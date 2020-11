Ученые выявили групповое принятие решений у диких цесарок

Гвинейские цесарки - крупные птицы, обитающие в саваннах Восточной Африки. Птицы живут группами со строгой иерархией доминирования. © Danai Papageorgiou

Многие группы животных решают, куда идти, посредством процесса, аналогичного голосованию, позволяя не только альфам решать, куда группа пойдет дальше, но и давая равное право голоса всем членам группы. Но для многих видов, которые живут в стабильных группах, таких как приматы и птицы, доминирующие, или альфа, члены группы часто монополизируют ресурсы, такие как самые богатые участки пищи и доступ к партнерам.

Ученые из Института поведения животных Макса Планка и Центра передового опыта по углубленному изучению коллективного поведения при Университете Констанца изучили связь между доминированием и групповым принятием решений у диких цесарок. Они сообщают, что демократическое принятие решений играет важную роль в ослаблении силы альфы, решая, куда двигаться дальше, если эти альфы монополизируют ресурсы.

Гвинейские цесарки – крупные птицы, обитающие в саваннах Восточной Африки. Это первый вид птиц, который, как сообщается, живет в многоуровневом обществе, где социальные группы, состоящие от 15 до более чем 60 особей, взаимодействуют с другими социальными группами.

Внутри этих больших групп существует четкая иерархия доминирования. Как у волков и приматов, доминирующие, или альфы, члены группы могут подчинять себе других членов группы и ограничивать их в ресурсах.

Тогда как долгое время считалось, что альфы лидируют и решают, куда группа движется дальше, исследования за последнее десятилетие показали, что все члены группы могут иметь право голоса, «голосуя» за то, куда группа пойдет дальше.

Однако еще предстоит определить, существует ли такая форма демократического принятия решений для сдерживания власти доминантов. «Совместная работа в группе критически важна для этих птиц, поскольку их яркое оперение делает отдельных особей легкой добычей для хищников, таких как леопарды и орлы», – говорит Дэмиен Фарин, старший автор исследования.

Ученые обнаружили, что тот, кто инициировал, а следовательно, и решал, куда двигаться дальше, зависел от недавних действий доминирующих членов группы. Когда группы кормились на больших просторных территориях, где распределенная еда была одинаково доступна для всех, тогда все члены группы вносили свой вклад в равной степени.

Однако, когда доминирующие индивиды монополизировали особенно богатый участок еды, изгоняя других членов группы, тогда исключенные птицы объединяли свои голоса, чтобы отодвинуть группу от участка, в конечном итоге вынудив доминантов отказаться от своих богатых ресурсов.

Эти данные свидетельствуют о том, что демократическое принятие решений, в отличие от деспотического лидерства, развилось таким образом, что все члены группы могут получать ресурсы (например, пищу и воду), необходимые им для выживания. Это было бы невозможно, если бы доминирующие особи всегда решали, что лучше для них самих.

Исследователи объединили полевые наблюдения, видео-слежение и GPS-отслеживание с высоким разрешением нескольких групп цесарок за несколько лет.

Сначала они записали все споры между отдельными птицами, чтобы присвоить каждому животному ранг в иерархии доминирования. Они использовали процедуру оценки, распространенную в шахматах, футболе и настольном теннисе, используемую для оценки рангов игроков в зависимости от того, кому они проиграли и у кого выиграли матчи.

Ученые также отслеживали, какие птицы отправляются в новые места кормления, а также порядок следования особей от первой до последней.

Danai Papageorgiou et al. Shared decision-making allows subordinates to lead when dominants monopolize resources, Science Advances (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aba5881