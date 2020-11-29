Японский зонд Hayabusa2 с образцами почвы астероида приближается к Земле

На этом графическом изображении, выпущенном Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), показан космический зонд Hayabusa2 над астероидом Рюгу.

Японский космический аппарат Hayabusa2 приближается к Земле после годичного путешествия домой с далекого астероида Ryugu с образцами почвы и данными, которые могут дать ключ к разгадке происхождения Солнечной системы, сообщил представитель японского космического агентства.

Космический зонд покинул астероид Рюгу, примерно в 300 миллионах километров от Земли, год назад и, как ожидается, достигнет Земли и сбросит капсулу с драгоценными образцами в южной Австралии 6 декабря.

Ученые Японского агентства аэрокосмических исследований считают, что образцы, особенно взятые из-под поверхности астероида, содержат ценные данные, на которые не влияет космическое излучение и другие факторы окружающей среды.

Макото Йошикава, руководитель миссии проекта Hayabusa2, сказал, что ученые особенно заинтересованы в анализе органических материалов в образцах почвы Рюгу.

«Органические материалы являются источником жизни на Земле, но мы до сих пор не знаем, откуда они взялись», – сказал Йошикава. «Мы надеемся найти ключ к разгадке происхождения жизни на Земле, анализируя детали органических материалов, принесенных Хаябусой2».

Космическое агентство JAXA планирует сбросить капсулу с образцами в отдаленный малонаселенный район Австралии с расстояния 220 000 километров, что является большой проблемой, требующей точного контроля. Капсула, защищенная тепловым экраном, превратится в огненный шар при входе в атмосферу на высоте 200 километров над землей. На высоте около 10 километров над землей парашют откроется для подготовки к приземлению, и будут переданы сигналы радиомаяка, указывающие его местоположение.

Сотрудники JAXA установили спутниковые антенны в нескольких местах в целевой области, чтобы улавливать сигналы, а также подготовили морской радар, дроны и вертолеты для помощи в поисковой миссии.

Без этих мер поиск капсулы диаметром 40 сантиметров «был бы чрезвычайно трудным», – сказал Йошикава репортерам.

Однако для Hayabusa2 это не конец миссии, начатой в 2014 году. После сброса капсулы космический аппарат вернется в далекий космос и направится к другому небольшому астероиду 1998KY26 в путешествии, которое продлится 10 лет.

Hayabusa2 дважды приземлялся на Рюгу, несмотря на его чрезвычайно каменистую поверхность, и успешно собирал данные и образцы в течение полутора лет после прибытия туда в июне 2018 года.

Во время первого приземления в феврале 2019 года он собрал пробы пыли с поверхности. В июле он впервые в истории собрал подземные образцы астероида после приземления в кратер, который он ранее создал в результате взрыва поверхности астероида.

Ученые заявили, что в образцах почвы астероида есть следы углерода и органических веществ. JAXA надеется найти ключи к разгадке того, как материалы распределены в Солнечной системе и связаны с жизнью на Земле.

Астероиды являются одними из самых старых объектов в Солнечной системе и поэтому могут помочь объяснить, как развивалась земля .

Космическому аппарату потребовалось 3,5 года, чтобы добраться до астероида Рюгу, но путь домой был намного короче из-за текущих местоположений Рюгу и Земли.

Рюгу в переводе с японского означает «Дворец дракона», название замка на морском дне в японской народной сказке.