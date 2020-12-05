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Зонд Hayabusa2 отправил на Землю капсулу с образцами почвы астероида Рюгу

Зонд Hayabusa2 отправил на Землю капсулу с образцами почвы астероида Рюгу
На этом графическом изображении, выпущенном Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), показан космический зонд Hayabusa2 над астероидом Рюгу.

Японский космический аппарат Hayabusa2 успешно выпустил в субботу небольшую капсулу и отправил ее к Земле для доставки образцов с астероида Ryugu, которые могут дать ключ к разгадке происхождения Солнечной системы и жизни на нашей планете, сообщило космическое агентство страны.

Японское агентство аэрокосмических исследований заявило, что капсула успешно отделилась от зонда, когда он находился в 220 000 километров  от Земли, в ходе сложной операции, требующей точного контроля.

Капсула диаметром всего 40 сантиметров сейчас находится на пути к Земле и, как ожидается, приземлится в воскресенье в отдаленном малонаселенном районе, в Австралии.

Год назад космический аппарат Хаябуса2 покинул астероид Рюгу на расстоянии около 300 миллионов километров.

После того, как зонд выпустил капсулу, он отошел от Земли, чтобы сделать снимки капсулы, спускающейся к нашей планете, а затем отправилась в новую экспедицию к другому далекому астероиду.

Примерно два часа спустя JAXA сообщило, что успешно перенаправило Хаябуса-2 для его новой миссии.

Возвращение «Хаябуса-2» с первыми в мире образцами грунта астероида происходит через несколько недель после того, как космический аппарат НАСА OSIRIS-REx провел успешный захват образцов поверхности астероида Бенну. Тем временем Китай объявил на этой неделе, что его лунный модуль собрал подземные образцы и запечатал их в космическом аппарате для их возвращения на Землю.

Многие фанаты Hayabusa2 собрались, чтобы посмотреть на разделение капсулы на публичных мероприятиях по всей Японии, в том числе на стадионе Tokyo Dome.

В воскресенье капсула, защищенная тепловым экраном, ненадолго превратится в огненный шар, когда войдет в атмосферу на высоте 120 километров над Землей. На высоте примерно 10 километров над землей парашют откроется, чтобы замедлить падение, и будут передаваться сигналы радиомаяка, указывающие ее местоположение.

05 декабрь 2020 /
Непознанное
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