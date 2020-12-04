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Установки ARMS обеспечивают отбор образцов жизни на морском дне

Установки ARMS обеспечивают отбор образцов жизни на морском дне
Каждый отдельный блок ARMS состоит из одной квадратных базовой пластины из ПВХ, с девятью другими немного меньше пластин уложены горизонтально поверх него. © Alf Norkko

Хотя биологам важно знать, какие организмы колонизировали морское дно в определенном районе океана, раскопки трудоемки и опасны. Вот где на помощь приходят автономные структуры мониторинга рифов – или ARMS.

Программа ARMS является инициативой Смитсоновского института, расположенной в Национальном музее естественной истории Вашингтона.

Каждый отдельный блок ARMS состоит из одной квадратных базовой пластины из ПВХ, с девятью другими немного меньше пластин уложены горизонтально поверх него.

Они удерживаются в таком положении с помощью крепежа из нержавеющей стали с прокладками, образующими зазоры между ними. Полученная трехмерная структура имитирует твердые морские субстраты.

Сети единиц ARMS прикрепляются к морскому дну в изучаемом регионе, а затем остаются на месте на месяцы или даже годы. В это время они колонизируются теми же организмами, которые колонизируют окружающее морское дно – такие организмы могут включать кораллы, водоросли, ракообразных и моллюсков.

По окончании периода наблюдений блоки поднимаются на поверхность и анализируются в лаборатории. Используя комбинацию генетического анализа, анализа изображений и простого наблюдения, исследователи могут определить, какие виды присутствуют и в каких количествах.

«На одной структуре на Крите мы смогли идентифицировать присутствие 15 неместных видов», – говорит профессор Маттиас Обст из шведского университета Гетеборга.

«Мы знали, что этот регион находится под сильным влиянием из-за морского судоходства из Красного моря, но были очень удивлены, увидев, что это число было таким высоким».

Маттиас Обст – ведущий автор статьи, недавно опубликованной в журнале Frontiers in Marine Science, в которой описывается исследовательский проект, в котором 130 единиц ARMS были развернуты на дне океана по всей Европе.

04 декабрь 2020 /
Непознанное
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