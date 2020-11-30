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В 2021 году на Луне пройдут дистанционные автомобильные гонки

В 2021 году на Луне пройдут дистанционные автомобильные гонки
Проект Moon Mark: дистанционно управляемая автомобильная гонка по лунной поверхности должна состояться в 2021 году. © Frank Stephenson / Moon Mark

Крайне необычный проект – в октябре следующего года планируется провести дистанционно управляемую автомобильную гонку … на поверхности Луны. Более того, два гоночных автомобиля будут частично спроектированы школьниками, в которых участвует дизайнер McLaren P1 Фрэнк Стивенсон.

Каждая машина будет весить 2,5 кг, а «механизм развертывания», используемый для их размещения на лунной поверхности, будет весить еще 3 кг. Это своего рода особенная доставка, и она не из дешевых. Лунная логистическая компания Astrobotic, например, в настоящее время устанавливает цены в 1,2 миллиона долларов США за килограмм, чтобы разместить предметы в одном из своих посадочных модулей Peregrine.

Однако эти гоночные автомобили Moon Mark не будут путешествовать с Astrobotic. Они будут путешествовать в посадочном модуле Nova-C производства Intuitive Machines, который будет отправлен в космос на ракете SpaceX Falcon 9 с предполагаемой датой запуска в октябре 2021 года.

«Первый лунный посадочный модуль, полностью разработанный частной компанией Nova-C совершит посадку в Oceanus Procellarum, недалеко от долины Шретера размером с большой каньон, и его главная задача – провести первоначальное обследование местности.

Из 100 килограмм полезной нагрузки посадочного модуля, 8 кг будут приходиться на гоночные автомобили.

«Соревнование Moon Mark’s Mission 1 будет включать шесть различных команд старшеклассников, отобранных со всех концов Соединенных Штатов, – говорится в пресс-релизе, – которые будут соревноваться в серии квалификационных испытаний, включающих уникальные требования, такие как гонки на дронах и автономных транспортных средствах, электронные игры и конкурс предпринимательства по коммерциализации космоса. Две лучшие команды из квалификационных раундов получат уникальную возможность поучаствовать в гонках на Луне на двух транспортных средствах».

«Мы не ожидаем, что существенная задержка связи повлияет на гонку или управляемость транспортных средств. Благодаря нашему партнерству с Intuitive Machines мы получим визуальные эффекты, телеметрию и управление почти в реальном времени. Гоночные машины, созданные Lunar Outpost будет подключаться к Intuitive Machines Lander через Wi-Fi, и отправлять и получать телеметрию, команды управления на Землю и с Земли» – сказал технический директор Moon Mark Тодд Уоллах.

30 ноябрь 2020 /
Непознанное
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