Volkswagen и Cupra создали катамаран на солнечных батареях
Австрийская судостроительная компания Silent Yachts уже привлекла к себе внимание своими электрическими катамаранами на солнечной энергии.
Ее только что анонсированная последняя модель должна продолжить эту тенденцию, поскольку она является результатом партнерства с автопроизводителями Volkswagen и Cupra (дочерний бренд испанского автопроизводителя SEAT).
Согласно Silent Yachts, пока еще неназванный электрический катамаран на солнечной энергии будет оснащен собственной фотоэлектрической системой компании.
Он будет использоваться для зарядки аккумуляторов, которые, в свою очередь, будут обеспечивать питание бортовой электроники яхты и ее электрической силовой установки.
Эта система будет основана на платформе модульной матрицы электропривода (MEB) Volkswagen.
Изначально MEB проектировался как оптимизированное средство передачи мощности от блока аккумуляторов, встроенных в шасси, на двигатель задней оси автомобиля – платформу также можно настроить для полного привода.
С тех пор Volkswagen сделал эту технологию доступной для сторонних приложений, отсюда и ее предстоящее использование для вращения гребных винтов катамарана.
Яхта разрабатывается компанией Cupra, которая является суббрендом испанского автопроизводителя Seat, принадлежащего VW. Как и в случае с другими моделями Silent Yachts, компания утверждает, что они должны быть более тихими и экологичными, чем обычные катамараны на топливе, но при этом менее затратными в обслуживании.
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