» » Математики СПбГУ узнали, когда ждать второго пика COVID-19

Математики СПбГУ узнали, когда ждать второго пика COVID-19

Математики СПбГУ узнали, когда ждать второго пика COVID-19
Это изображение сканирующего электронного микроскопа показывает вирус SARS-CoV-2, окрашенный в желтый цвет, выходящий из поверхности клеток (окрашенные в розовый цвет) © NIAID-RML

Ученые Центра интеллектуальной логистики СПбГУ разработали новую модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case-Based Rate Reasoning). С помощью этого метода исследователи готовят прогнозы распространения COVID-19 в Петербурге, Москве и России, основываясь на данных о развитии эпидемии в странах, где болезнь зафиксировали раньше. Описание модели и первые результаты ее работы опубликованы в престижном международном журнале Mathematics.

Первые прогнозы ученые начали строить в апреле-мае 2020 года и столкнулись с трудностью: все имеющиеся модели математического прогнозирования развития эпидемий не работали для COVID-19.

«В апреле-мае еще не было статистики о динамике нового вируса, тогда как для уже известных ранее человечеству вирусов такая статистика есть. Поэтому имевшийся в тот период класс моделей для прогнозирования динамики эпидемий не годился. Пришлось разработать новый подход и новую модель CBRR. Ее особенность в том, что для прогнозирования эволюции эпидемии в России она использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше, чем в нашей стране», — рассказал руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Захаров.

Наладив новую модель для России в целом, ученые стали обновлять свои прогнозы для Петербурга и Москвы еженедельно (следить за их работой можно на странице Центра интеллектуальной логистики СПбГУ). Согласно последним прогнозам, в Петербурге темп прироста заболевших после небольшого замедления в середине ноября в последнюю неделю осени увеличился и достиг своих максимальных показателей за все время эпидемии.

Кроме того, по подсчетам исследователей, обе столицы приблизились ко второму с начала эпидемии пику по количеству активных случаев болезни: то есть по числу болеющих на конкретный день. В Москве он ожидается 11-12 декабря, а в Петербурге — 15-16 декабря. В столице на пике количество заболевших, согласно расчетам ученых, составит 149-151 тысячу человек, а в Петербурге — 64-65 тысяч. Эти значения необходимо учитывать, чтобы понимать уровень загрузки системы здравоохранения и планировать ее работу на перспективу.

В целом по России, как отмечается в отчете Центра интеллектуальной логистики, ежедневный прирост новых случаев заболеваний в течение последних двух недель колеблется в диапазоне от 24 до 27 тысяч новых случаев. При этом 3 декабря впервые этот показатель превысил 28 тысяч человек.

Если такой уровень прироста сохранится в течение 7–10 дней (то есть Россия окажется на плато относительно значения новых случаев) и в дальнейшем начнет уменьшаться, то, как полагают ученые, Россия может выйти на пик по количеству активных случаев болезни 21-22 декабря. В этот день число болеющих в целом по стране может оказаться в диапазоне от 514 до 517 тысяч человек.

Новая модель CBRR построена на итеративном подходе: данные, на основании которых строятся прогнозы, на период 2–3 недели обновляются в реальном времени. Таким образом, реальное течение эпидемии за последний анализируемый временной промежуток дает возможность более точно рассчитать прогноз ее развития в ближайшем будущем.

«Прогноз по России и США весной строился на 2–3 недели вперед от текущего момента времени, а в прогнозах для Петербурга и Москвы мы опираемся на данные предыдущих дней (2–3 недели) и прогнозируем с помощью той же модели, но приспособленной уже для этих данных», — уточнил ученый.

«Построенная нами модель CBRR включает итеративную процедуру эвристического выбора длины промежутков, набора значений процентного прироста и других значимых параметров, в том числе пиков по приросту новых случаев и возможных периодов их достижения, пиков по количеству болеющих и других важных показателей. Важная составляющая итеративной процедуры — формирование цепочки ESC (Epidemic Spreading Chain) стран распространения эпидемии, включающей в себя несколько стран, упорядоченных по времени выхода их на одинаковые уровни значения выбранных параметров. Страна, для которой строится прогноз, называется страной-последователем (Страна Follower), остальные — странами-предшественниками (Страна Predecessor)», — добавил Виктор Захаров.

Исследователь отметил, что для верной настройки модели необходимо, чтобы в странах ESC использовались сравнительно одинаковые меры сдерживания эпидемии: карантин, самоизоляция, социальная дистанция и тому подобные. Как уточнил Виктор Захаров, эпидемия в России, стране-последователе, характеризуется более поздним по сравнению с другими странами моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.

«Поэтому в цепочку ESC при моделировании и прогнозировании динамики эпидемии в России в качестве предшественников включили Италию, Испанию, Великобританию и Францию. Последовательно сгенерированная на основании сделанного выбора траектория эволюции статистических данных об эпидемии (в частности, общего количества инфицированных людей) сравнивается с фактической статистикой», — рассказал исследователь.

08 декабрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Исследователи СПбГУ вошли в 0,1 % самых цитируемых ученых мира
Непознанное

Исследователи СПбГУ вошли в 0,1 % самых цитируемых ученых мира

В список самых высокоцитируемых ученых мира Web of Science (WoS) Highly Cited Researchers 2020 вошли трое исследователей Санкт-Петербургского университета.
Когда закончится пандемия коронавируса?
Непознанное

Когда закончится пандемия коронавируса?

В первые дни пандемии COVID-19 многие люди надеялись, что коронавирус просто исчезнет сам собой или его вообще нет
Химики СПбГУ обнаружили возможности для более «зеленого» использования карбида кальция
Непознанное

Химики СПбГУ обнаружили возможности для более «зеленого» использования карбида кальция

Химики Санкт-Петербургского государственного университета разработали новую стратегию использования карбида кальция в синтезе органических соединений
Коэффициент смертности от COVID-19 составляет около 1%, говорится в новом отчете
Непознанное

Коэффициент смертности от COVID-19 составляет около 1%, говорится в новом отчете

Коэффициент летальности от COVID-инфекции составляет около 1% в странах с высоким уровнем
В России создали модель атмосферы над Атлантикой
Непознанное

В России создали модель атмосферы над Атлантикой

Она находится в открытом доступе и позволяет каждому воспроизвести около 200 основных параметров атмосферы с высокой точнос
Жертвы коронавируса начали умирать во сне
Непознанное

Жертвы коронавируса начали умирать во сне

Врачи, которые борются с коронавирусной инфекцией в Ломбардии, выявили новые, довольно опасные особенности COVID-19.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидХаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Настоящий Монте-КристоЧем опасны идиоты?


Свежие Статьи
Иммунные клетки роют ходы в нашем теле

Иммунные клетки роют ходы в нашем теле

Роды ускоряют старение

Роды ускоряют старение

Солнце вступило в новый цикл, и он может стать одним из самых сильных

Солнце вступило в новый цикл, и он может стать одним из самых сильных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+