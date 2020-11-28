Птица мелового периода с Мадагаскара имела серповидный клюв

Falcatakely forsterae среди нептичьих динозавров и других животных из позднего мелового периода. © Mark Witton

Палеонтологи на Мадагаскаре определили новый род и вид энанциорнисовых птиц с длинным и глубоким клювом, морфология которого ранее не была известна среди мезозойских птиц.

Недавно идентифицированные виды птиц жили между 70 и 68 миллионами лет назад (эпоха позднего мела) на территории нынешнего Мадагаскара.

Названный Falcatakely forsterae, вид принадлежит к Enantiornithines, вымершей группе птиц, известной исключительно из мелового периода и преимущественно по окаменелостям, обнаруженным в Азии.

«Энанциорнисовые представляют собой первое большое разнообразие ранних птиц, населяя экосистемы вместе с их нептичьими родственниками, такими как велоцираптор и тираннозавр», – говорят ученые.

«В отличие от первых птиц, таких как археоптерикс, с длинными хвостами и примитивными чертами черепа, энантиорнитины, такие как Falcatakely forsterae, выглядели бы относительно современно».

Falcatakely forsterae был маленьким, размером с ворону, с серповидным клювом.

«Мы действительно не знаем, почему эволюционируют определенные формы клюва, но мы знаем, что они используются для множества функций, таких как манипулирование объектами, уход за перьями, кормление и другие жизненно важные функции», – сказал Алан Тернер, исследователь кафедры анатомических наук Университета Стоуни-Брук.

«В случае с Falcatakely forsterae, вероятно, это было то же самое, и важно обнаружить, что у этой ранней птицы во время мелового периода был такой уникально развитый клюв».

Falcatakely forsterae известен по хорошо сохранившемуся частичному черепу, найденному на северо-западе Мадагаскара.

«Поразительная сохранность является выдающейся и раскрывает многие важные детали», – сказали палеонтологи.

«В качестве одного примера, сложная серия бороздок на внешней поверхности костей, составляющих сторону лица (лицевой диск), указывает на то, что у животного при жизни было обширное ороговевшее покрытие или клюв».

Используя микрокомпьютерную томографию с высоким разрешением и цифровое моделирование, они виртуально отсекли отдельные кости от породы.

«Быстро стало очевидно, что кости, составляющие лицевой диск Falcatakely forsterae, устроены совершенно не так, как у любого динозавра, птичьего или нептичьего, несмотря на то, что лицо внешне похоже на ряд современных групп птиц, живущих сегодня», – сказали они.

Все живые птицы строят скелет клювов очень специфическим образом. Он в основном образован одной увеличенной костью, называемой предчелюстной костью.

Напротив, большинство птиц эпохи динозавров, таких как легендарный археоптерикс, имеют относительно неспециализированные морды, состоящие из небольшой предчелюстной кости и большой верхней челюсти.

Falcatakely forsterae. © Mark Witton

«Удивительно, но в Falcatakely forsterae мы обнаружили подобное примитивное расположение костей, но с общей формой лицевого диска, напоминающей некоторых современных птиц с длинным клювом и совершенно непохожим на все, что известно в мезозое» – говорят ученые.

Открытие описано в статье в журнале Nature.