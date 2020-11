Земля оказалась ближе к черной дыре на 2000 световых лет

земля увеличила скорость и стала ближе к сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики Млечный Путь. Но это не означает, что наша планета движется к черной дыре. Вместо этого изменения являются результатом более совершенной модели галактики Млечный Путь, основанной на новых данных наблюдений, включая каталог объектов, наблюдаемых в течение более 15 лет японским радиоастрономическим проектом VERA.

VERA (VLBI-исследование радиоастрометрии, “VLBI” означает интерферометрия с очень длинной базой) началась в 2000 году для картирования трехмерных скоростей и пространственных структур в Млечном Пути.

VERA использует технику, известную как интерферометрия, для объединения данных с радиотелескопов, разбросанных по Японскому архипелагу, для достижения такого же разрешения, как у телескопа диаметром 2300 км. Точность измерения, достигнутая с этим разрешением, 10 микросекунд, теоретически достаточно высока, чтобы увидеть небольшую монету на поверхности Луны.

Поскольку земля находится внутри галактики Млечный Путь, мы не можем посмотреть, как выглядит наша галактика снаружи, во всяком случае пока не можем.

Астрометрия, точное измерение положения и движения объектов, является жизненно важным инструментом для понимания общей структуры Галактики и нашего места в ней. В этом году был опубликован первый каталог астрометрии VERA, содержащий данные по 99 объектам.

На основе каталога астрометрии VERA и недавних наблюдений других групп астрономы построили карту положения и скорости. По этой карте они вычислили центр Галактики, точку, вокруг которой все вращается. Карта показывает, что центр Галактики и находящаяся там сверхмассивная черная дыра расположены на расстоянии 25800 световых лет от Земли.

Это ближе, чем официальное значение в 27700 световых лет, принятое Международным астрономическим союзом в 1985 году. Компонент скорости на карте показывает, что земля движется со скоростью 227 км/с, когда она вращается вокруг галактического центра. Это быстрее официального значения в 220 км/с.

Теперь VERA надеется увидеть больше объектов, особенно близких к центральной сверхмассивной черной дыре, чтобы лучше охарактеризовать структуру и движение Галактики.

В рамках этих усилий VERA примет участие в EAVN (Восточноазиатская сеть VLBI), состоящая из радиотелескопов, расположенных в Японии, Южной Корее и Китае. За счет увеличения количества телескопов и максимального расстояния между телескопами EAVN может достичь еще более высокой точности.

The First VERA Astrometry Catalog, Publications of the Astronomical Society of Япония (2020). DOI: 10.1093/pasj/psaa018