный период около 10,16 дней и отстоит от звезды-хозяина примерно на 0,08 а.е.

Подводя итоги, астрономы отметили, что TOI-251 и TOI-942 являются хорошими примерами молодых звезд, вмещающих планеты, которые могут внести значительный вклад в определение взаимосвязи между свойствами планет и их возрастом.

08 декабрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Три планеты вращаются вокруг красного карлика LHS 1140
Непознанное

Три планеты вращаются вокруг красного карлика LHS 1140

Красный карлик LHS 1140 - холодная звезда с малой массой, находящаяся примерно в 39 световых годах от нас в созвездии Кита
Найдена экзопланета с крайне вытянутой орбитой
Непознанное

Найдена экзопланета с крайне вытянутой орбитой

Команда американских исследователей объявила об обнаружении экзопланеты, получившей обозначение HR 5183 b. Она обращается вокруг звезды в созвездии Девы, находящейся на расстоянии 102 световых лет от
Астрономы открыли вторую экзопланету в системе Бета Живописца
Непознанное

Астрономы открыли вторую экзопланету в системе Бета Живописца

В середине 1980-х годов астрономы обнаружили массивный газово-пылевой диск, окружающий звезду Бета Живописца, находящуюся на расстоянии 63 световых лет от Солнца. ...
Самые большие объекты во Вселенной
Непознанное

Самые большие объекты во Вселенной

Вселенная огромна. Нам трудно вообразить ее истинные размеры. Ученые говорят, что с момента Большого взрыва она разрослась настолько, что у нее фактически нет края. ...
Обнаружена ближайшая к нам потенциально обитаемая «сверхземля»
Непознанное

Обнаружена ближайшая к нам потенциально обитаемая «сверхземля»

Расположенная всего в 30 световых годах экзопланета GJ 357 d может оказаться подходящей для жизни и находится достаточно близко для детальных наблюдений....
В центре галактики обнаружена новая экзопланета
Непознанное

В центре галактики обнаружена новая экзопланета

Астрономы в очередной раз обнаружили новую экзопланету в центре Млечного Пути. Новая экзопланета с названием MOA-2011-BLG-322 имеет массу в восемь раз больше, чем у Юпитера, а её красный карлик — в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидХаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Настоящий Монте-КристоЧем опасны идиоты?


Свежие Статьи
Иммунные клетки роют ходы в нашем теле

Иммунные клетки роют ходы в нашем теле

Роды ускоряют старение

Роды ускоряют старение

Солнце вступило в новый цикл, и он может стать одним из самых сильных

Солнце вступило в новый цикл, и он может стать одним из самых сильных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+