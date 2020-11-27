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Скорая помощь Ebike выезжает на улицы Парижа

Скорая помощь Ebike выезжает на улицы Парижа
© Wunderman Thompson Paris

Поскольку велосипеды могут объезжать пробки и фактически парковаться где угодно, они часто быстрее, чем автомобили на загруженных улицах города. Вот почему существуют велосипедные курьеры, а также поэтому во Франции была создана скорая помощь ebike Emergency Bikes.

Велосипед был разработан PR-компанией Wunderman Thompson Paris в партнерстве с французской компанией Ecox Enterprises, занимающейся электромобилями.

Дополнительный вклад был предоставлен UMP (Paris Emergency Services) и производителем грузовых велосипедов Urban Arrow, последний из которых предоставил грузовой электровелосипед, служащий базой.

К этому велосипеду добавлен изолированный ящик для хранения предметов медицинского назначения на 150 литров, звуковой сигнал мощностью 140 децибел, ярко мигающий синий светодиод, медицинские символы на колесных колпаках, шины с защитой от проколов, устройство GPS, которое позволяет отслеживать местоположение , а также порт USB для питания портативных устройств.

Двигатель электро-велосипеда питается от двух литиевых батарей емкостью 500 Вт · ч, что, как сообщается, обеспечивает дальность поездки до 160 км. Гидравлические дисковые тормоза придают байку достаточную тормозную способность.

Представитель Wunderman Thompson сообщил, что в настоящее время велосипеды для экстренной помощи доступны «любой заинтересованной службе экстренной помощи», и что несколько таких групп уже запросили велосипеды.

Фактически, врач, который тестировал прототип в Париже этим летом, с тех пор купил первый серийный велосипед и теперь использует его ежедневно, отвечая на вызовы службы экстренной помощи в городе. Излишне говорить, что для перевозки пациентов в больницу по-прежнему требуются обычные машины скорой помощи.

Велосипеды можно увидеть в действии в следующем видео.

27 ноябрь 2020 /
Непознанное
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