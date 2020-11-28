Птица мелового периода с Мадагаскара имела серповидный клюв
Палеонтологи на Мадагаскаре определили новый род и вид энанциорнисовых птиц с длинным и глубоким клювом, морфология которого ранее не была известна среди мезозойских птиц.
Недавно идентифицированные виды птиц жили между 70 и 68 миллионами лет назад (эпоха позднего мела) на территории нынешнего Мадагаскара.
Названный Falcatakely forsterae, вид принадлежит к Enantiornithines, вымершей группе птиц, известной исключительно из мелового периода и преимущественно по окаменелостям, обнаруженным в Азии.
«Энанциорнисовые представляют собой первое большое разнообразие ранних птиц, населяя экосистемы вместе с их нептичьими родственниками, такими как велоцираптор и тираннозавр», – говорят ученые.
«В отличие от первых птиц, таких как археоптерикс, с длинными хвостами и примитивными чертами черепа, энантиорнитины, такие как Falcatakely forsterae, выглядели бы относительно современно».
Falcatakely forsterae был маленьким, размером с ворону, с серповидным клювом.
«Мы действительно не знаем, почему эволюционируют определенные формы клюва, но мы знаем, что они используются для множества функций, таких как манипулирование объектами, уход за перьями, кормление и другие жизненно важные функции», – сказал Алан Тернер, исследователь кафедры анатомических наук Университета Стоуни-Брук.
«В случае с Falcatakely forsterae, вероятно, это было то же самое, и важно обнаружить, что у этой ранней птицы во время мелового периода был такой уникально развитый клюв».
Falcatakely forsterae известен по хорошо сохранившемуся частичному черепу, найденному на северо-западе Мадагаскара.
«Поразительная сохранность является выдающейся и раскрывает многие важные детали», – сказали палеонтологи.
«В качестве одного примера, сложная серия бороздок на внешней поверхности костей, составляющих сторону лица (лицевой диск), указывает на то, что у животного при жизни было обширное ороговевшее покрытие или клюв».
Используя микрокомпьютерную томографию с высоким разрешением и цифровое моделирование, они виртуально отсекли отдельные кости от породы.
«Быстро стало очевидно, что кости, составляющие лицевой диск Falcatakely forsterae, устроены совершенно не так, как у любого динозавра, птичьего или нептичьего, несмотря на то, что лицо внешне похоже на ряд современных групп птиц, живущих сегодня», – сказали они.
Все живые птицы строят скелет клювов очень специфическим образом. Он в основном образован одной увеличенной костью, называемой предчелюстной костью.
Напротив, большинство птиц эпохи динозавров, таких как легендарный археоптерикс, имеют относительно неспециализированные морды, состоящие из небольшой предчелюстной кости и большой верхней челюсти.
«Удивительно, но в Falcatakely forsterae мы обнаружили подобное примитивное расположение костей, но с общей формой лицевого диска, напоминающей некоторых современных птиц с длинным клювом и совершенно непохожим на все, что известно в мезозое» – говорят ученые.
Открытие описано в статье в журнале Nature.
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