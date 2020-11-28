» » Птица мелового периода с Мадагаскара имела серповидный клюв

Птица мелового периода с Мадагаскара имела серповидный клюв

Птица мелового периода с Мадагаскара имела серповидный клюв
Falcatakely forsterae среди нептичьих динозавров и других животных из позднего мелового периода. © Mark Witton

Палеонтологи на Мадагаскаре определили новый род и вид энанциорнисовых птиц с длинным и глубоким клювом, морфология которого ранее не была известна среди мезозойских птиц.

Недавно идентифицированные виды птиц жили между 70 и 68 миллионами лет назад (эпоха позднего мела) на территории нынешнего Мадагаскара.

Названный Falcatakely forsterae, вид принадлежит к Enantiornithines, вымершей группе птиц, известной исключительно из мелового периода и преимущественно по окаменелостям, обнаруженным в Азии.

«Энанциорнисовые представляют собой первое большое разнообразие ранних птиц, населяя экосистемы вместе с их нептичьими родственниками, такими как велоцираптор и тираннозавр», – говорят ученые.

«В отличие от первых птиц, таких как археоптерикс, с длинными хвостами и примитивными чертами черепа, энантиорнитины, такие как Falcatakely forsterae, выглядели бы относительно современно».

Falcatakely forsterae был маленьким, размером с ворону, с серповидным клювом.

«Мы действительно не знаем, почему эволюционируют определенные формы клюва, но мы знаем, что они используются для множества функций, таких как манипулирование объектами, уход за перьями, кормление и другие жизненно важные функции», – сказал Алан Тернер, исследователь кафедры анатомических наук Университета Стоуни-Брук.

«В случае с Falcatakely forsterae, вероятно, это было то же самое, и важно обнаружить, что у этой ранней птицы во время мелового периода был такой уникально развитый клюв».

Falcatakely forsterae известен по хорошо сохранившемуся частичному черепу, найденному на северо-западе Мадагаскара.

«Поразительная сохранность является выдающейся и раскрывает многие важные детали», – сказали палеонтологи.

«В качестве одного примера, сложная серия бороздок на внешней поверхности костей, составляющих сторону лица (лицевой диск), указывает на то, что у животного при жизни было обширное ороговевшее покрытие или клюв».

Используя микрокомпьютерную томографию с высоким разрешением и цифровое моделирование, они виртуально отсекли отдельные кости от породы.

«Быстро стало очевидно, что кости, составляющие лицевой диск Falcatakely forsterae, устроены совершенно не так, как у любого динозавра, птичьего или нептичьего, несмотря на то, что лицо внешне похоже на ряд современных групп птиц, живущих сегодня», – сказали они.

Все живые птицы строят скелет клювов очень специфическим образом. Он в основном образован одной увеличенной костью, называемой предчелюстной костью.

Напротив, большинство птиц эпохи динозавров, таких как легендарный археоптерикс, имеют относительно неспециализированные морды, состоящие из небольшой предчелюстной кости и большой верхней челюсти.

Птица мелового периода с Мадагаскара имела серповидный клюв
Falcatakely forsterae. © Mark Witton

«Удивительно, но в Falcatakely forsterae мы обнаружили подобное примитивное расположение костей, но с общей формой лицевого диска, напоминающей некоторых современных птиц с длинным клювом и совершенно непохожим на все, что известно в мезозое» – говорят ученые.

Открытие описано в статье в журнале Nature.

28 ноябрь 2020 /
Непознанное
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
До падения астероида 66 миллионов лет назад динозавры процветали
Непознанное

До падения астероида 66 миллионов лет назад динозавры процветали

Новый анализ опровергает утверждение о том, что динозавры приходили в упадок до падения астероида
Палеонтологи определили новый вид плезиозавров
Непознанное

Палеонтологи определили новый вид плезиозавров

Международный коллектив палеонтологов во главе с доктором Валентином Фишером из Лабор
Недавно обнаруженный птерозавр жил на берегу водоемов
Непознанное

Недавно обнаруженный птерозавр жил на берегу водоемов

Поскольку клюв Leptostomia begaaensis настолько отличается от клюва других птерозавров, считается, что палеонтологи, возможно, уже некоторое время находили окаменелые клювы, не понимая, кому они
Началось массовое вымирание птиц
Непознанное

Началось массовое вымирание птиц

В Северной Америке с 1970-х годов исчезли три миллиарда птиц, потери достигают 30% от общей популяции птиц на континенте, утверждают ученые из США....
Найдены следы древнейших птиц
Непознанное

Найдены следы древнейших птиц

На территории Австралии палеонтологи нашли рекордно древние следы птиц, возраст которых оценивается в 105 миллионов лет. Окаменелые следы птиц мелового периода были найдены в «Бухте Динозавров»,
В Тюмени по непонятной причине умирают птицы
Непознанное

В Тюмени по непонятной причине умирают птицы

 Массовая гибель птиц неделю назад встревожила тюменцев. Трупы мертвых пернатых жители города продолжают находить до сих пор, о чем сообщают на страницах групп в соцсетях. Пользователи отмечают, что
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Астероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаСоздано огромное изображение Млечного Пути размером 50 000 x 25 000 пикселейПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидНастоящий Монте-Кристо


Свежие Статьи
Грифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться

Грифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться

Следы древнейших животных оказались следами водорослей

Следы древнейших животных оказались следами водорослей

Земля оказалась ближе к черной дыре на 2000 световых лет

Земля оказалась ближе к черной дыре на 2000 световых лет

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+