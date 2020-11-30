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Неандертальцы переносили токсины дыма не хуже людей

Неандертальцы переносили токсины дыма не хуже людей
Реконструкция жизни группы неандертальцев. © Johannes Krause

Идея о том, что современные люди вытеснили неандертальцев, потому что они были лучше защищены от токсинов дыма от костра, теперь подвергается критике. Более раннее исследование, в котором выдвигалось это предположение, теперь опровергнуто генетическими исследованиями ученых из Лейденского университета. Это новое исследование было опубликовано в журнале «Молекулярная биология и эволюция».

Создание и использование огня считается одним из самых значительных нововведений в эволюции человека. Огонь принес с собой такие преимущества, как тепло, защиту от хищников и более калорийную пищу.

Следы огня плохо сохраняются, поэтому далеко не ясно, когда развивались навыки разжигания огня и обладали ли неандертальцы этими навыками в течение длительного времени.

Недостатком огня является то, что он подвергает людей воздействию токсичных веществ, содержащихся в дыме. В 2016 году появилось два противоречащих друг другу генетических исследования о том, способны ли люди или неандертальцы лучше переносить токсины, выделяемые дымом.

Группа американских ученых изучила рецепторный белок (рецептор арилуглеводородов или рецептор Ah), который чувствителен к токсинам, обнаруженным в дыме, и отличается у двух Homo. Они пришли к выводу, что неандертальцы были в тысячу раз более чувствительны к этим токсинам, чем современные люди.

В другую группу вошли исследователи из Лейдена. Вместе с коллегами из Wageningen University & Research они пришли к противоположному выводу, основываясь на исследованиях 19 различных генов. Они обнаружили, что у неандертальцев было больше вариантов генов, нейтрализующих вредное воздействие токсинов, чем у большинства анатомически современных людей.

Варианты защитных генов у неандертальцев кажутся более старыми с эволюционной точки зрения, которые также защищают людей от токсинов растений. Вероятно, это эволюционное объяснение присутствия этих генов у ранних гоминидов.

Теперь ученые повторили более раннее исследование своих североамериканских коллег. Они использовали новый исследовательский план для своего эксперимента, который дал им лучший подход к биологии человека. Они использовали клетки человека, а не клетки крысы, которые использовали их предшественники. Они обнаружили, что нет оснований полагать, что этот рецепторный белок сделал неандертальцев более уязвимыми для токсинов дыма.

Огонь и биология человека

Доисторическое использование огня – одно из главных направлений археологических исследований Университета Лейдена. Более ранние исследования в Лейдене показали, что ранние гоминиды, вероятно, выживали в Европе многие тысячи лет без доступа к огню.

Именно лейденские археологи в 2018 году первыми продемонстрировали использование огня ранними гоминидами. Они также отметили всемирное использование огня в формировании ландшафтов охотниками-собирателями.

Это исследование в настоящее время очень актуально из-за проблемного увеличения числа естественных пожаров в Австралии и Америке.

Новые открытия важны не только для наших знаний о ранних гоминидах. В этой публикации подчеркивается ключевое значение функции белков в их биологическом контексте.

Jac M M J G Aarts et al. Evolution of Hominin Detoxification: Neanderthal and Modern Human Ah Receptor Respond Similarly to TCDD, Molecular Biology and Evolution (2020). DOI: 10.1093/molbev/msaa287

30 ноябрь 2020 /
Непознанное
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