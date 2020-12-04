Радиотелескоп ASKAP нанес на карту почти три миллиона галактик

Астрономы с помощью прибора CSIRO на Австралияn Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) нанесли на карту около 3 000 000 галактик в наблюдаемой Вселенной.

Радиотелескоп ASKAP был разработан как обзорный инструмент, способный наблюдать все доступное небо.

Он расположен в Радиоастрономической обсерватории Мерчисона (MRO) в Западной Австралии и находится в ведении Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO).

ASKAP – это массив из 36 двенадцати-метровых антенн с основным фокусом. Каждая из них оснащена фазированной антенной решеткой, которая обеспечивает одновременное цифровое формирование 36 лучей с двойной поляризацией.

«ASKAP применяет новейшие достижения науки и технологий к давним вопросам о загадках Вселенной и предоставляет астрономам всего мира новые открытия для решения их задач», – сказал Ларри Маршалл, исполнительный директор CSIRO.

«Все это обеспечивается инновационными приемниками, разработанными CSIRO, которые оснащены технологией фазированной антенной решетки, которая позволяет ASKAP генерировать количество данных с большей скоростью, чем весь интернет-трафик Австралии».

Используя телескоп ASKAP, астрономы наблюдали 83% всего неба. Их результат доказывает, что обзор всего неба можно провести за недели, а не за годы, открывая новые возможности для наблюдений.

Новые данные позволят астрономам проводить статистический анализ больших популяций галактик точно так же, как социальные работники используют информацию переписи населения.

«Эта перепись Вселенной будет использоваться астрономами всего мира для исследования неизвестного и изучения всего, от звездообразования до того, как галактики и их сверхмассивные черные дыры развиваются и взаимодействуют», – говорят ученые.

Используя передовые приемники ASKAP, ученым нужно было объединить только 903 изображения, чтобы сформировать полную карту неба, что значительно меньше, чем десятки тысяч изображений, необходимых для более ранних радиообзоров всего неба, проводимых крупнейшими мировыми телескопами.

13,5 эксабайт исходных данных, сгенерированных радиотелескопом, были обработаны с использованием аппаратного и программного обеспечения, разработанного CSIRO.

Последние 903 изображения и вспомогательная информация составляют 26 терабайт данных.

«Мы ожидаем найти десятки миллионов новых галактик в будущих обзорах», – говорят ученые. Результаты команды были опубликованы в Публикациях Астрономического общества Австралии.