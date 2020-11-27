Открытие материи жизни и доказательство бессмертия человека

«Душа и тело состоит из разных субстанций». (XVII век Рене Декарт).

Человек ошибочно полагает, что многочисленные тела биологических организмов (в том числе и он сам) населяющие Землю и состоящие из совокупности мертвых химических элементов – и есть сама жизнь. Но это не так.

Биологические тела-роботы очень сложные «фабрики-механизмы», которыми движет, оживляет их и управляет ими живая материя. Вот, она – мыслящая, видящая, слышащая живая сущность, накапливающая информацию, и есть настоящая жизнь.

Из чего состоит эта живая материя, или тот самый библейский «Дух, который носился над пустынною Землею», населивший собою все биологические организмы, ставший для них источником жизни и пойдет речь в этом материале.

Знания человечества о сущности жизни со времен древних цивилизации Египта, Индии, Китая и других фактически стоят на месте.

Наука попала в услужение и зависимость от капитала и нацелена на выполнение его заказов по накоплению мёртвого материального «богатства».

Чтобы науке начать развиваться, нужно освободиться от этой рабской зависимости.

Развитию науки также мешает бездарность тщеславного догматизма.

По мысли итальянского математика, физика XVI века Галилео Галилея: «Начало развития в науке лежит там, где кончается догма».

Ниже изложена новая гипотеза о существовании материи жизни видимых (и не только видимых) биологических организмах на Земле.

Итак, суть гипотезы.

Живая мыслящая, видящая, слышащая материя (носитель памяти, знаний и всех чувств, накопленных во время нахождения в организме) – есть основа жизни всех биологических организмов на Земле. Так как у этой живой материи ещё нет имени, то назовём её «Витаводород».

Витаводород – это новое слово и новое понятие, которое вводится здесь и сейчас. Оно состоит из сложения латинского слова vita – жизнь и названия газа – водород.

Витаводород лучше всего описать его свойствами, установленными аналитически.

– Это материальный носитель жизни бесчисленного разнообразия биологических организмов на Земле (и не только). Составляющая частица «материнская плата» жизни всех без исключения микроорганизмов, растений, рыб, птиц, животных и человека.

– Это то, что принято считать живой душой (духом).

– Это газовая компонента по плотности в несколько раз раза легче воздуха.

– Это мыслящая информационно-полевая структура являющаяся носителем жизни.

– Это связанная между собой совокупность химических элементов на основе водорода, которая заполняет собой изнутри все живые организмы.

Витаводород по мере роста биологических организмов увеличивается, так же как растёт биологическая масса тела от потребляемой пищи.

Не секрет, что наш организм может создавать необходимые ему химические элементы. Синтезируется ли витаводород в самом организме, поступает ли с живой пищей или по-другому и предстоит выяснить в результате последующих исследований.

В основе новой гипотезы о Витаводороде лежат выводы из информации, изложенной в моих предыдущих работах: «Новая теория о происхождении, разнообразии и эволюции живых организмов на Земле», «Открытие – о форме живой материи», «О сущности души и жизни», «Нравственность спасет человека и Мир». (О материи жизни, смысле жизни в теле и о смерти).

Эти материалы изложены в моей книге «Открытия и гипотезы XXI века». Книга выпущена в Германии в 2018 г., а также её можно бесплатно прочитать в Интернете.

Чтобы не повторяться, содержание настоящей статьи сокращено до выводов.

На сегодня у людей есть огромное количество личных свидетельств о памяти потусторонней жизни. Но у науки нет никаких внятных тому объяснений.

Всемирно известные русские ученые исследователи мозга человека академики В. М. Бехтерев и позже его внучка руководитель «Института мозга человека» в С-Петербурге Н. П. Бехтерева говорили: «Смерти нет, господа»! Количество свидетельств людей о жизни после смерти – уже само по себе является доказательством».

Существует бессчетное количество необъяснимых явлений, связанных с душой. Но у современных ученых нет никаких знаний, так как нет возможности изучения живой материи (души) в теле и, не говоря уж о том, когда живая основа покинула тело.

Современные исследователи смогли лишь провести опыты, когда умирающих людей клали на электронные весы и в момент смерти (в момент отделения души от тела) умирающие теряли в массе 10-30 грамм. Ученые сегодня не знают, как изучить улетающий от тела витаводород (материю души).

Чтобы установить существование в биологических организмах витаводорода и этим самым открыть основы жизни всех организмов на Земле мне потребуется провести (пока ещё нигде и никем ранее не проводимые) лабораторные опыты с использованием современного спектрального анализа холодного газа.

Полагаю, что эти исследования помогут установить витаводород в биологических организмах. В результате можно будет выявить химический состав витаводорода в растениях, животных и в человеке. А, зная это, в последующем, возможно, научиться управлять жизнью. – Например, воскрешать умерших, создавая искусственно жизнь, населять жизнью мертвую материю. По существу «делать дела Бога», вдыхая живое в безжизненное.

