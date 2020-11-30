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Космический телескоп Хаббл увидел результат слияния галактик

Космический телескоп Хаббл увидел результат слияния галактик
Это изображение Хаббла показывает галактику SDSS J225506.80 + 005839.9 (видна в центральной правой части изображения). © NASA

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл сделали поразительную фотографию пекулярной галактики SDSS J225506.80 + 005839.9.

Пекулярная галактика – это галактика, которую невозможно отнести к определённому классу в последовательности Хаббла, поскольку она обладает ярко выраженными индивидуальными особенностями.

SDSS J225506.80 + 005839.9 (сокращенно J2255) находится в северном созвездии Рыб.

Галактика, также известная как LEDA 1180817, является результатом древнего космического слияния двух галактик.

«J2255 – это галактика, возникшая после вспышки звездообразования, которая является продуктом галактик, которые объединились в течение последнего миллиарда лет», – заявили астрономы Хаббла.

Это событие слияния привело к тому, что газ попал в центр галактики и создал множество новых звезд, самые яркие из которых видны в ядре остаточной галактики.

Видимые оболочки и хвосты, окружающие галактику, также являются результатом этого слияния.

«Находясь далеко за пределами нашей собственной Галактики Млечный Путь, почти невозможно увидеть эту галактику без помощи телескопа Хаббла, и, как и тысячи подобных слабых и очень далеких галактик, она была обнаружена и каталогизирована только в последние годы», – добавляют ученые.

«Многие миллионы галактик все еще ждут нашего открытия, пока мы строим чудесную картину нашего ночного неба».

Цветное изображение J2255 составлено из наблюдений, полученных с помощью широкоугольной камеры Хаббла (WFC3) в оптической части спектра.

Два фильтра – синий фильтр F438W и красный фильтр F625W – использовались для выборки различных длин волн.

Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохроматическому изображению, связанному с отдельным фильтром.

30 ноябрь 2020 /
Непознанное
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