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Cybershoes может решить проблему перемещения в VR-играх

Cybershoes может решить проблему перемещения в VR-играх
© Cybershoes

Одна из проблем с играми в виртуальной реальности заключается в том, что мир виртуальной реальности обычно устанавливается в масштабе, который больше, чем ваша комната, поэтому вам приходится оставаться в очень маленькой части мира или «телепортироваться» с места на место. Последняя попытка исправить проблему – это Cybershoes.

Обувь оснащена датчиками и роликами для отслеживания движений ваших ног и ступней. Но вы не можете просто надеть их и бегать, Cybershoes необходимо использовать в сочетании с вращающимся табуретом, поэтому у вас фактически есть урезанная беговая дорожка, которая позволяет вам двигаться, оставаясь на одном месте.

«Когда ноги двигаются, стул забывается в мгновение ока», – обещают разработчики на Kickstarter. «Важно то, что вы активны, и это – своего рода – обманывает мозг. С Cybershoes вы расширяете границы своей гостиной».

Аксессуары фактически надеваются на ту обувь, которую вы носите, связываются с гарнитурой VR через адаптер Bluetooth и имеют собственное отслеживание (чтобы они знали, где они находятся в трехмерном пространстве, без каких-либо внешних датчиков). Производители обещают 8 часов автономной работы без подзарядки.

Эти новые беспроводные Cybershoes на самом деле являются вторым поколением продукта: оригинальные проводные ботинки работали со SteamVR на ПК, но обновленная версия будет поддерживать автономные гарнитуры Oculus Quest и Oculus Quest 2.

Прямо сейчас Cybershoes работают с любой VR-игрой, в которой есть возможность передвижения в игре, а также идет интеграция с другими играми. Как и в случае с другими аксессуарами для виртуальной реальности, поддержка разработчиков будет иметь решающее значение для успеха Cybershoes.

Многие другие компании также работают над тем, чтобы сделать движение в виртуальной реальности более естественным.

25 ноябрь 2020 /
Непознанное
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