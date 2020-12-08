Телескоп TESS обнаружил две молодые планетные системы

С помощью телескопа НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) астрономы обнаружили две новые молодые планетные системы. Они обнаружили две звезды возрастом не старше 320 миллионов лет, а именно TOI-251 и TOI-942, и вращающиеся вокруг них мини-Нептун и две экзопланеты размером больше Юпитера. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте arXiv.org.

TESS проводит исследование около 200000 ярчайших звезд в окрестностях Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент было идентифицировано более 2400 экзопланет-кандидатов (представляющие интерес объекты TESS или TOI), 82 из которых уже подтверждены.

Недавно группа астрономов под руководством Джорджа Чжоу из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CfA) в Кембридже, подтвердила еще три планеты. В период с августа по декабрь 2018 года TESS наблюдал две звезды: TIC 224225541 (TOI-251) и TIC 146520535 (TOI-942), что привело к обнаружению транзитных сигналов на кривых блеска этих объектов. Планетарность этих сигналов подтверждена последующими фотометрическими и спектроскопическими наблюдениями с использованием наземных средств.

«TOI-251 и TOI-942 – две звезды, демонстрирующие фотометрические и спектроскопические признаки молодости, вмещающие транзитные Нептуны, которые были идентифицированы с помощью наблюдений TESS», – написали астрономы в статье.

Находящийся на расстоянии около 324 световых лет от нас, TOI-251 – это звезда G-типа с массой Солнца и радиусом примерно 0,88 радиуса Солнца. Период вращения звезды составляет 3,84 дня, эффективная температура составляет около 5 875 К, а ее возраст оценивается от 40 до 320 миллионов лет.

Наблюдения TESS показали, что вокруг TOI-251 обращается мини-Нептун каждые 4,94 дня на расстоянии около 0,06 а.е. Экзопланета, обозначенная как TOI-251b, примерно в 2,74 раза больше Юпитера, но, по оценкам, ее масса не превышает массы самой большой планеты Солнечной системы.

TOI-942 – звезда K-типа на расстоянии 498 световых лет от Земли. Размер звезды примерно равен размеру Солнца, но ее масса примерно на 21% меньше. Ее эффективная температура составляет 4928 К, а период вращения составляет около 3,4 дня.

Возраст TOI-942 оценивается в диапазоне от 20 до 160 миллионов лет. Согласно исследованию, возле этой звезды находятся две планеты размером больше Юпитера: TOI-942b и TOI-942c.

TOI-942b примерно в 4,81 раза больше, чем Юпитер, с максимальной массой около 2,6 массы Юпитера. Она обращается вокруг своей родительской звезды каждые 4,32 дня на расстоянии около 0,05 а.е. от нее. TOI-942c имеет радиус 5,79 радиуса Юпитера, а ее масса оценивается около 2,5 масс Юпитера. Экзопланета имеет орбитальный период около 10,16 дней и отстоит от звезды-хозяина примерно на 0,08 а.е.

Подводя итоги, астрономы отметили, что TOI-251 и TOI-942 являются хорошими примерами молодых звезд, вмещающих планеты, которые могут внести значительный вклад в определение взаимосвязи между свойствами планет и их возрастом.