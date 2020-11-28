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Volkswagen и Cupra создали катамаран на солнечных батареях

Volkswagen и Cupra создали катамаран на солнечных батареях
Рендеринг нового катамарана Silent Yachts, спроектированного Cupra, с выделенной в нижней части платформой Volkswagen MEB. © Silent Yachts

Австрийская судостроительная компания Silent Yachts уже привлекла к себе внимание своими электрическими катамаранами на солнечной энергии.

Ее только что анонсированная последняя модель должна продолжить эту тенденцию, поскольку она является результатом партнерства с автопроизводителями Volkswagen и Cupra (дочерний бренд испанского автопроизводителя SEAT).

Согласно Silent Yachts, пока еще неназванный электрический катамаран на солнечной энергии будет оснащен собственной фотоэлектрической системой компании.

Он будет использоваться для зарядки аккумуляторов, которые, в свою очередь, будут обеспечивать питание бортовой электроники яхты и ее электрической силовой установки.

Эта система будет основана на платформе модульной матрицы электропривода (MEB) Volkswagen.

Изначально MEB проектировался как оптимизированное средство передачи мощности от блока аккумуляторов, встроенных в шасси, на двигатель задней оси автомобиля – платформу также можно настроить для полного привода.

С тех пор Volkswagen сделал эту технологию доступной для сторонних приложений, отсюда и ее предстоящее использование для вращения гребных винтов катамарана.

Яхта разрабатывается компанией Cupra, которая является суббрендом испанского автопроизводителя Seat, принадлежащего VW. Как и в случае с другими моделями Silent Yachts, компания утверждает, что они должны быть более тихими и экологичными, чем обычные катамараны на топливе, но при этом менее затратными в обслуживании.

28 ноябрь 2020 /
Непознанное
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