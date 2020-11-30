Открыта тайна древней полигональной (многоугольной) кладки

В материале изложена простая технология прочного и плотного сочленения огромных каменных блоков, при строительстве различных сооружений (стен, пирамид, соединений мегалитов в фундаментах и прочее), используемая тысячи лет назад древними строителями во всем мире (Азии, Африке, Южной Америке, Европе).

Сотни, а может и тысячи лет тайна плотной полигональной (из многоугольных камней) кладки терзала умы многих поколений исследователей и ученых. – Ну, скажите, как можно совместить каменные глыбы так, чтобы между ними не было никакого зазора?

Перед созиданиями древних строителей современная научная мысль оказалась бессильна. Чтобы сколько-нибудь сохранить авторитет в глазах общественности в издании «Наука» Академии Наук СССР в 1991 году была выпушена книга профессора и доктора исторических наук из С-Петербурга Ю. Березкина «Инки. Исторический опыт империи».

Вот, что пишет российская наука: «Надо сказать, что хотя циклопические постройки инков и упоминаются эпизодически в характерных для нашего времени «новых» мифах (неизвестная высокоразвитая техника, космические пришельцы и т.п.), особые распространения в данном случае сюжеты не получили. Слишком хорошо известны карьеры, где инки вырубали блоки, и пути, по которым камни транспортировали на площадки. Устойчива лишь легенда о том, будто между плитами нельзя просунуть и иглу – так плотно они подогнаны. Хотя зазоров между блоками сейчас действительно нет, причина здесь кроется не в тщательной подгонке, а всего лишь в естественной деформации камня, заполнившего со временем все щели. Инкская кладка как таковая довольно примитивна: блоки нижнего ряда подгоняли под верхние, действуя методом проб и ошибок».

Если этот длинный книжный «ученый» текст Академии Наук сжать до «сухого остатка», то «научная мысль» будет такова: «каменные блоки сами по себе так со временем естественно слежались». Ну как здесь не вспомнить слова древнекитайского мудреца в VI веке до н.э. Лао-Цзы: «Умные не бывают учены; ученые не бывают умны».

Если настолько ничтожна современная научная мысль, то древние мастера, которые вручную делали каменные топоры и кремневые наконечники для копий и стрел, добывали огонь с помощью палки – вот они и были настоящими академиками. Древние люди, не имея ничего кроме собственных рук и ума, научились очень хорошо обрабатывать камни.

Прежде чем рассказать, как это всё происходило, надо заметить, что жизнь наших предков была много труднее. В те времена ещё не было накоплено больших знаний. Люди полагались на свой разум . В повседневных делах пользовались доступными простыми материалами. А современная: «Псевдо научная галиматья ученых в мантии и шапочке», – по выражению французского комедиографа XVII века Мольера – не могла затмить природный ум и смекалку людей.

Но, довольно шуток над современными «учеными-академиками»

Всё же, как люди в древности достигали такого совершенства?

Давайте вспомним самих себя в детстве.

– Вы когда-нибудь катали из сырого снега большие круглые комки, строили из них крепость или хотя бы снеговика? Что вы при этом делали?

– Вы клали вниз самые большие комья, а на них ставили поменьше, которые было легче поднимать. А чтобы верхние не падали вы их чуть-чуть друг к другу притирали, двигая взад и вперед.

Ещё пример. Возьмите и слепите два плотных снежка, которыми дети играют, бросая друг в друга – и потрите их между собой. У вас между комочками получится соединение без зазора. Эту же бесхитростную технологию использовали и древние люди, когда работали с камнями.

Если вы возьмете в руки два камня и попробуете их притереть, как снежки, то у вас, конечно же, ничего не получится. Потому, что камень много прочнее, чем прилагаемое усилие от ваших рук.

Но, если же на камни приложить давление в несколько тонн (!) то процесс тёса и притирки пойдет быстрее. Материал каменных блоков полигональной кладки у инков – мелкокристаллический известняк. (Один кубический метр камня весит 2,5 – 2,9 тонны).

Сейчас внимательно посмотрим на картинки древних каменных сочленений, заметим их внешние особенности (на камнях внизу сохранились выступы) и подумаем, как всё это было сделано…

Итак, вниз ставится первая большая каменная глыба, к которой последовательно камень за камнем по очередности снизу вверх притёсывались все другие блоки.

Подбирали камни так, чтобы они немного подходили (чтобы не стёсывать очень много). Работу по укладке и сочленению камней надо было разделить на три последовательности.

Первая – надо подготовить камень для тёса.

