Солнечный телескоп Inouye опубликовал первое изображение солнечного пятна

Первое изображение солнечного пятна, полученное 28 января 2020 года телескопом Inouye. На снимке видны поразительные детали структуры пятна на поверхности Солнца. Пятно образовано слиянием сильных магнитных полей и кипящего снизу горячего газа. В этом изображении используется теплая палитра красного и оранжевого, но средство просмотра контекста сняло это изображение солнечного пятна на длине волны 530 нанометров - в зеленовато-желтой части видимого спектра. Это не та группа солнечных пятен, которая видна невооруженным глазом на солнце в конце ноября - начале декабря 2020 года. фото : NSO / AURA / NSF

Крупнейшая в мире солнечная обсерватория, солнечный телескоп Дэниела К. Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope), созданный Национальным научным фондом США, только что опубликовала свое первое изображение солнечного пятна. Хотя телескоп все еще находится на заключительной стадии тестирования, изображение является показателем того, как продвинутая оптика телескопа и четырехметровое главное зеркало предоставят ученым лучший вид на солнце с Земли в течение следующего солнечного цикла.

Изображение, сделанное 28 января 2020 года, не является тем же пятном, которое в настоящее время видно невооруженным глазом на солнце . Это изображение солнечного пятна прилагается к новой статье ученых. Эта статья является первой в серии, посвященных телескопу, опубликованных в Solar Physics.

В статье подробно описываются оптика, механические системы, оборудование, рабочие планы и научные цели солнечного телескопа Иноуэ. Остальные статьи Solar Physics опубликует в начале 2021 года.

«Изображение солнечных пятен достигает пространственного разрешения примерно в 2,5 раза выше, чем когда-либо ранее, и демонстрирует магнитные структуры размером до 20 километров на поверхности Солнца», – сказал Томас Риммеле, который является заместителем директора Национальной солнечной обсерватории (NSO) NSF, организации, ответственной за строительство и эксплуатацию солнечного телескопа Inouye.

На изображении видны поразительные детали структуры пятна на поверхности Солнца. Полосатый вид горячего и холодного газа, выходящего из более темного центра, является результатом конвергенции интенсивных магнитных полей и горячих газов, вскипающих снизу.

Концентрация магнитных полей в этой темной области не позволяет теплу внутри Солнца достигать поверхности. Хотя темная область пятна холоднее, чем окружающая область Солнца, она по-прежнему очень горячая с температурой более 4200 градусов по Цельсию.

Это изображение солнечного пятна размером около 20 000 километров в поперечнике – лишь очень небольшая часть Солнца. Однако пятно достаточно велико, чтобы земля могла с комфортом поместиться внутри.

Солнечные пятна – наиболее заметное проявление солнечной активности. Ученые знают, что чем больше пятен на солнце , тем оно активнее. солнце достигло солнечного минимума, времени наименьшего количества солнечных пятен в течение своего 11-летнего солнечного цикла, в декабре 2019 года. Это пятно было одним из первых в новом солнечном цикле. Максимум текущего солнечного цикла прогнозируется в середине 2025 года.

«Поскольку этот солнечный цикл только начинается, мы также вступаем в эру солнечного телескопа Иноуе», – говорит доктор Мэтт Маунтин, президент Ассоциации университетов для исследований в области астрономии (AURA), организации, которая управляет NSO и Солнечным телескопом Иноуе. «Теперь мы можем направить самый передовой солнечный телескоп в мире на солнце , чтобы делать невероятно подробные изображения и делиться ими, а также дополнять наши научные представления о жизни Солнца».

Солнечные пятна и связанные с ними солнечные вспышки и выбросы корональной массы вызывают множество явлений космической погоды, которые часто влияют на Землю. Магнитные поля, связанные с солнечными бурями, могут влиять на электросети, связь, GPS-навигацию, авиаперелеты, спутники и людей, живущих в космосе и на Земле. Солнечный телескоп Inouye готов добавить важные возможности к набору инструментов, оптимизированных для изучения солнечной активности, особенно магнитных полей.

Солнечный телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope расположен на острове Мауи на Гавайях. Строительство началось в 2013 году и его планируется полностью завершить в 2021 году.

Thomas R. Rimmele et al, The Daniel K. Inouye Solar Telescope – Observatory Overview, Solar Physics (2020). DOI: 10.1007/s11207-020-01736-7