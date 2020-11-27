Ученые нашли новый способ борьбы с бактерией туберкулеза

Mycobacterium tuberculosis - бактерии, вызывающие туберкулез.

Несмотря на то, что для лечения туберкулеза доступны лекарства, как и многие другие бактериальные инфекции, болезнь становится все более и более устойчивой к лучшим лекарствам, предлагаемым в настоящее время.

Ученые из Канадского университета Гвельфа открыли новый многообещающий путь в разработке новых лекарств, описав то, что они называют недавно обнаруженной «замочной скважиной», которая может быть нацелена на то, чтобы лишить вызывающие туберкулез бактерии пищи, необходимой им для выживания.

Исследование сосредоточено на общем механизме, присущем Mycobacterium tuberculosis и ее родственникам, которые используют холестерин нашего организма, чтобы расщепить стероиды как источник пищи.

Хотя эти “двоюродные братья” M.tuberculosis сами по себе не вызывают болезней, тот факт, что они используют тот же метод для стимулирования своей деятельности, делает их полезной моделью исследования.

Команда Университета Гвельфа использовала синхротрон канадского источника света для визуализации этих бактерий, что позволило им определить структуру фермента, называемого ацил-коа-дегидрогеназой, который является ключом к распаду стероидов.

Это привело их к созданию картины «замочной скважины», в которую должны были бы войти лекарства, чтобы инактивировать фермент, который, по их словам, представляет собой новую цель для разработки методов лечения туберкулеза.

«Мы были удивлены, обнаружив, что эти ферменты необычайно искусны в изменении своей формы при выполнении различных задач», – говорит Мэтью Кимбер, член исследовательской группы. «Эта работа помогает нам понять точную форму замочной скважины, которую лекарство должно заполнить, чтобы остановить этот фермент на своем пути».

В последнее время мы стали свидетелями некоторых интересных достижений в поиске новых методов лечения туберкулеза, которые преодолевают проблему устойчивых к лекарствам бактерий, включая соединения, содержащиеся в яде скорпиона, и препараты на основе витаминов. Ученые считают голодание болезнетворных бактерий особенно многообещающим методом, который можно применять даже для лечения других заболеваний, таких как воспаление и рак.

«Это должно помочь в создании набора инструментов для создания новых стероидных препаратов или повышения эффективности тех, которые мы используем, – говорят ученые.

Исследование было опубликовано в журнале Biochemistry.