Зонд Hayabusa2 отправил на Землю капсулу с образцами почвы астероида Рюгу
Японский космический аппарат Hayabusa2 успешно выпустил в субботу небольшую капсулу и отправил ее к Земле для доставки образцов с астероида Ryugu, которые могут дать ключ к разгадке происхождения Солнечной системы и жизни на нашей планете, сообщило космическое агентство страны.
Японское агентство аэрокосмических исследований заявило, что капсула успешно отделилась от зонда, когда он находился в 220 000 километров от Земли, в ходе сложной операции, требующей точного контроля.
Капсула диаметром всего 40 сантиметров сейчас находится на пути к Земле и, как ожидается, приземлится в воскресенье в отдаленном малонаселенном районе, в Австралии.
Год назад космический аппарат Хаябуса2 покинул астероид Рюгу на расстоянии около 300 миллионов километров.
После того, как зонд выпустил капсулу, он отошел от Земли, чтобы сделать снимки капсулы, спускающейся к нашей планете, а затем отправилась в новую экспедицию к другому далекому астероиду.
Примерно два часа спустя JAXA сообщило, что успешно перенаправило Хаябуса-2 для его новой миссии.
Возвращение «Хаябуса-2» с первыми в мире образцами грунта астероида происходит через несколько недель после того, как космический аппарат НАСА OSIRIS-REx провел успешный захват образцов поверхности астероида Бенну. Тем временем Китай объявил на этой неделе, что его лунный модуль собрал подземные образцы и запечатал их в космическом аппарате для их возвращения на Землю.
Многие фанаты Hayabusa2 собрались, чтобы посмотреть на разделение капсулы на публичных мероприятиях по всей Японии, в том числе на стадионе Tokyo Dome.
В воскресенье капсула, защищенная тепловым экраном, ненадолго превратится в огненный шар, когда войдет в атмосферу на высоте 120 километров над Землей. На высоте примерно 10 километров над землей парашют откроется, чтобы замедлить падение, и будут передаваться сигналы радиомаяка, указывающие ее местоположение.
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