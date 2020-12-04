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Ravn X – самый большой в мире дрон для запуска спутников в космос

Ravn X – самый большой в мире дрон для запуска спутников в космос
Размеры гигантского дрона Ravn X составляют 24 метра в длину и 5,5 метров в высоту © Aevum

Хотя идея космического запуска обычно вызывает в воображении образы ракеты, взлетающей вертикально с площадки, в последнее время мы наблюдаем, как ряд компаний могут вскоре изменить ситуацию.

Американская компания Aevum только что представила массивный дрон под названием Ravn X, который предназначен для работы в качестве автономной бортовой системы запуска малых спутников.

Как и Rocket Lab, SpaceX, Virgin Orbit и ряд других стартапов, Aevum надеется улучшить доступ в космос с помощью новой системы запуска, которая может доставлять полезные нагрузки на орбиту с высокой частотой.

Решение этой проблемы заключалось в разработке того, что, по словам компании, является самым большим дроном в мире, который может автономно взлетать и приземляться на взлетно-посадочных полосах длиной всего 1,6 км и требует всего 743 квадратных метров ангара.

Размеры гигантского дрона Ravn X составляют 24 метра в длину, 5,5 метров в высоту, размах крыльев 18 метров и он использует то же реактивное топливо, что и обычный самолет.

Aevum говорит, что Ravn X почти не зависит от погодны и может запускаться практически в любых условиях, в то время как 70 процентов дронов можно использовать повторно, и компания рассматривает что-то более близкое к полному повторному использованию в будущем.

Ravn X имеет некоторые сходства с системой запуска Virgin Orbit или Stratolaunch, который является самым большим самолетом в мире и разрабатывается для запуска полезных нагрузок в космос с воздуха.

Однако, в отличие от этих систем, Ravn X не требует для работы пилотов на борту, что устраняет риск для жизни людей. Помимо вопросов безопасности, Aevum говорит, что полный парк автономных транспортных средств RavnX будет способен запускать полезную нагрузку в космос каждые 180 минут.

«Aevum полностью переосмысливает доступ к космосу», – говорит Джей Скайлус, основатель и генеральный директор Aevum. «Нынешнее определение ракетостроения нам не подходит. С Aevum каждый сможет сказать: «Это ракетостроение, и я могу это сделать».

04 декабрь 2020 /
Непознанное
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