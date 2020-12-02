Знаменитый радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, разрушился

На этом спутниковом снимке, предоставленном компанией Maxar Technologies 2020, показан поврежденный радиотелескоп в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико в четверг, 17 ноября 2020г. ©2020 Maxar Technologies via AP

Огромный, уже поврежденный радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, который уже более полувека играет ключевую роль в астрономических открытиях, полностью рухнул во вторник.

900-тонная приемная платформа телескопа и купол – сооружение высотой с четырехэтажное здание, в котором расположены вторичные отражатели, – упали на северную часть огромной отражательной тарелки, расположенной более чем на 100 метров ниже.

Ранее Национальный научный фонд США (NSF) объявил, что закроет радиотелескоп. Вспомогательный кабель оборвался в августе, вызвав 30-метровую брешь на тарелке шириной 305 метров и повредив платформу приемника, которая висела над ней. Затем в начале ноября оборвался главный кабель.

Это ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на то, что было самым большим радиотелескопом в мире.

– Это было похоже на грохот. Я точно знал, что это такое”, – сказал Джонатан Фридман, которая 26 лет работала старшим научным сотрудником в обсерватории и до сих пор живет рядом с ней. -Я кричала. Лично я была не в себе…. У меня нет слов, чтобы выразить это. Это очень глубокое, ужасное чувство.”

Обрушение во вторник не было неожиданностью, потому что многие провода в толстых кабелях, удерживающих конструкцию, оборвались в минувшие выходные, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс Анхель Васкес, директор по эксплуатации телескопа.

-Это был эффект снежного кома, – сказал он. – Не было никакой возможности остановить это….”

Он сказал, что крайне трудно сказать, можно ли было что-либо сделать, чтобы предотвратить повреждение, которое произошло после того, как в августе оборвался первый кабель.

Однако директор обсерватории Франсиско Кордова сказал, что, хотя NSF решил, что слишком рискованно ремонтировать поврежденные кабели до обвала во вторник, он считает, что были варианты, такие как снятие напряжения в некоторых кабелях или использование вертолетов для перераспределения веса.

Между тем, установка нового телескопа обойдется до 350 миллионов долларов, денег у NSF нет, сказал Анхель Васкес, добавив, что это должно быть сделано Конгрессом США.

Ученые всего мира обращались к американским чиновникам и другим лицам с просьбой отменить решение NSF о закрытии обсерватории.

В то время NSF заявил, что намерен в конечном итоге вновь открыть центр для посетителей и восстановить работу оставшихся активов обсерватории, включая два лидарных объекта, используемых для исследований верхних слоев атмосферы и ионосферы, включая анализ облачного покрова и данных об осадках. По словам Васкеса, лидарные установки все еще работают, наряду с 12-метровым телескопом и фотометром, используемым для изучения фотонов в атмосфере.

телескоп был построен в 1960-х годах на деньги Министерства обороны США на фоне стремления развивать противоракетную оборону. За 57 лет своей работы он пережил ураганы, тропическую влажность и недавнюю череду землетрясений.

телескоп использовался для отслеживания астероидов на пути к Земле, проведения исследований, которые привели к Нобелевской премии, и определения того, является ли планеты потенциально обитаемыми. Он также служил учебным полигоном для аспирантов и привлекал около 90 000 посетителей в год.

Ученые использовали телескоп для изучения пульсаров, чтобы обнаружить гравитационные волны, а также для поиска нейтрального водорода, который может показать, как образуются определенные космические структуры.

“Я один из тех студентов, которые посетили его в молодости и получили вдохновение”, – сказал Абель Мендес, профессор физики и астробиологии в Университете Пуэрто-Рико в Аресибо, который использовал телескоп для исследований. – Мир без обсерватории многое потеряет, но Пуэрто-Рико потеряет еще больше.”