Возможно, что во всех (!) живых биологических организмах на земле химический состав витаводорода одинаков.

Возможно и другое, что люди состоят из разной живой материи. Имея одинаковые биологические тела, материя (носитель жизни) может быть отличная.

Наличие различной живой материи, может свидетельствовать о том, что люди на Земле, имея одинаковые биологические тела – поселенцы с разных планет, доставленные сюда в разное время. Например, также как у людей существуют разные группы крови. – Фантастика!?

Не углубляясь в детали, можно предположить, что видаводород в оживляемых им организмах отличается плотностью и составом, от которых зависит способность к накоплению и хранению информации. От состава живой материи зависит и направление в продолжение жизни после оставления тела. – «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся». (1 Кор., 15-51).

Например, задолго до библейских пророков, в древности египетские жрецы, тысячелетия наблюдавшие и изучавшие жизнь и смерть многих людей, говорили, что после смерти некоторые души уходят на соименные им звезды, а другие остаются на Земле. Для продолжения жизни душ в не биологического тела жрецы и фараоны создавали культовые сооружения (мастабы, сфинксы, пирамиды).

Ноосфера.

В науке существует понятие ноосфера (некая сфера мыслящего разума), которое было предложено в начале XX века французским профессором по математике Э. Леруа из Сорбонны. Его мысль поддержали и многие известные ученые прошлого и настоящего.

Но в первую очередь идею о ноосфере связывают с именем академика В.И. Вернадского, которым сказано следующее: «В биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного».

Дополняя и продолжая мысли В.И. Вернадского – гипотетический витаводород, возможно, и есть та самая «сила», тот самый совокупный состав химических элементов, из которого материально состоит ноосфера (материя сосредоточения и накопления Разума во внутри земном и околоземном пространстве).

Вернадский считал, что ноосфера состоит из разума и воли человека.

Полагаю, что состав ноосферы состоит из много большего. И человеку в нем отведено далеко не первое место. Ноосфера состоит из разума всех живых организмом и главным образом невидимой человеческим глазом материи. Это огромный, информационный, мыслящий океан живой материи со всеми населяющими Землю и пространство мирами.

Обнаружение внутри биологических организмов витаводорода (носителя мыслящей жизни) предоставит человеку своего рода «входной билет» в информационный океан ноосферы. По мере последующего развития знаний о витаводороде – будет получен доступ к контактам с множеством новых живых миров ноосферы, новых открытий.

Открытие витаводорода – носителя жизни в биологических телах на Земле глобальным образом изменит всю жизнь человечества, поменяет его представления о материальном мире, о религии, о сущности жизни.

Человек приблизится знаниями к источнику высшего Разума.

Человек на Земле по-настоящему сможет осознанно овладеть бессмертием.

Сказано: «Ищите и найдёте». И нет предела невозможного.

Человеку будет возможно управлять жизнью, например, переселяться в разные органические тела (птиц, рыб, животных и прочее), ощущать и смотреть на мир его органами чувств, так же просто, как сегодня пересаживаться из кресла одной машины в другую. Возможно, будет встречаться, обмениваясь мыслями, «разговаривать» с птицами, животными, умершими ранее людьми и сущностями из других миров.

Выходить (не расставаясь навсегда) и возвращаться в своё тело.

Душа столетнего старца к моменту физического износа его биологического тела может занять место в его же заранее клонированном зародыше. И малолетний ребенок будет мудрецом, оставаясь прежним человеком, не забывая все накопленные знания и память , и будет жить вторую жизнь в новом биологическом теле. И так можно до бесконечности. – Только захочет ли старец проживать на Земле вторую жизнь, если для человечества будет открыты двери в иные, возможно, много высшие и лучшие миры.

Человечество, имея знания о бессмертии, сменит современные меркантильные приоритеты жизни в своих биологических телах-роботах, так как у него будет возможность иметь много лучшее…

Зная о существовании и продолжении жизни, люди не будут так привязаны к материальному миру вещей. Они будут более развитыми и устремленными к высшим целям. То, чего достигли в знаниях высшие Сущности и высшие Миры, то откроется и человеку. Перед человечеством предстанут новые горизонты.

Например, отпадет смысл в войнах и армиях, в создании бронированных машин и всего современного оружия, в том числе и ядерного, направленного на повреждение биологических тел. Сказано: «Скоро приду к тебе и сдвину твой светильник с места его». (Откр., 2-5). – То есть отсоединю основу жизни от тела.

В Библии описан случай, подтвержденный из многих других исторических источников о том, как в 690 г. до нашей эры за ночь под стенами Иерусалима было уничтожено всё войско ассирийского царя Сеннахирима. «…Пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые». (Кн. 4-я Царств, 19-35).

У спящих людей связь биологического тела и витаводорода слабее, чем у бодрствующих. Потому воздействовать на витаводород у спящих легче. Хотя при достаточной мощности воздействия не имеет значения, спит человек или нет. И бодрствующий, где бы не находился, в один миг упадет, как подкошенная трава. – В рамках «Новой теории об эволюции живых организмов» есть тому простое объяснение, но сейчас не об этом.