Для этого маленькими прочными камнями-молотками (размером с большое яблоко) вручную выстукивали каменную глыбу с двух противоположных сторон. Это был самый кропотливый труд. С каждым ударом от глыбы откалывался только маленький кусочек. Надо было сделать на боковых гранях выступы, за которые (как за монтажные петли) можно было бы каменный блок зацепить (веревочными, а лучше кожаными плетеными толстыми канатами) и подвесить либо на одну, либо на две деревянные консоли.

Для этого надо было сделать над строящейся стеной большие «деревянные качели». Которые по времени строительства передвигались вдоль стены (как сегодня башенный кран двигается вдоль стены строящегося дома).

Вторая фаза заключалась в самом главном – процессе теса камня.

До наших дней сохранилось словосочетание «камнетесы» (а кое-где ещё осталась и эта профессия).

Каменную глыбу, закрепленную и подвешенную за монтажные выступы, раскачивая на консолях – «качелях», медленно опускали.

Раз за разом с каждым проходом с трущихся (нижнего и верхнего контактного) блоков снимался слой толщиной по миллиметру (или меньше)

Стачивали поочередно все выступающие грани сопряженных камней.

Так достигалась исключительная плотность кладки каменных блоков.

Соседние блоки, становились притертыми и почти «монолитными».

На тес одного камня при раскачивании его на качелях уходило несколько часов или скорее всего несколько дней.

Для того чтобы процесс теса шел быстрее на раскачиваемый камень сверху могли подкладывать и каменные весовые плиты («гири»).

Этот пригруз одновременно вытягивал упругие кожаные стропы, и таким образом, по чуть-чуть опускал вниз раскачиваемый камень.

Чтобы нижний камень при тёсе не «ерзал» его подпирали бревнами-распорками. Когда подогнанный тёсом блок садился в своё «гнездо», тогда наступала третья операция – чистовой обработки блока.

Третья фаза заключалась в грубой шлифовке внешности.

Процедура довольно трудоемкая. Опять же вручную круглыми, как шар камнями убирали монтажные выступы, на которых висел блок, и, постукивая по швам между соединением камней, делали по стыкам «канавку». После этого камни приобретали выпуклую красивую форму.

Можно заметить, что внешняя поверхность камней испещрена мелкими выбоинами от множества ударов.

Иногда монтажные выступы для строп после укладки не срубали.

Возможно для того, чтобы эти камни (стену) можно было поднять и переложить в другое место. Или же срубали, но не все полностью. Например, на картинках полигональной кладки видно, что на некоторых блоках монтажные выступы срубили не полностью.

По остаткам выступов можно понять, как подвешивался камень.

Также плоскими каменными плитами могли, раскачивая их на «качелях» тесать и наружную сторону стены, придавая ей нужный наклон.

При этом значительно сокращался объём ручного труд обработчиков.

Огромные блоки, которые ставили в нижние ряды в основании стен, конечно же, никто не раскачивал на «качелях».

Грани этих огромных мегалитов шлифовали по отдельности узкими, плоскими каменными плитами. Которые по завершении процесса теса ставили друга на друга между глыбами. (См. картинку – три, четыре тонкие плоские плиты стоят друг на дружке между огромными блоками). На каждой вертикальной плите снизу для подъёма и теса есть монтажный выступ.

После шлифовки всю конструкцию из притесанных огромных блоков и плит сдвигали вместе. В данном конкретном примере, некоторые лицевые грани монолитов не сглажены, работа до конца не закончена.

Подобным образом, каменными блокам, подвешенными на «качелях» тесали и шлифовали огромные фундаменты-мегалиты в Южной Америке, Египте, Греции, Баальбеке, в странах Средиземноморья и в Азии.

– «Новое это хорошо забытое старое». (Жак Пеше, 1758-1830).

Например, по контуру (по радиусу) обработки, по глубине дуги сочленения каменных блоков, можно определить длину монтажных строп на которых при тесе качался камень.

Если сочленение блоков горизонтальное (в том случае, когда тесали большие мегалиты в основании фундаментов), то стропы плит для теса были собраны не на один «крюк» (в одной точке), а на две разные консоли. Чтобы тяжелая каменная балка для теса работала не как маятник, а как большой «рубанок».

На качели (на маятник с грузом) могли поднять и прочные, специальной режущей конфигурации камни «резцы» – для придания обтесываемым блокам, какую-либо нужную форму (в вертикальной, а с боковыми выступами и в горизонтальной плоскости).

тайна плотной каменной кладки, беспокоившей долгие годы умы современных исследователей, полагаю, открыта.

Но мастерство древних строителей, построивших своим умом и руками величественные трудоемкие сооружения, останутся предметом восхищения на все времена.

Автор: Гарматюк Владимир

Россия, г. Вологда, 2017 – апрель 2018