Есть и схожие с библейскими примеры очевидцев времен Второй мировой войны, когда от разрыва мощных снарядов вблизи блиндажей погибали все находящиеся там люди. Само укрепление цело, тела солдат не повреждены, но в блиндаже все мертвы. Взрывная волна двигала частицы воздуха и выносила вон из организмов витаводород. Примерно, то же влияние на витаводород оказывает и нейтронная бомба.

В пользу гипотезы о наличии материи жизни в организмах говорят и современные наблюдения. Например, в России в Центре подготовки космонавтов, при быстром вращении на медицинской центрифуге испытуемые люди отмечают, что их сознание , как бы отделяется от тела, они начинают видеть себя со стороны. Ученые же не знают, что происходит с испытуемыми и как это объяснить.

Но с открытием витаводорода всё находит своё объяснение. – Происходит центробежное смещение носителя жизни относительно тела. Электромагнитные силы притяжения, которые генерирует мозг , становятся меньше разделяющих центробежных сил. При большем усилии на центрифуге может произойти безвозвратное отделение витаводорода от тела (то есть то, что называется физической смертью).

Обнаружение химического состава витаводорода в организмах, возможно, объяснит и такое неизвестное современной науке явление, как пирокинез (само возгорание биологического тела).

С открытием живой материи витаводорода изменится многое.

Например, потеряет смысл и приверженность к религиозным культам, так как знаний о сущности жизни будет много более. Не исчезнет вместе с религиями, а, напротив того возрастет развивающая людей нравственная сила. Люди, находясь в теле, узнают и увидят продолжение своей жизни. – «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». (Ин. 8-32).

Предположительно плотность и энергия витаводорода, это то, что отличает человека от мира микроорганизмов, растений и животных. Отличает человека и от более мощного информационного поля Высших Сущностей, которые с легкостью (на примере ассирийского войска) могут рассеивать души (витаводород) по ветру. Или же, напротив, – воскрешать, возвращая жизнь (витаводород) в мертвое тело.

Знания Истины освободят человека от цепей невежества.

Человеку откроется осмысленная дорога в бесконечное будущее.

Можно предвидеть о многом, что современникам покажется сказкой, так же как если бы сто лет назад говорить о телевизорах, компьютерах, интернете, сотовой связи.

Но только то, что будет открыто с витаводородом, будет для человечества много больше. Так как это будет «ключом» к новым знаниям и основе жизни на Земле.

Выше в тексте приведены мысли многих авторитетных ученых, мыслителей, исторические примеры, наблюдения исследователей и современников. Все они прямо или косвенно сходятся к одному – существованию живой материи вне связи с биологическими телами. Например, всемирно известный французский мыслитель XVIII века Клод Гельвеций о способности живой материи мыслить писал так: «Мышление и ощущение, являются свойствами материи, возникающей как её наиболее сложные образования. Человеческий ум охотно полагает, будто отношения, которых он не замечает, вовсе не существуют. Чтобы научить людей, – нужно или предложить им новую истину, или показать им соотношение, связующие истины, которые казались им разъединенными».

P.S. Для выявления витаводорода (носителя жизни в организмах) – мне необходимо провести ранее нигде и никем не проводимые опыты спектрального анализа холодного газа с растениями, животными и человеком.

В настоящее время есть возможность установить живую материю. Требуется лаборатория (или хотя бы один современный аппарат) спектрального анализа холодных газов для проведения нескольких опытов, чтобы решить уравнение с тремя неизвестными.

X + Y = Z

X – люди которые могут принять участие в опытах (таковых очень мало, примерно один на 5 – 10 тысяч человек). Это обычные люди, но вместе с тем они отличаются от других. Все обладают живой материей (витаводородом), но не все могут принять участие в опытах для её обнаружения.

Y – суть опытов, которые потребуется провести с участием этих людей.

Z – результат (витаводород), который покажет спектральный аппарат.

Pешение уравнения с тремя неизвестными – задача не простая, но осуществимая.

Материю жизни (витаводород) можно установить в живых телах. Но после смерти (отделения от тела) её не просто уловить, а ещё сложнее измерить. Впоследствии же после её выявления, контакт с ней, измерение и изучение, полагаю, будет более доступно.

Открытие витаводорода – станет доказательством бессмертия человека.

К сожалению, представители официальной российской науки, к которым обращался, на мои запросы к ним о предоставлении аппарата для проведения исследования – никак не отвечают. – Не нахожу для них никакого объяснения.

Одной из целей публикации данного материала в СМИ является обращение к широкой общественности, к мыслящим и не равнодушным.

Если вы имеете возможность предложить для исследования аппарат анализа холодного газа, то приму ваше предложение по адресу: [email protected]

Обо мне можно посмотреть, например, на http://garmatyuk.viperson.ru

Инженер-исследователь Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда, 2016 – 2020 г.